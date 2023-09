Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Europa offener denken

Vortrag

Wertheim 29.09.2023 - 15:10 Uhr 1 Min.

Dag Nikolaus Hasse von der Universität Würzburg.

Über unser modernes Europabild hat Hasse das Buch mit dem Titel »Was ist europäisch? Zur Überwindung kolonialer und romanischer Denkformen« geschrieben. Darin kritisiert er den gesellschaftlichen Blick auf Europa, welcher häufig vor allem Westeuropa meint und Europa in kulturelle Zonen teilt. »Wir brauchen einen Sinn für rationale Verpflichtungen«, sagte er. Eine Lösung hierfür wäre es, den Europabegriff wieder mehr geografisch zu verwenden. Auch beschäftigt er sich in seinem Buch mit der Geschichte der Entkolonialisierung und geht auf deren Nachwirkungen ein.

Dag Nikolaus Hasse, der Arabisch und Hebräisch gelernt hat, sprach von kulturellem Reichtum. Er erklärte, dass Europa als die Heimat vieler Nationen bezeichnet wird. Das sieht er als Chance, welche uns allen neue Möglichkeiten offen hält und die Zukunft des Kontinents prägen kann.

Der letzte Teil des Buches trägt den Titel »Vielvölkerstädte: das Europa der Zukunft«. Hasse berichtete von der Überwindung von Stadtvierteln und dem europäischen Standardbild. So werde Europa häufig vor allem mit dem Christentum verbunden, der Islam oder das orthodoxe Christentum würden übergangen. Er persönlich sieht Multikulturalität allerdings als etwas Gutes an. Auch kritisiert er die entstandene koloniale Überheblichkeit und die von ihm empfundene Arroganz Europas, welche den Blickwinkel im Westentlichen auf West- und Zentraleuropa verengt. »Und dann beginnt Ausgrenzung«, erklärte es.

So ging Hasse generell auf die Aufklärungsbewegung ein und vermittelte den Schülern viel Wissen, welches auch im Hinblick auf das Abitur nützlich sein kann. Da er literatur- und philosophieinteressiert ist, konnte er auf Fragen, die mit Rassismus oder mit der Entstehung von Kriegen zusammenhingen, präzise antworten. Bei Diskussionen, beispielsweise über die Klimakrise, riet er den Schülern, bereits im Voraus Argumente bereitzuhalten und an die Vernunft des Gegenübers zu appellieren. Auch stellte er die Frage, wie der Europabegriff populär wurde und regte die Schüler zum Nachdenken an.

»Mir hat der Vortag gut gefallen, es war echt interessant«, äußerte sich eine Schülerin. Andere fanden es gut, dass Dag Nikolaus Hasse alle Fragen beantwortete und sie so anregte, selbst über das eigene Welt- und Europabild nachzudenken und dieses auch teilweise zu hinterfragen.

