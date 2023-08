Erinnerungslücken nach Faustschlag

Was ist wir­k­lich pas­siert auf der Sai­son-Ab­schluss­fei­er im Ve­r­eins­heim nach dem Aus­wärts-Po­kal­spiel der A-Ju­gend des SC Ein­tracht Box­tal am Va­ter­tag 2022? Da­mit muss­te sich am Mitt­woch das Amts­ge­richt Wert­heim be­schäf­ti­gen. Und es war ei­ne Ver­hand­lung, die Rich­te­rin Ur­su­la Ham­mer mehr­fach deut­li­che Wor­te fin­den und pro­vo­kan­te Fra­gen stel­len ließ. Ein An­ge­klag­ter, der »auf ei­nem A-Ju­gend-Spiel so be­sof­fen ist, dass er sich an nichts er­in­nert?« Und ei­ne Zeu­gin, die »ent­we­der zu dumm ist, die Fra­gen zu ver­ste­hen oder an­de­re Be­weg­grün­de ha­ben muss, so zu mau­ern?«.