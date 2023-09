Fachkräftemangel, Energiekosten, Bürokratie

Landtagsabgeordnete diskutiert mit Bäcker- und Metzgervertretern

»Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren bundesweit einen Rückgang der Auszubildenden von 1,8 auf 1,2 Millionen zu verzeichnen, während die Anzahl Studierender von zwei auf drei Millionen angestiegen ist«, wird Wolfgang Reinhart in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig nehme der Fachkräftemangel auch im Main-Tauber-Kreis in allen Bereichen enorm zu. Zudem stehe die Region erst am Anfang des demografischen Wandels: Die Anzahl der Geburten habe sich im Jahr 2022 um fast die Hälfte reduziert.

Nach Angaben Reinharts hat der Landkreis mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg bislang unter anderem für Sanierung, Modernisierung und Attraktivitätssteigerungen der Beruflichen Schulen in Wertheim rund 46 Millionen sowie in Bad Mergentheim 20 Millionen Euro investiert. Als besonders wichtig erachteten es der Abgeordnete und alle anderen Gesprächsteilnehmer, dass sowohl die Ausbildungsplätze als auch die beruflichen Schulen im ländlichen Raum erhalten bleiben müssten.

In den insgesamt 19 Bäckereibetrieben befänden sich derzeit sechs Bäcker und zwei Fachverkäuferinnen im zweiten Ausbildungsjahr sowie zwei Bäcker und drei Fachverkäuferinnen im dritten Lehrjahr, berichtete Angelika Gold. Vor allem seit der Corona-Pandemie hätten etliche Betriebe aufgegeben, zudem teilweise aufgrund mangelnder Nachfolgeregelungen, erklärte sie übereinstimmend mit Morschheuser.

Angesichts des steigenden Fachkräftemangels in den Handwerksberufen bei zugleich reichlich gefüllten Auftragsbüchern bietet das Handwerk Reinhart zufolge aber »jede Menge berufliche Chancen«. Herausforderungen für die Betriebe sehen Gold, Berberich und Morschheuser in gestiegenen Energiekosten, Personalmangel, Bürokratie und Wünschen nach einer Vier-Tage-Woche. Eine Ausbildung oder eine Neubetriebsgründung im Bäcker- oder Metzger-Handwerk ermögliche dennoch gute Berufschancen.

Die PlanerAI GmbH aus Großrinderfeld zählte im vergangenen Jahr mit ihrer neu entwickelten »BäckerAI« zu den KI-Champions BW 2022. Die von dem Unternehmen entwickelte KI-basierte Planungsplattform ermögliche Lebensmitteleinzelhändlern und explizit Bäckereien eine durchgehende Planung bis ins Regal zum Verbraucher, heißt es in der Pressemitteilung. Die benötigte optimale Menge an frischen Lebensmitteln könne mit einer Vielzahl von Faktoren berechnet werden, darunter Wetter, Wochentag, Werbeaktionen oder Sortimentszusammensetzungen. Gleichzeitig könnten Planungsprozesse so optimiert werden, dass bis zu 30 Prozent weniger Produkte im Müll landeten.

