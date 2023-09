Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Es brennt lichterloh

Von Matthias Schätte

08.09.2023 - 18:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch die Wertheimer Rotkreuzklinik hat immense Defizite erwirtschaftet, die von der Münchener Zentrale ausglichen werden mussten. Der letzte Gewinn im Geschäftsbericht ist lange her, 2014. Seitdem haben etliche langgediente Ärzte die Klinik verlassen, mehrere Geschäftsführer und Klinikdirektoren am Ruder gestanden und dennoch vergeblich versucht, das Krankenhaus in finanziell ruhigeres Fahrwasser zu bringen.

Die öffentlichen Reaktionen der Kommunalpolitik bestanden meist aus Schulterzucken. Nicht mehr unser Krankenhaus, nicht mehr unser Problem, schien die Devise in den Jahren nach dem Verkauf der Klinik an die Münchener Rotkreuzschwestern im Oktober 2009 - übrigens bei etwa 700.000 Euro Jahresdefizit. Es sind Zeiten, denen heute nachgetrauert wird.

Übrigens auch von den Wertheimern, die an der Rotkreuzklinik kein gutes Haar ließen und gleichzeitig Kliniken der Nachbarstädte über den grünen Klee lobten. Was natürlich umgekehrt genauso Usus ist. Jetzt aber dürfte sich der Ton wandeln, denn nun geht es nicht mehr um »das Krankenhaus«, sondern »unser Krankenhaus«. Auf der eigenen Nichtzuständigkeit kann sich auch in der lokalen Politik niemand mehr ausruhen. Es brennt lichterloh, wenn bei der Google-Suche nach »Rotkreuzklinik Wertheim« die Autovervollständigung als erstes »Insolvenz« angibt.