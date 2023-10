Am 1. Sep­tem­ber sind zahl­rei­che neue Aus­zu­bil­den­de in den Be­ruf ge­star­tet. Rund um Wert­heim gibt es ei­ne gro­ße Band­b­rei­te an Aus­bil­dungs­be­ru­fen, vom so­zia­len Be­reich, den Öf­ent­li­chen Di­enst über die In­du­s­trie bis ins Hand­werk. Durch den Fach­kräf­te­man­gel ha­ben vie­le Azu­bis Per­spek­ti­ven, auch nach En­de der Lehr­zeit im Be­trieb zu blei­ben. So wie bei der Bes­ten­hei­der Wee­tech.