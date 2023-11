50 Jahre Main-Tauber-Kreis: Heimat des Fechtsports

Einblicke in Leben und Arbeiten am Sützpunkt Tauberbischofsheim

MAIN-TAUBER-KREIS 05.11.2023 - 15:46 Uhr 4 Min.

Ruben Lindner (vorne) ist unter anderem Vizeweltmeister im Fechten. Der Dresdner hat sich bewusst als Jugendlicher für ein Leben und Trainieren im Fechtzentrum Tauberbischofsheim entschieden. Foto: Birger-Daniel Grein

Angefangen habe man 1954 als Abteilung des TSV Tauberbischofsheim. »Wir waren damals eine kleine unbekannte Sportart und Trainierten im Heizungskeller der heutigen Festhalle«, erinnert er sich an seine Anfangszeit. 1967 wurde der Fechtclub gegründet. Bereits ab 1956 habe es erste nationale Erfolge der Fechter gegeben, berichtet er gegenüber unserem Medienhaus. Gut erinnerte er sich auch an die Entstehung des Fechtzentrums mit seinen unterschiedlichen Bereichen (siehe Hintergrund).

In den vergangenen 40 Jahren sei in sieben Bauabschnitten das große Trainingsareal mit den Hallen und Gebäuden entstanden. Außerdem die Internats- und Wohnbauten. Braun freut sich auch über viele Internationale Erfolge seines Vereins. »Wir stellen nach wie vor die meisten Bundeskader im Junioren- und Erwachsenenbereich.« Zum Fechtzentrum gehört auch ein Vollinternat mit 13 Plätzen für junge Fechter von 13 Jahren bis zum Abitur. Hinzu kommen zwei auf dem Teilinternat, das eine Betreuung nach der Schule für die Sportler anbietet. Eng kooperiert man dabei mit den Eliteschulen des Sports in der Region.

Im Landkreis sind vier von 42 dieser Schulen deutschlandweit. »Sie sind eine Institution für die duale Chance Karriere in Schule und Sport«, sagt Tobias Link (45). Er ist Lehrertrainer und seit September 2023 Internatsleiter. Dafür ist der Lehrer des Gymnasiums Lauda mit zwölf Stunden seines Deputats abgeordnet. Es handelt sich bei den Eliteschulen des Sports im Kreis um die kaufmännische Schule und gewerbliche Schule Tauberbischofsheim, das Schulzentrum mit Werkrealschule und Realschule sowie das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim. Mit ihnen pflege man, so Link, eine enge Kooperation, zum Beispiel bei den Freistellungen für Turniere und Förderunterricht für die Sportler. Es gebe auch Deputatstunden für Lehrer, die die jungen Leistungssportler außerhalb ihrer Schule beim Lernen unterstützten.

Man achte neben dem Sport auch darauf, dass die Leistungssportler eine ordentliche Schullaufbahn einschlagen. »Sind die Noten schlechter als Drei sehen wir Handlungsbedarf, und es gibt verpflichtenden Förderunterricht.« Auch viele Sportler anderer Schulen aus dem Kreis trainierten am Fechtzentrum, betont er. Großen Respekt sprach er den beiden leitenden Betreuerinnen des Internats aus. Der Fechtclub Tauberbischofsheim, in dem Tobias Link früher auch selbst trainierte, sei auch heute noch eine der national erfolgreichsten Vereine. Das Vollinternat besuchen Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland.

Einer von ihnen ist Ruben Lindner (18), der dieses Jahr am Gymnasium Tauberbischofsheim sein Abitur ablegen wird. Er habe Ende 2013 in einem Dresdner Verein mit dem Fechten begonnen, sagt er. Dort habe bereits seine Schwester gefochten. Anfangs sei es ein Hobby gewesen, das Spaß gemacht habe.

