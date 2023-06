Unterwegs mit den Wertheimer Grünpflegern - Seit vier Jahren läuft naturnahes Konzept

Risiko für Allergiker?

Wertheim 13.06.2023 - 11:38 Uhr 5 Min.

Bernhard Weimer (58) ist der Chef der Wertheimer Stadtgärtnerei. Bürgerbeteiligung ist wichtig: Der Kindergarten Reicholzheim hat das Schild für die insektenfreundliche Staudenfläche am Mainvorplatz gestaltet. Foto: Annika Namyslo

Mit brei­tem Lächeln blickt Bern­hard Wei­mer auf die Grün­fläche am Wert­hei­mer Bahn­hof, als hät­te er nie et­was Sc­hö­ne­res ge­se­hen. Sei­ne or­an­ge­ne Latz­ho­se strahlt wie der Klat­sch­mohn vor ihm im Beet. Seit ei­ni­gen Jah­ren be­schwe­ren sich im­mer wie­der Bür­ger bei der Stadt über Flächen wie die­se: Wild wach­sen Blu­men und Grä­ser ne­ben- und durch­ein­an­der.

Doch der Chef der Wertheimer Stadtgärtner sieht etwas anderes. »Schauen Sie mal, was da morgens um neun schon los ist«, sagt er. Auf wenigen Quadratmetern tummeln sich Hunderte Hummeln, Bienen und andere Insekten. »Das ist doch toll, oder?«

Weimer ist dafür zuständig, auf den Grünflächen der Kernstadtteile nach dem Rechten zu sehen. Für ihn und sein zehnköpfiges Team beginnt der Tag um 7 Uhr am Bauhof, hoch oben am Wartberg über der Stadt. Dann machen sie als erstes die Maschinen bereit: Mulcher, Mäher, Wassertanks. Heute wird die Wiese am Parkplatz der Main-Tauber-Halle gemäht. Nur noch zweimal im Jahr machen die Grünpfleger das, um der Tier- und Pflanzenwelt ihre Ruhe zu lassen.

Ab April geht es richtig los

Seit sich die Stadt 2019 dem bundesweiten Projekt »Stadtgrün naturnah« angeschlossen hat, haben sich die Wertheimer Grünflächen an vielen Stellen verändert. Nicht alle verstehen das, sagt Weimer: »Die fragen dann: Wie sieht denn das aus?« Ungepflegt, fänden manche. Dabei, sagt der 58-jährige Gärtnermeister, hat die Stadtgärtnerei seit der Umstellung auf umweltfreundliche Pflege nicht weniger Arbeit. »Es ist ein ganz anderes Arbeiten geworden.«

Der Chef höchstpersönlich behält den Überblick, statt selbst zu mähen. Seit 26 Jahren beginnt und endet Weimers Arbeitstag auf dem Bauhof, 25 davon leitet er die Stadtgärtnerei. Zwei Jahre, schätzt er, hat es gedauert, bis er die 31 Hektar Grünflächen im Kerngebiet der Stadt in- und auswendig kannte. Wenn der Heckenschnitt Ende März, bevor die Brutsaison los geht, gemacht ist und alles zu sprießen beginnt, startet für ihn und seine Mitarbeiter die intensive Grünpflegezeit.

Ein bis zwei Mal pro Woche befüllen die Gärtner Gießsäcke an jungen Bäumen. Sie geben Wasser langsam an den Boden ab.

