Erstmals Konzeptausschreibung in Mondfeld

Mehrfamilienhäuser: Bauvergabe nach Richtlinien

Wertheim 18.10.2023 - 10:35 Uhr 1 Min.

Der Gemeinderat muss den umfangreichen Vergaberichtlinien, die auch noch den jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Baugebiete angepasst werden können, in seiner Sitzung am 6. November noch zustimmen. Erstmals angewandt werden soll die Vergabe im neuen Mondfelder Baugebiet »Breitgewann I«.

Fünf Grundstücke

Bei der Vergabe von Bauflächen im Baugebiet Talbuckel/Talgraben in Dertingen für Mehrfamilienhäuser habe es ein solches standardisiertes Vergabeverfahren noch nicht gegeben, erläuterte der Leiter des Liegenschaftsamts, Hubert Burger, die Hintergründe, warum die Verwaltung nun eine Fülle von Kriterien entwickelt und mit einem Punkteverfahren hinterlegt habe. Erster Schritt sei immer, dass die Stadt Bauflächen definiere, deren Verkauf über eine Konzeptausschreibung erfolgen solle. Im neuen Baugebiet Mondfeld sind das fünf Grundstücke, auf denen jeweils drei bis sechs Wohneinheiten entstehen sollen. Die Grundstückspreise betragen 211 Euro je Quadratmeter.

Das vom jeweiligen Interessenten vorzulegende Konzept soll neben so grundlegenden Fakten, wie viele Wohneinheiten in welchen Größen und in welcher Anordnung geschaffen werden sollen, auf die zu schaffende Barrierefreiheit, das städtebauliche Konzept und den Nachhaltigkeitsansatz (Energetisches und Entwässerungs-Konzept) eingehen. Bei Bauträgern wird die Preisgestaltung der Miet- oder Eigentumswohnungen ebenso abgefragt, wie die Tatsache, ob und wie lange Wohnungen mietweise angeboten werden oder ob sie als Teileigentum veräußert werden sollen. Auch ein Konzept für Auto- und Fahrradstellplätze muss erstellt werden, heißt es weiter. Schließlich wird die voraussichtliche Baudauer abgefragt.

Ab Mitte Dezember soll die Konzeptausschreibung in Mondfeld starten, Bewerber haben dann bis 30. März 2024 Zeit, Konzepte einzureichen. Die Erschließung des neuen Baugebiets hat bereits im September begonnen und soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. Voraussichtlich ab Sommer kommenden Jahres rechnet die Stadt mit dem Baubeginn.

