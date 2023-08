Erst Streit, dann Gericht, bald Hochzeit

Amtsgericht: 41-Jähriger in zwei Fällen angeklagt

Wertheim 27.08.2023 - 14:29 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beide Vorfälle wurden am Mittwoch am Wertheimer Amtsgericht parallel verhandelt. Die damalige Ex-Freundin hat er nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in ihr Auto gedrängt, am Hals gepackt, sie auch beleidigt und mit dem Tode bedroht: "Du Schlampe, ich bringe dich um." Eigentlich habe er nur reden wollen, in der Hauptsache sei es um den Wohnungsschlüssel gegangen, den er zurück hatte haben wollen.

Komplett neue Situation

Die Freundin war als Zeugin geladen. Man habe ein schwierige Zeit gehabt, sei auch einige Monate lang getrennt gewesen, sagte sie aus. Den Streit bestätigte sie. Man habe nicht gut miteinander gekonnt, die Handgreiflichkeiten und Beleidigungen seien im Eifer durchaus beiderseitig gewesen. Mittlerweile sei die Situation komplett verändert, man wohne wieder zusammen, plane die Hochzeit. Die Strafverfolgung sei durch die damals hinzugerufene Polizei initiiert worden - nicht auf ihren Wunsch hin. "Und das nun weiterzuverfolgen, macht ja, in unser jetzigen Situation, auch gar keinen Sinn", sagte sie. Auf Nachfrage des Gerichts ordnete die Staatsanwaltschaft neu ein: Das öffentliche Strafverfolgungsinteresse erscheine nicht mehr gegeben.

Zeugen kommen nicht

Ähnlich lief es beim ebenfalls angeklagten Hausfriedensbruch: Die Anzeigesteller waren als Zeugen geladen worden, aber nicht erschienen, hätten ihrer Einschätzung nach vielleicht auch kein Interesse an der Strafverfolgung, sagte Richterin Ursula Hammer. Aus der Wohnung der Nachbarn sei am fraglichen Sonntagsabend noch um elf Uhr laute Hausmusik gekommen - und dass durchaus nicht zum ersten Mal. Auch andere Nachbarn hatten sich bereits beschwert.

Der Beklagte wollte offenbar nach der Runde mit dem Hund kurz klingeln und Bescheid sagen, dass es zu laut sei. "Schließlich müssen wir ja morgen alle arbeiten". "Wir aber nicht", hätten die "Hausmusiker" entgegnet, ihn kurzerhand am Kragen gepackt und vor die Tür gesetzt. "Durchaus denkbar", sagte Ursula Hammer - die Familie sei gerichtsbekannt. Die Sache mit der Freundin ist vom Tisch, den Nachbarn schreibt der Beklagte einen Entschuldigungsbrief - in dem er aber darauf hinweisen darf, dass es im Interesse aller schön wäre, die Sache mit der überschwänglichen Hausmusik fände nunmehr ihr Ende.

Ge