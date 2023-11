Eva Rottmanns zweiter wortgewaltiger Jugendroman

Wertheim 12.11.2023

Die aus Wertheim stammende Autorin Eva Rottmann sitzt kurz vor dem Rand. So heißt auch ihrer neuer Jugendroman.

Die im August erschienene Coming-of-Age-Geschichte, in der es auch ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren aus Rottmanns erstem Roman "Mats und Mi­lad oder: Nach­rich­ten vom Arsch der Welt" gibt, beginnt also reichlich schräg. Wer das Buch mit dem Skatermotiv auf dem Cover erwartungsvoll aufschlägt, dem schlägt sofort die verbale Kraft einer Jugendlichen entgegen. Wir haben mit der Autorin über ihr jüngstes Werk gesprochen und versuchen herauszubekommen, worum es ihr eigentlich geht.

Die erste Liebe ist auch in Ihrem neuen Roman ein zentrales Thema, das eng mit der Identitätsfindung verknüpft ist. Welchen Stellenwert hat sie?

In unserer Gesellschaft ist das Narrativ der romantischen Liebe immer noch sehr stark - danach sollen wir suchen und ohne sie können wir nicht glücklich sein. Dabei sind freundschaftliche Beziehungen oft beständiger und auf lange Sicht mindestens genauso wichtig. Freundschaft, das sagt eine Figur im Roman, ist auch Liebe. Ari verliebt sich Hals über Kopf in Tom und kommt damit nicht gut zurecht. Ich will mir nicht vorstellen, wie es ihr ginge, wenn sie ihre Leute nicht hätte.

Und welche Rolle spielt das Skaten für die fast 17-jährige Ari und Tom?

Skaten ist ihre Passion, ihr Leben, ihre Identität. Damit verbringen sie ihre Zeit, dort sind ihre Leute, es ist Familie.

Und für Sie? Mit 40 Jahren haben Sie den Kickflip, einen Trick beim Skaten, geschafft und kommentieren das Video dazu so: "Ok, jetzt hab' ich alle meine Lebensziele erreicht. Der Rest ist Bonus." Ihr Ernst?

Nee, das war natürlich ein Witz. Ich habe nur sehr lange gebraucht, bis ich den Kickflip mal gestanden habe. Das ist nicht mehr so einfach, wenn man älter ist.

Wofür steht die Figur der ziemlich tussigen Leyla, wenn man die heutige Welt der jungen Frauen betrachtet?

Leyla kriegen wir ja nur durch Ari mit. Ari findet Leyla oberflächlich und wertet sie ab. Das hat viel mit Ari zu tun und ihrer eigenen Identitätssuche. Es erzählt gar nicht so viel über Leyla. Ari will in einer Jungswelt bestehen und lehnt dafür alles stereotypisch Weibliche ab. Im Grunde erzählt der Konflikt zwischen Leyla und Ari vom Frau- beziehungsweise Mädchensein in einer patriarchalen Gesellschaft.

Am Abgrund chillen und ab und zu nach unten gucken: So definiert Tom "Kurz vor dem Rand". Was ist die Botschaft? Und was meint er mit "Basishass"?

Basishass meint eine Art Antriebskraft, eine Wut, welche die Figuren in sich tragen. Sie sind auf der Suche nach Herausforderung und Adrenalin. Gleichzeitig haben sowohl Tom als auch Ari Erfahrung mit einem psychisch kranken Elternteil. Beide wissen, dass es einen Punkt gibt, ab dem man über den Rand kippen und aus der Gesellschaft fallen kann. Davor haben sie beide Respekt, wenn nicht Angst.

Sie sind in Wertheim aufgewachsen und auch in ihrem zweiten Jugendroman finden sich viele Anspielungen auf diese Stadt. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Ich finde es praktisch, mich beim Schreiben an Orten zu orientieren, die ich kenne. Gleichzeitig verändert es sich aber auch, ich kann Sachen umbenennen, dazu schreiben, kombinieren. Nicht ohne Grund wird der Stadtname in beiden Romanen nie erwähnt. Es ist nicht Wertheim, es ist eine Fantasiestadt, die sich im weitesten Sinn an Wertheim orientiert.

Eva Rottmann: Kurz vor dem Rand, 189 Seiten; Verlagshaus Jacoby & Stuart, 2023

Petra Folger-Schwab

Zur Person: Eva Rottmann Die Autorin und Theaterschaffende Eva Rottmann lebt mit ihren beiden Söhnen in Zürich. Aufgewachsen in Wertheim, machte sie Abitur am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Als Schauspielerin und Regisseurin bekam sie bereits als Schülerin Aufmerksamkeit und Anerkennung. 2003 erhielt sie mit erst 19 Jahren den Kulturpreis der Stadt Wertheim für ihre "vielfältige, kreative und erfolgreiche Theaterarbeit", wie es in der Laudatio hieß. Von 2004 bis 2008 studierte Eva Rottmann an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK). Ihren Abschluss machte sie als Diplom-Theaterpädagogin. Sie schreibt Theaterstücke und Prosa, initiiert eigene Projekte, geht mit Literaturvermittlung in Schulen. Seit 2013 ist sie Lehrbeauftragte an der ZHDK. Ihre Theaterstücke werden mittlerweile an zahlreichen deutschen Theatern gespielt. Sie hat einige Hörspiele verfasst. 2021 erschien ihr erster Jugendroman "Mats & Milad oder: Nachrichten vom Arsch der Welt" erschienen. 2022 folgte das erzählende Bilderbuch "Die Prinzessin, die auszog, den Prinzen zu retten" und 2023 der zweite Jugendroman "Kurz vor dem Rand". Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet. Die Nominierung zum Korbinian-Paul-Maar-Preis für "Mats & Milad" erfolgte 2021. Das Kranichsteiner Kinder- und Jugendliteratur-Stipendium bekam sie hierfür 2022. Im Oktober dieses Jahres erhielt ihr jüngster Roman "Kurz vor dem Rand" eine literarische Auszeichnung der Stadt Zürich. Die Autorin im Internet: www.evarottmann.com