Erfolgreich von der Schule in den Beruf

Bildungsgang AV-Dual: Nachwuchsförderung im Main-Tauber-Kreis mit guten Ergebnissen

Main-Tauber-Kreis 18.06.2023 - 12:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Main-Tauber-Kreis ist mit drei beruflichen Schulen seit September 2020 eine von 44 Modellregionen in Baden-Württemberg für die Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf. Den Mitgliedern der regionalen Steuerungsgruppe "Übergang Schule - Beruf" wurden jüngst bei einer Arbeitssitzung im Landratsamt Main-Tauber-Kreis die Ergebnisse des neuen Bildungsgangs AV-Dual für das Schuljahr 2021/22 vorgestellt. Sie belegen, dass der Landkreis im Vergleich zu anderen Modellregionen überdurchschnittlich gut abgeschnitten habe, beim erfolgreichen Schulabschluss und der Suche nach einem Ausbildungsplatz, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte durch die "Familien-Forschung BW" beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Programms im Main-Tauber-Kreis sei es demnach gelungen, ihren Schulabschluss im vergangenen Schuljahr nachzuholen und einen Ausbildungsplatz zu finden. 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten zum Start in den einjährigen Bildungsgang AV-Dual keinen Schulabschluss.

Praktikum als Erfolgsfaktor

Am Ende des des Bildungsgangs AV-Dual verfügten über 70 Prozent der Absolventinnen und Absolventen über einen Abschluss. Knapp die Hälfte konnte zudem in Ausbildung vermittelt. Im Vergleich mit allen Modellregionen liegt der Main-Tauber-Kreis mit diesem Ergebnis knapp zehn Prozent über dem Durchschnitt. 74 Prozent haben ihre Ausbildung zudem in ihrem ehemaligen Praktikumsbetrieb begonnen. "Das Monitoring belegt eindeutig, dass umfangreiche Praktika die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen erfolgreichen Berufseinstieg sind. Der Main-Tauber-Kreis liegt auch hier knapp zehn Prozent höher als in allen Modellregionen und nochmals drei Prozent höher als im Vorjahr", bekräftigte Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt.

Wie Ralf Kaiser vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg erläuterte, haben im Main-Tauber-Kreis rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die allgemein bildende Schule eine Berufsausbildung begonnen - knapp zehn Prozent mehr als in allen Modellregionen. Betrachtet man den Übergang in Ausbildung nur für die Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss, fällt der Unterschied noch größer aus. Der Main-Tauber-Kreis liegt hier 13 Prozent höher als alle Modellregionen und mit einer Übergangsquote von 36 Prozent an der Spitze aller Vergleichswerte. Im Main-Tauber-Kreis sei der Übergang von der Schule in eine Ausbildung fast genauso vielen Schülerinnen und Schülern mit Hauptschulabschluss gelungen wie mit mittlerem Bildungsabschluss, erläuterte Kaiser die Zahlen für den Landkreis. Wobei Jungen im Landkreis eher eine Ausbildung nach der Schule begönnen, während junge Frauen vermehrt einen höheren Schulabschluss anstrebten, so Kaiser weiter.

Praktikum wichtig

Im Schuljahr 2020/21 nahmen im Main-Tauber-Kreis 129 Schülerinnen und Schüler an dem Ausbildungsgang an einer der drei beruflichen Schulen des Landkreises teil. 112 von ihnen absolvierten den einjährigen Ausbildungsgang vollständig. 27 gingen anschließend weiter zur Schule, 52 machten eine Ausbildung und 33 schlugen einen anderen Bildungsweg ein. 47 Schüler bekamen eine betriebliche Ausbildung vor allem deshalb, weil die Mehrheit von ihnen (34) schon einmal ein Praktikum in der Firma gemacht hatten.

Bereits im vergangenen Herbst hatte sich der Kreistag mit Ergebnissen des Modellprojekts "Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf" befasst und einer Verlängerung der Ausbildungsvorbereitung bis zum 31. August 2025 zugestimmt. Mit dem Beschluss verbunden war auch die Verlängerung der befristeten Arbeitsverträge der AV-Dual-Begleitkräfte an den Schulen und der halben Stelle, die am Regionalen Übergangsmanagement der Landkreisverwaltung für das Modellprojekt angesiedelt ist. Zugleich wurde die halbe Stelle, die am Beruflichen Schulzentrum Wertheim angesiedelt ist, zum 1. Januar dieses Jahres auf eine Vollzeitstelle aufgestockt. Für die Jahre 2023 bis Mitte 2025 kalkuliert der Landkreis mit Personalkosten in Höhe von 291.000 Euro nach Abzug der Landesförderung.

Betriebe, die Praktikumsplätze für AVdual anbieten möchten, können sich in die Datenbank für Praktikumsstellen im Main-Tauber-Kreis aufnehmen lassen. Dies ist über ein Kontaktformular unter https://www.main-tauber-kreis.de/avdual sowie per Telefon oder E-Mail möglich.

Hintergrund: Bildungsgang AV-Dual Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 bieten drei berufliche Schulen in der Trägerschaft des Main-Tauber-Kreises den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung Dual (AV-Dual) an: das Berufliche Schulzentrum in Wertheim, die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim und die Berufliche Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung in Bad Mergentheim. AV-Dual sei ein neuer Bildungsgang an beruflichen Schulen für Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Schulabschluss, heißt es in einer Pressemitteilung des Landrates Main-Tauber. Der Besuch der Schule schließe sich dabei an die allgemeinbildende Schule an. Der Fokus dieser Ganztagesschulform liegt auf der beruflichen Bildung und Ausbildungsvorbereitung. Aufgrund des hohen Praxisbezugs sollen die Jugendlichen am Ende des Schuljahres in eine Berufsausbildung starten können. Unterstützt werden sie auf ihrem Weg von sogennanten AV-Dual-Begleiterinnen und -Begleitern. Sie fungieren ebenfalls als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Praktikumsbetriebe. Gefördert wird das Programm vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. gufi