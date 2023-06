30 Vertreter aus Wirtschaft und Kommunen gründen Verein MINT-Region Main-Tauber

Fachkräfte-Nachwuchs für die Zukunft

Tauberbischofsheim 28.06.2023 - 15:43 Uhr 2 Min.

Die Gründungsmitglieder des neuen, kreisweiten Vereins MINT-Region Main-Tauber freuen sich darauf viele junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern zu können.

Landrat Christoph Schauder betonte, wie wichtig es ist, vor allem junge Menschen für den MINT-Bereich zu begeistern. Er berichtete von seinem Rundgang auf dem Berufsinformationstag in Wertheim. Dort hätten über 90 Aussteller ihre Ausbildungsangebote präsentiert. 60 Prozent hätten berichtet, dass es schwierig bis sehr schwierig sei, Fachkräfte zu gewinnen, 35 Prozent hätten von einer durchwachsenen Situation gesprochen. »Nur fünf Prozent haben keine Probleme in diesem Bereich.« Die Situation treibe ihm Sorgenfalten auf die Stirn, denn man stehe erst am Beginn des demografischen Wandels.

Zentral sei, Kinder schon ab dem Kita-Alter für Naturwissenschaften und Technik zu sensibilisieren, denn der Landkreis sei ein Kreis der Weltmarktführer mit vielen technischen Unternehmen. Die Teilnehmer der Gründungsversammlung beschlossen einstimmig die Gründung des Vereins sowie dessen Satzung. Der Verein soll gemeinnützig arbeiten. Seine Ziele sind laut Satzung: »Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Begeisterung und Interesse für die MINT-Fächer zu wecken, diese zu motivieren, in ihrem jeweils persönlichen Bildungsgang mathematische, informatische, naturwissenschaftliche oder technische Schwerpunkte zu legen.«

Weiterhin will der Verein Begabungen im MINT-Bereich fördern und helfen, den Nachwuchs in den akademischen und nicht akademische m Berufsfeldern zu sichern. Dies soll insbesondere durch den Betrieb einer Jugendtechnikschule Taubertal, der Organisation und Durchführung von MINT-Kursen und Projekten an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen der Region, der Schaffung von Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte und Erzieher sowie der Vernetzung der MINT-Aktivitäten des Vereins mit den Aktivitäten sonstiger Partner in der Region geschehen.

Vereinssitz ist Bad Mergentheim. Neben Vorstand und Mitgliederversammlung wird es einen Beirat geben. Die Satzung sieht als gleichberechtigte Vorstände den ersten Vorsitzenden, seinen Stellvertreter sowie einen Schatzmeister vor. Hinzu kommen bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder. Die Versammlung entschied, zu Beginn nur die drei nötigen Vorstände zu wählen. Einstimmig gewählt wurde als Vorsitzender Landrat Schauder, seine Stellvertreterin wurde Anna-Katharina Wittenstein als Vertreterin der Wirtschaft. Sie ist Aufsichtsratsmitglied und Miteigentümerin von Wittenstein SE. Als Schatzmeister wurde Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, gewählt.

Das Anliegen der Vorstände sei, so Schauder, die Ausweitung der MINT-Angebote auf den ganzen Landkreis. Bisher konzentrierten sich diese auf den südlichen Teil. Erfreut war Schauder auch über den Beitritt der Großen Kreisstadt Wertheim zum Verein. Dies sei ein wichtiger Schritt, da Wertheim Ankermitglied im Bereich der kommunalen Mitglieder sei. Er war vollkommen überzeugt, der neue Verein werde den Landkreis voranbringen. Einstimmig beschlossen wurde auch die Beitragsordnung des Vereins. Mitglieder können neben Landkreis und Kommunen, auch Firmen und sonstige Körperschaften werden. Privatpersonen können Fördermitglieder werden.

Nach Unterzeichnung der Satzung stellte Wittenstein den Entwurf für das Vereinslogo vor, welches einstimmig angenommen wurde. Es integriert Logoelemente der bereits bestehenden MINT-Angebote Jugendtechnikschule und »MINT hoch 4«.

Bis Ende des Jahres 2023 soll die Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle hergestellt werden. Als weitere Maßnahmen wurden unter anderem die Schaffung einer landkreisweiten MINT-Koordinierungsstelle, der Erhalt bestehender MINT-Fördereinrichtungen sowie die Einwerbung von Fördermitteln für landkreisweite MINT-Projekte genannt. Starten soll die Vereinsarbeit zum kommenden Schuljahr. Es wurde aber auch deutlich gemacht, dass nicht sofort eine große Anzahl neuer Angebote im gesamten Landkreis geschaffen werden könne.

