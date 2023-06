Wie kommt das neue Tempolimit in der Wertheimer Bahnhofstraße an?

Entschleunigung für Patienten und Einkäufer

Wertheim 09.06.2023 - 13:33 Uhr 4 Min.

Auf Höhe des Ärztehauses gibt es mittlerweile eine Verkehrsinsel, die als Querungshilfe dient. Fuß vom Gas: In der Wertheimer Bahnhofstraße sollen sich so Verkehrsteilnehmer und Fußgänger besser vertragen. Tempo 20 für besseres Ein- und Ausparken und sichere Straßenüberquerung für Fußgänger: Seit vergangener Woche ist das Tempolimit auch auf der Fahrbahn niedergeschrieben. Viele Autofahrer übersehen es offenbar trotzdem. Baulich sei die Parkplatznot nicht optimal gelöst, findet Fahrradhändler Lothar Platz. An mehreren Stellen sind Mauern angefahren, Poller werden immer wieder umgedrückt. Auf den systematisch angelegten Parkplätze sind die Fahrzeuge deutlich geordneter als auf der vorhergehenden Brachfläche. Etwa 100 Parkplätze sind beispielsweise an dieser Stelle entstanden. Angestoßen: Vor der Apotheke kommt es immer wieder zu kleineren Unfällen, berichten Mitarbeiterinnen. Entweder trifft es ausparkende Autos oder diesen Baum. Eine als Parkplatzprovisorium vorgesehene Schotterfläche hat sich zur dauerhaften Einrichtung entwickelt.

»Wie? Hier ist Tempo 20?« Der junge Vater ist sichtlich überrascht. Eben hat er seine Partnerin und das Baby zur Wertheimer Kinderarztpraxis gefahren. »Nein, nicht gesehen«, sagt er. Dabei hängen die Schilder, die das Tempolimit verkünden, seit Ende Mai. Und seit vergangener Woche sind auch zwei riesige Markierungen mit der Zahl 20 auf der Fahrbahn aufgemalt. »Finde ich gut«, sagt die junge Frau. »Gerade das Ausparken rückwärts vor der Apotheke ist sonst schwierig«, erklärt sie.

Zeit zur Gewöhnung

Auch andere Passanten in der Bahnhofstraße, die unsere Redaktion stichprobenartig befragt, haben das Tempolimit noch gar nicht wahrgenommen. Auch das ist ein Grund, wieso das Wertheimer Ordnungsamt zunächst auf Tempo-Kontrollen verzichten wird. »Wir wollen den Menschen Zeit geben, sich darauf einzustellen«, sagt Frank Hofmann, Abteilungsleiter für Öffentliche Ordnung und Verkehr bei der Wertheimer Stadtverwaltung. »Die Situation ist für Wertheim einzigartig.« Gleichwohl sind seine Mitarbeiter regelmäßig in der Bahnhofstraße unterwegs. Eklatante Verstöße hätten sie bisher nicht festgestellt.

Hofmann war dabei, als sich im März Vertreter von Polizei, Behörden und Gemeinderäten bei einer Verkehrsschau die Situation angesehen haben. In den vergangenen Jahren hat der Auto- und Fußgängerverkehr in der Straße wegen vieler neu angesiedelter Angebote (siehe Hintergrund) immens zugenommen, die Parkplatzsituation ist schon seit längerem zu den Stoßzeiten angespannt, obwohl mittlerweile weit über 100 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Dauerbetrieb im ganzen Jahr

Schon vor zwei Jahren hat die Stadt in der Nähe des Kaufland-Marktes eine Verkehrsinsel installiert, um dort Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu erleichtern. Hofmann und sein Team haben auch über einen Fußgängerüberweg am anderen Ende Richtung Bahnhof nachgedacht. »Geht aber rechtlich nicht, weil es überall Parkplätze und Ausfahrten gibt«, erklärt der Fachmann. Auch daher nun die Umwandlung in einen sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit 20 Stundenkilometern als Limit, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Denn das Verkehrsaufkommen ist das ganze Jahr über hoch. Hofmann: »Während wir merken, dass es im restlichen Wertheim aufgrund der Ferien ruhig ist, ist davon in der Bahnhofstraße kaum etwas zu spüren.«

Negative Reaktionen auf das Tempolimit seien bei ihm noch nicht angekommen, sagt Hofmann. Und während in sozialen Medien über das Für und Wider eifrig diskutiert wird und Kritiker kommende »Abzocke« durch Radarkontrollen befürchten, sind die Anlieger eher positiv gestimmt: »Macht absolut Sinn«, sagt beispielsweise Apotheker Benjamin Schaefer. Und auch sein Filialleiter Markus Hartmann sagt: »20 ist absolut angebracht. Wir beobachten hier regelmäßig brenzlige Situationen.« Mitarbeiterinnen der Apotheke weisen auf den Baum auf dem Gehweg hin, der immer wieder von Autos angefahren wird. Auch kleinere Unfälle beim Ausparken gebe es immer wieder. Während das Tempolimit das Ausparken wohl erleichtern würde, spricht Hartmann von einer weiter unbefriedigenden Parkplatzsituation. »Und was wird erst, wenn das neue Hotel mit 90 Betten kommt?«, fragt er.