Neben Pflanz- und Mäharbeiten gehört dazu das Gießen. Weimer beugt sich über einen grünen Sack, der um einen jungen Baumstamm in der Bahnhofstraße liegt, und hält einen Wasserschlauch hinein. »Unten sickert's dann ganz langsam wieder raus«, sagt er und zeigt auf das Rinnsal, das sich am Boden des Plastiksacks bildet. Statt an der Oberfläche wegzuschwimmen, dringt die Feuchtigkeit so langsam zu den Wurzeln vor. 100 oder 120 solcher Säcke sind auf seiner Fläche in Betrieb, sagt Weimer. Ein- bis zweimal pro Woche werden sie mit 60 bis 120 Litern gefüllt. Voriges Jahr musste seine Mannschaft 30 davon austauschen. »Es war so trocken, die Mäuse haben sie vor lauter Durst aufgebissen«, sagt er und klingt dabei traurig, nicht ärgerlich. »Das ist mir ein persönliches Anliegen, das mit der Wasserknappheit. Die Leute denken: Wir haben doch noch genug.« Stattdessen hätten Wald- und Grünflächen schon jetzt etliche Trockenschäden. Laut Deutschem Wetterdienst schien im vergangenen Sommer 900 Stunden lang Sonne auf Baden-Württemberg - fast 300 Stunden mehr als im langjährigen Schnitt zwischen 1961 und 1990. Wenn Regen kommt, trifft er immer öfter in Massen auf trockenen Boden, der ihn nicht aufnehmen kann.

Täglich 12.000 Liter Wasser

Trotz Knappheit: Ungefähr 12.000 Liter müssen er und sein Team täglich vergießen, sagt Weimer. Vor allem jetzt, wo es mal wieder nicht regnet. Das Wasser dafür nehmen sie an diesem Morgen aus der Tauber: Nur wenige Minuten dauert es, bis ein Kollege den gelben Tank seines Gießfahrzeugs mit 4000 Litern gefüllt hat. »Der Wasserstand ist gut, das ist gerade kein Problem«, sagt Weimer. Dem vielen Regen im Frühjahr sei Dank. Wieder erzählt er vom vergangenen Jahr: Da stand der Fluss so tief, dass selbst den Stadtgärtnern die Genehmigung zum Abpumpen entzogen wurde.

Die neue Art der Begrünung in Wertheim bietet nicht bloß Nahrung und Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Sie soll auch Ressourcen der Stadt schonen. So erklärt Weimer: Auf einigen Beeten der Stadt, zum Beispiel am Mainvorplatz, gibt es statt saisonaler Blumenbepflanzung jetzt Stauden, die mehrere Jahre stehenbleiben. Sie blühen nicht alle zur selben Jahreszeit, bieten deshalb ohne Zutun ein wechselndes Bild und sind obendrein robuster gegen das trockene Klima.

Trotzdem gibt es sie noch, die Stellen, an denen Weimer und seine Gärtner regelmäßig vorbei müssen. »Auf Spielplätzen muss natürlich gemäht werden.« Eine andere solche Stelle ist der Verkehrsübungsplatz am Tauberufer. Ungefähr alle zwei Wochen rücken die Mäher dafür aus, sagt Weimer.

Jens Rögener, Biologe und Leiter der Abteilung Umweltschutz im Wertheimer Rathaus, sagt dazu: Seit Beginn des Projekts Stadtgrün naturnah würden alle Flächen der Stadt nach und nach geprüft, ob sie sich für naturnahe Begrünung eignen. »Es muss zur Funktion passen«, sagt er. Auf einer Fläche, auf der Kinder Fußball spielen, könne kein hohes Gras wachsen. Die Kommunikation mit den Bürgern sei dabei sehr wichtig.

Manche Bürger stören sich nicht bloß an der Optik, sondern auch am Allergiepotenzial hoch wachsender Wiesen. Zu denen gehört Bernhard Schild. »Was ist wichtiger, dass Insekten was zu futtern haben oder dass die Leute hier mit Heuschnupfen rumlaufen?«, fragt der 91-Jährige. Eine europaweite Studie der Universität Stuttgart hat 2020 gezeigt, dass Bürger mit Allergiesorgen naturnahe Begrünung eher ablehnen. Daher sollten Städte auf Arten setzen, die Allergiker weniger plagen, raten die Forscher.

Biologe Christian Häfner leitet in Wertheim das Projekt »Stadtgrün naturnah«. Das Thema Allergien sei bei ihm so noch nicht aufgetaucht. »Wenn wir etwas einsähen, sind das heimische Wildblumenmischungen«, sagt er. Gewächse mit hohem Heuschnupfenpotenzial, wie etwa das Ackerunkraut Ambrosia, seien da nicht enthalten.

