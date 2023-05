Prozess: 42-jähriges Outlaw-Mitglied bekommt Bewährungsstrafe

"Er muss nicht für mich in den Knast"

Külsheim 05.05.2023 - 16:53 Uhr 3 Min.

Mitglieder der Rocker-Vereinigung Outlaws

Dementsprechend kam der Angeklagte mit einer einjährigen Freiheitsstrafe davon, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Damit blieb die Erste Große Strafkammer unter Vorsitz von Vizepräsidentin Barbara Scheuble deutlich unter dem Antrag von Staatsanwalt Sebastian Ibing. Er hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert. Verteidiger Constantin Schmid hatte dagegen eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 90 Euro, hilfsweise eine Bewährungsstrafe gefordert.

Scheuble sah es im Urteil als erwiesen an, dass der Angeklagte am 2. April 2021 im Külsheimer Clubhaus des Motorradclubs »Outlaws« einen Drogendeal unterstützt habe. Verantwortlich dafür sei der ehemalige Vorsitzende U. gewesen, wie dieser als Zeuge aussagte. »Er hat mit der Scheiße nichts zu tun«, sagte der wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe Verurteilte wörtlich.

Auftrag des Präsidenten

Der Angeklagte sei Probemitglied gewesen, ein sogenannter Prospect. Dementsprechend habe er das getan, was er als Präsident von ihm verlangt habe. In diesem Fall habe er ihn beauftragt, einen Abnehmer für 100 Gramm Kokain zu finden, die er zu Hause habe und loswerden wolle.

Der Prospect habe einen Kontakt hergestellt und am Tattag dann nur das Clubhaus aufgeschlossen, U. den Stoff auf den Tisch gelegt und der Abnehmer den Kaufpreis von 5000 Euro dort deponiert. U. habe dann das Geld an sich genommen und das Gebäude verlassen. Er sei zwar nicht mehr befreundet, wolle ihn aber nicht belasten: »Er muss nicht für mich in den Knast gehen, er hat Familie.«

Nachdem der Angeklagte zunächst keine Aussage gemacht hatte, gab er den Vorfall über seinen Anwalt auch zu. Laut Schmid hatte sein Mandant gar keine andere Chance gehabt als Prospect. »Wenn er was sagte, musste er hüpfen«, beschrieb er das klare Verhältnis zum damaligen Präsidenten.

Außer der Aussage von U. konnten die Ermittler dem angeklagten Familienvater nichts nachweisen. Weder bei der Durchsuchung seines Hauses in Wertheim noch des Vereinsheims in Külsheim wurden Betäubungsmittel gefunden. Obwohl dabei auch Drogenspürhunde zum Einsatz kamen, wie ein Polizist als Zeuge aussagte. Auch die Auswertung der Chatnachrichten auf dem Handy des Angeklagten über ein halbes Jahr hinweg habe keine Hinweise auf Drogengeschäfte ergeben. »Die haben einfach ihre Rockersachen gemacht«, fasste er zusammen.

Die privaten Verhältnisse des Familienvaters beschrieb er auf Nachfrage der Vorsitzenden Scheuble als »völlig adäquat« ohne besonderen Luxus. Bei der Durchsuchung seien im Haus rund 1100 Euro Bargeld gefunden worden, 2000 Euro in 50-Euro-Scheinen seien in der Sonnenblende seines Autos aufgetaucht. Was der Angeklagte über seinen Verteidiger schlüssig erklärte. Die 1100 Euro Bargeld habe er kurz zuvor am Geldautomaten abgehoben, die größere Summe habe er sich von seinem Bruder geliehen. Damit habe er seiner Frau einen gebrauchten Mercedes A-Klasse kaufen wollen.

Damit blieb der zweite Anklagepunkt übrig. Wie die abgehörten Gespräche ergaben, behauptete der Angeklagte gegenüber U., noch 300 Gramm Kokain zu besitzen. Während sich der 42-Jährige dazu nicht äußerte, tat sein ehemaliger Auftraggeber dies als eine Art Angeberei ab, die in einem Motorradclub üblich sei. »Es ist so viel gesprochen worden, aber es ist Quatsch, es ist nichts da«, sagte er. Nach seinen Angaben hätte man den Anwärter auch sofort rausgeworfen, wenn klar gewesen wäre, dass er in großem Umfang mit Drogen handelt: »Kriminelle Handlungen werden nicht geduldet.«

Verteidiger Schmid hielt dies für plausibel. Aus seiner Sicht gebe es keine Anhaltspunkte, dass im Outlaw-Chapter oder im Clubhaus mit Drogen gehandelt werde, es sei ein »stinknormaler Motorradclub.« Hätte er eine Menge von 300 Gramm Kokain besessen und verkauft, müsste dafür auch der Gegenwert von 15.000 Euro auftauchen, argumentierte der Anwalt.

Handy-PIN verraten

Dagegen spreche auch sein kooperatives Verhalten bei der Hausdurchsuchung. Er habe einem Polizeibeamten die PIN seines Handys genannt und noch vor der Durchsuchung dort mitgeteilt, dass sich im Clubheim ein »Spielzeuggewehr« befinde. Damit meinte er eine, nach Worten des Polizisten, täuschend echt aussehende Pumpgun, die jedoch nicht scharf war. Bis auf einen ausziehbaren Schlagstock fanden die Ermittler im Clubhaus keine Waffen.

Einen objektiven Tatnachweis für die 300 Gramm Kokain hielt Staatsanwalt Ibing nicht für erforderlich. Das Gespräch zwischen U. und dem Angeklagten sei viel zu konkret gewesen, argumentierte er. Die beiden hätten sich unter anderem über eine mögliche Strafe bei Entdeckung ausgetauscht und darüber, dass sie den Stoff in spätestens drei Wochen verkaufen könnten. »Daher müssen wir davon ausgehen: Die 300 Gramm gab es und sie waren bei dem Angeklagten«, fasste Ibing zusammen.

Letztlich überwogen bei der Kammer die Zweifel. Deshalb, so Scheuble, habe sich das Gericht nicht »durchringen« können, den Angeklagten in diesem Punkt zu verurteilen. Die Abhörprotokolle seien »nicht ganz eindeutig«.

Das vom Verteidiger beantragte Verwertungsverbot für den Inhalt der abgehörten Gespräche hatte die Kammer übrigens abgelehnt. Das Strafverfolgungsinteresse überwiege in diesem Fall das Persönlichkeitsrecht. Auch die Beiziehung der über 1000 Seiten umfassenden Akten aus dem Verfahren gegen U. vor dem Landgericht Aschaffenburg hielt das Gericht nicht für erforderlich.

Der Angeklagte, dessen Familie und Vereinskollegen den Prozess verfolgten, nahm das Urteil erleichtert auf. Er umarmte andere Biker und verließ mit ihnen das Gerichtsgebäude. Ob er, wie im Aschaffenburger Prozess behauptet, übrigens Präsident des Külsheimer Chapters der Outlaws ist, blieb offen. Dazu äußerte er sich während des gesamten Verfahrens nicht.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

RALPH BAUER