Irgendwann sei er an einen Punkt gekommen, besser in ein Stützpunktzentrum des Sports zu wechseln. Er habe sich die Zentren in Bonn und Tauberbischofsheim angeschaut. »In Tauberbischofsheim gefiel es mir besser.« Gründe seien die Trainingsgruppe, der Internatsaufbau und mehr Ruhe als in Bonn. Auf den Standort in unserem Landkreis wurde er über ein Trainingslager aufmerksam, das sein Dresdner Verein dort veranstaltete. Ruben Lindner kann auch auf einige große sportliche Erfolge zurückblicken. 2022 wurde er im April U17-Vizeweltmeister bei der Meisterschaft in Dubai. In derselben Saison wurde er deutscher Meister U17 der Einzelnen, hinzu kamen weitere Erfolge bei internationalen Jugendturnieren. Außerdem wurde er im Erwachsenenteam deutscher Meister.

Lindner verdeutlicht aber auch, dass es auch Tiefs gibt: »Die letzte Saison von Ende September 2022 bis Juni 2023 war für mich die herbste Enttäuschung.« Er habe seine Ziele überhaupt nicht erreicht. Er schaue aber noch vorne und darauf, was er besser machen könne. Wie es beruflich weiter gehen soll, sei noch unsicher, sagt er. Zum Alltag berichtet er, Freunde habe er vor allem im Fechtzentrum, da er nach der Schule immer fechte. In der Freizeit gehe man aber auch mal weg, zum Beispiel auf die Königshöfer Messe. Oft fehle für weitere Freizeit aber die Zeit wegen des Training und der Wettkämpfe. Lindner schätzt am Internat die Möglichkeit, Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Schön sei auch, dass man über den Sport internationale Kontakte knüpfe, zu denen man auch ab und an über den Sport hinaus Kontakt hat. BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Fechtzentrum Tauberbischofsheim

Das Fechtzentrum Tauberbischofsheim umfasst den Service-Punkt Fechten des Olympiastützpunkts Stuttgart, das Bundesleistungszentrum Damenflorett und Herrendegen, den Landesstützpunkt Fechten Baden-Württemberg, den Fechtclub Tauberbischofsheim sowie das Voll- und Teilinternat für Leistungssportler des Fechtens ab 13 Jahren. Hinzu kommen Wohnungen für volljährige Fechtsportler, die dort trainieren.

Der Fechtclub Tauberbischofsheim hat inzwischen rund 500 Mitglieder, davon 220 Aktive. Im Jugendbereich U 17 sind es rund 60 Aktive. Beginnen kann man mit fünf oder sechs Jahren. Der Verein konzentriert sich laut Trainern auf den Leistungssport, wobei es auch Breitensportler gibt.

Joachim Braun, seit 55 Jahren im Verein aktiv und unter anderem leitender Landestrainer am Fechtzentrum, erinnert sich im Gespräch mit unserem Medienhaus an viele große Erfolge von Sportlern des Vereins und nennt beispielhaft: Der gebürtige Tauberbischofsheimer Alexander Pusch wurde 1976 in Hamburg Weltmeister. 1988 wurde Anja Fichtel Olympiasiegerin in Seoul. Außerdem holten Sabine Bau dort Silber und Zita Funkenhauser Bronze. Zudem holten die drei zusammen mit Annette Klug ebenfalls Gold im Mannschaftswettbewerb. »Solch einen Erfolg gab es weltweit bis heute nur dieses eine Mal«, ist Braun stolz. Auch Weltmeister im Jugendbereich kamen aus dem Verein. So wurden 2016 Rico Braun und Samuel Unterhauser mit der deutschen Jugendnationalmannschaft Weltmeister.

Mehrere Erfolge gab es auch bei den Paralympics. Fechten ist ein vergleichsweise teurer Sport. Laut Nachwuchstalent Ruben Lindner kann man jährlich durchschnittlich 2000 Euro in die Ausrüstung investieren. Allein der Anzug koste etwa 1000 Euro, hinzu kämen mindestens 500 Euro für Floretts.

Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten durch Land, den Landes- und Bundeskader und die Sportförderung. Außerdem unterstützen die Sparkasse Tauberfranken und private Sponsoren die Fachgruppen des Fechtzentrums Tauberbischofsheim. (bdg)