Laut der Stuttgarter Studie ist die Akzeptanz naturnaher Begrünung außerdem am größten, wenn sie mit klassischen Elementen gepaart wird. Hochwachsende Wiesen sollten etwa an den Rändern gemäht werden. So versucht es laut Stadtgärtner Weimer auch Wertheim - muss damit aber, wenn es nach Bürgern wie Bernhard Schild geht, noch konsequenter werden.

Naturnahes Konzept in Wertheim: Vorne blüht Klatschmohn für die Insekten, hinten am Bahnhofshäuschen ein alter Rosenbestand für das Auge der Bürger. Foto: Annika Namyslo

Gleichgewicht finden

»Man muss halt ein Gleichgewicht finden zwischen Umweltschutz und auch mal was fürs Auge, dann funktioniert das auch«, sagt Weimer. Fürs Auge ist für ihn der Rosengarten am Rathaus. Und für die Nase. Er knipst eine fast verblühte Rose ab, um an ihr zu riechen. Sechs bis acht Mal im Jahr müssen die Gärtner zum Jäten hierher. Der Mulch, der in der Zwischenzeit das Unkraut im Zaum hält, ist aus den stadteigenen Grünabfällen entstanden.

Änderungen im Rosengarten

Auch im Rosengarten hat die Umweltstrategie der Stadt für Änderungen gesorgt: Gegen Blattläuse wird nicht mehr gespritzt, sie werden der Natur überlassen. »Es ist so: Wenn da nur eine Laus dran sitzt, kommt kein Käfer, um davon seine Kinder zu ernähren«, sagt der Stadtgartenchef. Deshalb lässt er die Läuse ungehindert walten. »Innerhalb von zwei bis vier Wochen hat sich das erledigt«, sagt er und zeigt auf einen Marienkäfer, der gerade Läuse verputzt.

Auf seinem Streifzug kommt Weimer immer wieder mit Bürgern ins Gespräch. Manche kennen ihn, anderen fällt die orangene Latzhose auf. »Es kommt immer gut, wenn wir den Leuten erklären, was wir machen«, sagt er. Einmal lässt er einen Vater mit seinem einjährigen Sohn in die Fahrerkabine des Gießwagens. Mit der Mutter spricht er derweil am Straßenrand über den Regen. Der ist auch für die kommenden Tage nicht angekündigt.

Annika Namyslo

Hintergrund: "Stadtgrün naturnah" Das Zertifikat "Stadtgrün naturnah" wird vom Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt e. V." vergeben. Dieses wiederum ist eine Initiative des Bundesamts für Naturschutz und wurde 2012 gegründet. Das Bündnis berät Kommunen dabei, öffentliche Flächen möglichst umweltfreundlich zu begrünen. Für das Zerzifikat bewertet das Bündnis Kommunen in drei Bereichen: Wie naturbewusst begrünt die Kommune bereits? Wie stark arbeitet sie dabei mit den Bürgern zusammen? Welche Ziele hat sich die Kommune in Sachen umweltfreundliche Grünflächen für die Zukunft gesetzt? Als naturnah gilt dabei städtische Grünpflege, die etwa auf heimische und insektenfreundliche Arten setzt, auf Pestizide verzichtet und die Flächen extensiv pflegt. Das bedeutet: Statt intensiver Pflege, etwa durch häufiges Wässern und Mähen, kommen die Grünpfleger seltener vorbei - und pflanzen Arten, die mit dieser Pflege gut auskommen. Die Stadt Wertheim hat ihr Begrünungskonzept 2019 in diesem Sinne umgestellt. Seit 2021 trägt die Stadt das Bronzezertifikat, die erste von drei Stufen. Laut Webseite des Projekts ist Wertheim eine von 56 Kommunen deutschlandweit und zwölf Kommunen in Baden-Württemberg, die bisher an der Zertifizierung teilgenommen haben. (anna)