Oft Fremdparker

Rudi Moldan gehört zu den ersten, die sich ab 2010 im Bahnhofsareal angesiedelt haben. Die fünf markierten Kundenparkplätze vor seinem Geschäft sind regelmäßig belegt. Nur eben nicht von seinen Kunden. »Oft sehe ich, dass die hier parken und dann gegenüber reingehen zum Einkaufen«, sagt der Orthopädieschuhmacher. »Die Leute meinen das sicher nicht böse. Aber die wissen auch nicht, dass mich ein Parkplatz damals 11.000 Euro gekostet hat.« Das Tempolimit begrüßt er. »Aber wenn man mal ein paar Minuten aus dem Fenster schaut, ist bestimmt jeder Zweite noch deutlich zu schnell unterwegs.«

Kreativere Lösungen gefordert

Lothar Platz wird deutlich. »Das Tempolimit ist eine billige Maßnahme, löst aber keine Probleme. Das Problem sind die vielen ein- und ausparkenden Fahrzeuge«, sagt der Inhaber des Fahrradgeschäft Bike and Sports. Mit der Ankündigung zu kontrollieren, wolle die Stadt nur Geld verdienen. »Würde man hier die Verkehrssicherheit sehen, hätte man kreative Maßnahmen gebraucht«, erklärt er und nennt seine Vorschläge: eine Einbahnstraßenregelung und eine Verengung der Straße. »Ein- und Ausparken ist immer ein Problem, egal, ob die Autos 20, 30 oder 40 fahren. Und die Radfahrer und Fußgänger kommen noch dazu.«

Der Verkehr habe extrem zugenommen, die reine Parkplatzsituation empfinde er aber als »okay«. »Schlimm wird es, wenn erstmal das Hotel mit 90 Betten kommt«, fürchtet Platz das umstrittene Bauprojekt an der Einmündung von Bahnhofs- und Weingärtnerstraße.

Hotel: Antrag steht aus

Für das habe es bisher allerdings nur Gespräche gegeben, weder eine Bauvoranfrage noch ein Bauantrag liegen bisher vor, sagt Armin Dattler als Fachbereichsleiter der städtischen Bauabteilungen. Nach der Bauordnung müssen für jede Nutzung ausreichend Fahrzeugstellplätze nachgewiesen werden. »Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Anrainer da sensibel sind«, sagt Dattler, der bald mit der Einreichung des Bauantrags rechnet. Die Baubehörde hat einen gewissen Spielraum, wie viele Stellplätze sie fordert. »Wir werden uns da in der Mitte bewegen«, kündigt er an, ohne konkrete Zahlen zu nennen: »Was zählt, ist der Bauantrag.«

Insgesamt sei die Parkplatzsituation im Bahnhofsareal »nicht komfortabel«, sagt Dattler. Aber zuletzt seien keine Beschwerden an ihn herangetragen worden. Man finde dort aber eigentlich immer einen Parkplatz, nur nicht immer in unmittelbarer Nähe. Insbesondere die neu angeordneten Parkplätze von Ärztehaus, Sparkasse und Handelsketten sorgten für erheblich mehr Effizienz bei der Raumausnutzung im Vergleich zu früher. Während des Ärztehaus-Baus hat die Stadt auf einem eigenen Grundstück neben dem Kaufland eine Schotterfläche als provisorischen Parkplatz angelegt. Die Bauverwaltung will ihn nun zur Dauerlösung werden lassen und für 2024 Gelder zur Befestigung beantragen. Dattler: »Ich würde mich jedenfalls nicht trauen, diese Parkplätze wieder wegzunehmen.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Innenstadt-Ergänzungsfläche An der Wertheimer Bahnhofstraße ist in den vergangen Jahren ein Schwerpunkt in Sachen Handel, Medizin und Dienstleistungen entstanden. Das frühere Bahnareal hat dadurch Unternehmen Platz geboten, die in der beengten Altstadt keine Wachstumsmöglichkeiten mehr gesehen haben oder sich aufgrund ihres Flächenbedarfs gar nicht in der Altstadt angesiedelt hätten. Die Stadt Wertheim hatte das Gelände ab Anfang der 2000er Jahre als "Ergänzungsfläche" zur Innenstadt entwickelt. Das Gebiet hat sich in den vergangenen 15 Jahren rasant verändert: Nach der Eröffnung des Kaufland-Marktes 2009 kamen ab 2010 schnell weitere Gewerbebetriebe, Arzt- und Facharztpraxen dazu, 2014 auch eine Apotheke. Ende 2016 eröffnete ein großes Facharztzentrum mit weiteren Angeboten wie Physiotherapie. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es erheblichen Autoverkehr in der Straße, insbesondere zu Stoßzeiten waren Parkplätze knapp. Im März 2022 eröffnete die Sparkasse Tauberfranken ihren Wertheimer Filial-Neubau in der Bahnhofstraße, im direkt anschließenden, ebenfalls neu errichteten Gebäudekomplex sind Schuh- und Textilgeschäfte und weitere Arztpraxen ansässig. In einem ehemaligen Speditionsgebäude sind außerdem ein weiterer Einzelhändler sowie ein Sanitätshaus eingezogen. (scm)