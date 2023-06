Fahren mit der Bahn kommt gut an

Ein Besuch am Wertheimer Bahnhof

Wertheim 09.06.2023 - 11:16 Uhr 3 Min.

Ein kleines Resümee vorab: Bei den Regionalunternehmen wie der hiesigen Westfrankenbahn läuft es meist gar nicht mal so übel.

Mehr Fahrgäste

Ein Zugführer in der Pause erklärt uns, dass das 49-Euro-Ticket schon mal gut angenommen werde: »Bald 95 Prozent der Fahrgäste haben eines«, jene die Einzelfahrscheine kauften, seien absolut in die Minderheit geraten. Insgesamt habe er den Eindruck, dass die Zahl der Fahrgäste zunehme.

Auf dem Bahnsteig steht Andreas Naujoks aus Schleswig Holstein. Er ist mit einem voll bepackten Trekkingrad unterwegs und wollte eigentlich schon in Aschaffenburg sein. »Gestrandet«, sagt er. Der 18 Uhr-Zug am Vortag sei ausgefallen, da habe er sich in Wertheim ein Hotelzimmer genommen.

Preisunterschiede

Eben hat er am Automaten einen Fahrschein fürs Rad gekauft. Er hat zwar das 49-Euro-Ticket, »Aber das Fahrrad kostet extra«, sagt er. »Das macht jeder, wie er will. Hier hat es jetzt 6 Euro gekostet, in Schleswig-Holstein sind es 5,70 Euro, in Hamburg 3,50 Euro«, sagt er. Jetzt ist er unterwegs nach Rüsselsheim. »Und morgen, so Gott es will, bis Bielefeld«. Mangelnde Zuverlässigkeit sei ein absolut nerviges Bahnproblem, das man so unter anderem in Österreich und Italien nicht kenne, außerdem seien die Waggons dort sauberer. Die Bahn sei immer gut für den »Worst Case« - mit Fahrrad und ICE sowieso. Da sei es »häufig Katastrophe«. Am besten buche man die Fahrradmitnahme im ICE ein halbes Jahr im Voraus, und auch dann klappe es nicht immer zuverlässig. Und wenn es nicht klappe: »Krisenmanagement der Bahn: auch Katastrophe«, sagt er. Mal eben spontan mit dem Rad im Gepäck von Hamburg nach München, mit der Bahn koste es 149 Euro und sei ein Riesenproblem.

Noch viel zu tun

Mit dem Flugzeug von Hamburg nach München sei spontan und mit dem Rad überhaupt kein Problem und habe beim letzten Mal 169 Euro gekostet. Da gebe es für die Bahn noch ne Menge zu tun, findet Naujoks.

Eine 29-jährige Lindelbacherin ist hingegen ganz zufrieden mit der Bahn und dem 49-Euro-Ticket. »Ich habe auch gar kein Auto«, sagt sie. Jetzt mal schnell nach Gießen, am Wochenende dann weit hinauf in den Norden, das Angebot der Bahn sei fair und klappe an sich ganz gut - der alternative 100-Euro ICE nach Lüneburg, sei lediglich zwei Stunden schneller als die Regionalbahnvariante des 49-Euro-Tickets. »Ok, 9-Euro-Ticket war schon schwierig«, da seien die Züge zu voll gewesen, das habe den Reisekomfort schon deutlich beeinträchtigt. »49 Euro sind aber ok, und ich habe den Eindruck, das bringt trotzdem was, wird angenommen, die Züge werden voller. Wenn es noch mehr wird, dann hoffe ich natürlich, dass die Bahn reagiert und auch mehr Wagen anhängt«, meint sie und fügt an, dass das 49-Euro-Ticket ja unter anderem auch für das Ruftaxi gelte und so eigentlich zum ordentlichen Rundumpaket auch auf dem Land werde.

»Im ICE sehr schwierig«

Maria und Elmar Prinz (beide 71) haben von Ellwangen kommend das Taubertal durchradelt. Sie stammen aus Essen, die Bahn hat sie bis Ellwangen gebracht. »Im ICE mit den Rädern ist es eher schwierig«, sagt Elmar Prinz. Am besten, man buche mit viel Vorlauf, dann funktioniere es. Jedoch der Platz für die Räder sei dennoch extrem beengt.

Im Regionalzug laufe es meist ganz gut. »Wir haben seit vier Jahren kein Auto mehr, jetzt sparen wir mit dem 49-Euro-Ticket sogar Geld gegenüber der alten Bahncard«, sagt Maria Prinz und dass sie an sich zufriedene Bahnkunden seien. Wenngleich: Das Paar besucht häufig die Kinder. »Auf den Strecken nach Frankfurt und Berlin sind wir leider deutliche Verspätungen gewohnt«, bedauert sie.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Kosten-Problem Das sogenannte Deutschland- oder 49-Euro-Ticket gibt es jetzt seit zwei Monaten. Jeder achte Deutsche soll mittlerweile eines besitzen. Wenn man genau nachrechnet - bisherige Dauer- und Gelegenheitskunden abzieht - so bedeutet das, dass die Bahn bislang rund eine dreiviertel Millionen Neukunden gewonnen hat. Verkehrsexperten sagen, dass das nicht reicht - nicht, um die Straßen zu entlasten und auch nicht fürs Klima. Ganz im Gegenteil werde womöglich einfach mehr gefahren, weil es jetzt billiger sei. Die regionalen Verkehrsbetriebe könnten am Ende die Leidtragenden sein, weil deren Kosten nicht gedeckt würden und obendrein Kostensteigerungen nicht mehr weitergegeben werden könnten. (Ge)