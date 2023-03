Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Entwicklung der neuen Stadtmitte am Rauchwerk 1 in Freudenberg geplant

Entwurf: Projektbeteiligte erörtern das Bebauungsplanverfahren - Bedeutendste städtebauliche Veränderung in Kernstadt seit Jahrzehnten

Freudenberg 29.03.2023 - 13:46 Uhr 2 Min.

Einleitend ging Bürgermeister Roger Henning auf die bisherige Entwicklung seit 2017 ein. Auf Basis umfangreicher vom Gemeinderat festgelegter Kriterien hatten sich die Firma Rauch und die Stadt gemeinsam für einen Investor für das Gebiet entschieden. 2022 kaufte die Unternehmensgruppe Westarp KG Aschaffenburg das Gelände. Die Planungen für das gesamte Areal stellten am Dienstag drei Projektbeteiligte vor. Christoph Hick, bei der Bauunternehmensgruppe Weimer zuständig für Genehmigungen und Ressourcen, Felix Feldmann vom Büro Feldmann Architekten und Holger Fischer vom Büro Fischer, der für die Bauleitplanung zuständig ist. Alle Firmen kommen aus Gießen. Die Weimergruppe ist gleichwertiger Partner in der Projektgesellschaft für die Arealentwicklung in Freudenberg.

Zuerst der Norden

Hick erklärte, man entwickle zuerst den nördlichen Bereich, konkret den Containerplatz am Wiesenweg. Dieses umfasst rund 0,8 Hektar. Dieses Gebiet ist aktuell komplett versiegelt. Hier sollen sechs Bauplätze entstehen. Die Grundstücke werden im Durchschnitt 470 Quadratmeter groß sein. Damit wolle man dem schonenden Umgang mit Boden und der Umgebung Rechnung tragen, so Hick. Die Grundstücke sollen voraussichtlich einzeln verkauft werden. Der Entwurf sieht Häuser mit maximal zwei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss vor.

Der Wiesenweg soll auf insgesamt 7,5 Meter Richtung neuer Bauflächen vergrößert werden. Es sollen zur Verkehrsberuhigung Längsparkplätze geschaffen werden, zudem ist in der Breite ein 2,5 Meter breiter Gehweg auf Seite der neuen Bauflächen enthalten. Bei den Gebäuden sehe man eine rechteckige Form mit maximal neun Meter Breite in Nord-Süd-Richtung vor.

Außerdem sei Platz für Garagen auf den Grundstücken vorgesehen. Geschaffen werde zudem ein Weg für den Aufbau des Hochwasserschutz. Dieser soll aber für den allgemeinen Verkehr gesperrt bleiben. Die Verbreiterung des Wiesenwegs sowie den Weg für den Hochwasserschutz werde man schaffen und der Stadt schenken.

Allgemeines Wohngebiet

Im Bebauungsplan soll der neue Bereich als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Kirchliche, sportliche und kulturelle Angebote seien damit in diesem Bereich ausgeschlossen. Angedacht seien für die Häuser Vorgaben zu Photovoltaik und extensiver Dachbegrünung.

Der bestehende Hochwasserschutz biete einen Schutz vor einem 200-jährigen Hochwasser (HQ200). Um die Obergeschosse der Neubauten auch bei »Hochwasser extrem« zu schützen, soll das Gelände aufgeschüttet werden. Es soll dann 20 Zentimeter unterhalb der Höhe der bestehenden Betonmauer liegen. Vorteile der Aufschüttung sei der verbesserte Hochwasserschutz sowie die qualitative Aufwertung der Bauplätze, da man nicht mehr auf die Mauer schaue. Die Höhenentwicklung auf der Fläche liege aber auch dann unter der des gegenüberliegenden Bestands, betonte er. Bei der Festlegung der Baufenster beachte man auch die Blickachsen der bestehenden Bebauung. Für die Aufstellung des Bebauungsplans nutze man den Aufstellungsbeschluss vom dritten Quartal 2019. Im nächsten Schritt erfolgt die öffentliche Auslegung. Hick rechnete Ende 2023 mit Planungsreife für das Gebiet. Über die künftigen Grundstückspreise konnten die Verantwortlichen auf Rückfrage noch keine Auskunft geben.

bdg