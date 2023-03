Nassiger Jubelkonfirmanden: Mit dem Pfarrer im Schnellboot

Die Wie­der­se­hens­f­reu­de bei den Ju­bel­kon­fir­man­den von Nas­sig und Son­der­riet war am Sonn­tag groß: In der Au­f­er­ste­hungs­kir­che Nas­sig ha­ben sie am Sonn­tag ih­re gol­de­ne und dia­man­te­ne Ju­bel­kon­fir­ma­ti­on ge­fei­ert.