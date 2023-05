Erste Fairtrade-Schule Wertheims ausgezeichnet

Comenius-Realschule

Wertheim 14.05.2023 - 11:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hier werden in den Pausen in der Comenius-Realschule Fairtrade-Produkte verkauft. Die Auszeichnung zusammen gefeiert haben (von links): Marlise Teicke, Boris Kellner, Katrin Amrhein, Heide Öchslen, Matthias Giese, Selina (Klasse 8), Donata Wiegand, Emily (Klasse 5), Christina Schlembach und OB Markus Herrera Torrez.

Fünf Kriterien müssen erfüllt sein, damit sich eine Schule bewerben kann: Gründung eines Schulteams aus Lehrern, Schülern und Eltern, Entwicklung eines Kompass' mit Ideen zur Förderung des fairen Handels, Verkauf von fair gehandelten Produkten, Behandlung des Themas in mindestens zwei Fächern, und pro Schuljahr muss mindestens eine in einem Blog dokumentierte Aktion durchgeführt werden. Nachhaltigkeit sei ein großes Anliegen, so Wiegand. Die Schulkleidung sei aus fairer Produktion, ebenso die verkauften Hefte und Stifte. Von den Aktionen berichteten die beiden Schülerinnen: es gab einen Verkaufsstand beim Adventscafé, zu Nikolaus konnten Süßigkeiten bestellt werden, an den Elternsprechtagen und am Infoabend für die Viertklässler wurden faire Produkte verkauft. Im Lehrerzimmer gibt es fair gehandelten Kaffee. Die Waren werden bezogen über Christina Schlembach vom Eine-Welt-Laden in Marktheidenfeld.

Schulleiterin Katrin Amrhein betonte, dass jeder einen Beitrag zu Fairtrade leisten könne. »Das ist nichts Abstraktes«, versicherte sie. Die Auszeichnung sei Anerkennung für viel Engagement. Alle könnten sich für eine gerechtere Welt einsetzen.

Stadträtin Marlise Teicke aus der Wertheimer Fairtrade-Steuerungsgruppe bekannte, dass sie 2019, als Wertheim Fairtrade-Stadt wurde, nicht gedacht hätte, dass 2023 die erste Schule ausgezeichnet würde. »Wir stehen zusammen und arbeiten weiter daran«, rief sie allen Beteiligten zu.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lobte das »starke Engagement« und betonte die Vorreiterrolle der CRW, die als erste Schule in der Stadt und als zweite im Kreis die Auszeichnung verliehen bekommen habe. Er berichtete, dass er als Kind mit seiner Familie - sein Stiefvater stammt aus Bolivien - einige Jahre in dem südamerikanischen Land gelebt habe. Die Lebensbedingungen der Menschen dort habe ihn sehr bedrückt. Menschen sollen für ihre Arbeit fair entlohnt werden. Das Bewusstsein über die Ressourcen und die Arbeitsbedingungen sei enorm wichtig. Elternvertreter Boris Kellner versprach, dass die Eltern die Arbeit weiter begleiten und dankte für die viele Arbeit neben dem Alltagsgeschäft.

Der Clou war die eingespielte Video-Botschaft von Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper. Sie gratulierte der CRW als 150. Fairtrade-Schule im Land. Jeder könne etwas tun, so wie die 110.000 Schülerinnen und Schüler zwischen Weil am Rhein und Wertheim. Die Auszeichnung nahm dann Eine-Welt-Regionalpromotorin Heide Öchslen aus Schwäbisch Hall vor. »Der faire Handel lebt und ist stark« sagte sie. 894 Schulen in Deutschland seien bereits dabei, und alle hätten das Ziel, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Dazu trage auch bei, dass Frauen besonders gefördert würden und Kinderarbeit verboten sei. Alle zwei Jahre würde überprüft, ob die eingangs genannten Kriterien noch erfüllt würden. Schüler Timati Tuskanov spielte zum Ausklang »Golden Hour« von JVKE auf dem Flügel. Danach konnten sich die Gäste bei einem kleinen Imbiss die Ausstellung zum Thema Fairtrade anschauen.

PETRA FOLGER-SCHWAB