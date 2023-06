Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fackelschwimmen bei 24,2 Grad Wassertemperatur

86 Teilnehmer absolvieren etwa einen Kilometer lange Strecke im Main

Freudenberg 26.06.2023 - 12:54 Uhr 1 Min.

Das traditionelle Fakelschwimmen der DLRG Freudenberg war für Teilnehmer und Zuschauer wieder ein Erlebnis

Es waren viele junge Schwimmer dabei: Laut DLRG lag der Altersdurchschnitt bei 20 Jahren. Auch ganze Familien schwammen mit. Für die Sicherheit sorgten zwei DLRG-Retter auf Schwimmbrettern sowie die Boote von DLRG Wertheim, Höpfingen und Freudenberg. Die Freudenberger setzten dabei ihr neues Motorrettungsboot "Seeadler" ein, das am Samstagnachmittag getauft und gesegnet worden war (siehe weiteren Artikel). Mit an Bord waren der Bootsführer, zwei weitere Einsatzkräfte der Hilfsorganisation und der Vertreter unseres Medienhauses. Laut Bordcomputer des "Seeadlers" lag die Wassertemperatur bei Schwimmstart um 22 Uhr bei 24,2 Grad Celsius.

Bevor das Schwimmen begann, wurde telefonisch die Schleusenleitstelle informiert, so dass keine großen Schiffe einfahren konnten. Während die Sicherungsboote am Einstieg auf Position gingen, waren vom Ufer Motivationsgesänge zu hören. Nachdem jeder eine Fackel erhalten hatte, liefen die Schwimmer über die Treppe am Ufer ins Wasser. Mit dabei hatten sie allerlei Hilfen wie Schwimmbretter, Schwimmreifen, aber auch einen Flamingo.

Die gute Laune der Schwimmer hielt die ganze Zeit an, wobei insbesondere zwei Männer auf ihrem doppelten Schwimmreifen die Aktion besonders feierten. Sie hatten sich neben Fackeln sogar Getränke mitgenommen. Eine Schwimmerin verlor auf dem Weg ihre Flossen. Diese wurden auf dem "Seeadler" zwischengelagert. Etwas weiter flussabwärts stellte sie jedoch fest, dass sie ohne diese nicht so gut schwimmen konnte. Daher stieg sie vom Wasser ins neue DLRG-Boot.

Ein weiterer Schwimmer wurde auf eigenen Wunsch von einem der weiteren Sicherungsboote aufgenommen. Die anderen 84 Schwimmer kamen im Wasser am Ziel an. Auch die beiden Schwimmer, die die Strecke nicht ganz im Wasser absolviert hatten, waren gut gelaunt. Sie ließen es sich nicht nehmen, das letzte Stück zur Ausstiegstreppe noch im Wasser zurückzulegen, denn beim Fackelschwimmen geht es nicht um Geschwindigkeit oder ums Gewinnen.

bdg