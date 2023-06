Erneut Stromausfall in Bestenheid

Stadtwerke: Bagger am BSZ hat Leitung gekappt

Wertheim 15.06.2023 - 15:59 Uhr < 1 Min.

Wie Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier gegenüber diesem Medienhaus sagte, habe ein Bagger bei Arbeiten am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) eine Stromleitung gekappt. Der Stromausfall habe allerdings lediglich etwa zehn Minuten gedauert, bezifferte Beier.

Supermärkte betroffen

Betroffen davon waren auch Geschäfte in der Nachbarschaft des Schulzentrums. Lichter in Supermärkten gingen aus, Kassen konnten nicht mehr bedient werden. Selbst in der Stadtwerke-Zentrale in der Mühlenstraße sei der Ausfall noch zu spüren gewesen, so Beier.

Mitarbeiter der Stadtwerke seien die Nacht zum Donners?tag mit der Reparatur des Schadens beschäftigt gewesen, sagte Beier.

