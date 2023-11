Entscheiden die Wertheimer Bürger über die Zukunft der Rot-Kreuz-Klinik?

Oberbürgermeister bringt Bürgerentscheid ins Spiel

Wertheim 07.11.2023 - 12:18 Uhr 3 Min.

Wertheim. Die Rotkreuzklinik befindet sich seit Anfang September wegen einer desaströsen finanziellen Lage in einem Schutzschirm-Verfahren. Derzeit werden Konzepte erarbeitet, wie das Krankenhaus künftig weiter betrieben werden könnte. Foto: Matthias Schätte Bildunterschrift 2023-10-17 --> Die Wertheimer Rotkreuzklinik befindet sich seit Anfang September wegen einer desaströsen finanziellen Lage in einem Schutzschirm-Verfahren. Derzeit werden Konzepte erarbeitet, wie das Krankenhaus künftig weiter betrieben werden könnte. Foto: Matthias Schätte

Eine solche Entscheidung für eine - wie auch immer gestaltete - Trägerschaft der Kommune sei letztlich eine Entscheidung, die Stadtverwaltung, der Gemeinderat oder der Oberbürgermeister nicht alleine treffen könnten, so Herrera Torrez weiter. Er machte zugleich aber deutlich, dass es sich derzeit lediglich um eine Überlegung für den Fall handele, dass es keine andere Lösung für eine neue Trägerschaft der Rotkreuzklinik gefunden werde. Diese Vorgehensweise sei mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats besprochen, und diese hätten »ihre persönliche Unterstützung« für ein solches Verfahren signalisiert.

Kein Geld für Krankenhaus

Hintergrund dieser Überlegungen ist vor allem die finanzielle Situation der Stadt. Mit Blick auf den Haushalt des kommenden Jahres und die Haushalte der Folgejahre verwies Herrera Torrez darauf, dass für eine mögliche Trägerschaft der Klinik durch die Stadt »kein einziger Euro« eingeplant sei. In der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2027 sei vorgesehen, alle Rücklagen bis auf die Mindestrücklage aufzubrauchen. Zugleich werde die Verschuldung des städtischen Haushaltes von 3,6 Millionen Euro derzeit auf dann fast 23 Millionen Euro ansteigen, machte der Oberbürgermeister deutlich, dass er in der derzeitigen Finanzplanung keinerlei Spielräume für eine finanzielle Beteiligung der Stadt an einer Trägerschaft sehe.

Im Falle einer Beteiligung der Stadt »müssten vermutlich dauerhaft Einnahmen und Steuergelder aus dem städtischen Haushalt in das Krankenhaus fließen«. Dies gehe derzeit aber nur, »indem Mehreinnahmen über Steuererhöhungen, zum Beispiel die Gewerbesteuer, eingenommen werden oder indem Ausgaben und damit Leistungen der Stadt gekürzt werden«. Zugleich erinnerte der Oberbürgermeister aber auch daran, dass so »auch ein großer Wert« geschaffen werden würde: »eine Krankenhausversorgung in Wertheim für bis zu 50.000 Patienten in der Raumschaft.«

Vertrauen ins Krankenhaus

Bei einer Entscheidung für oder gegen den Krankenhausstandort Wertheim gehe es allerdings nicht nur um Geld. Neben finanziellen Möglichkeiten brauche es »auch Fachwissen, Weitblick und Fingerspitzengefühl und vor allem Patienten«, skizzierte Herrera Torrez weitere Rahmenbedingungen und verband dies mit einem Appell an die Menschen in der Region, sich auch in Wertheim behandeln zu lassen, mit einem Appell an die Ärzte, ihre Patienten in dieses Krankenhaus zu schicken. »Es braucht Vertrauen und das Bekenntnis von Menschen hier vor Ort in dieses Krankenhaus.«

An beidem habe es in der Vergangenheit aber offenbar gemangelt. Ohne ein Bekenntnis der Menschen zu einer Wertheimer Klinik sei »eine umfassende Trägerschaft der Stadt Wertheim nicht denkbar«, brachte Oberbürgermeister Herrera Torrez einen vom Gemeinderat auf den Weg gebrachten Bürgerentscheid über die Zukunft der Klinik ins Spiel. Die Menschen, die in der Region lebten, müssten nicht nur bereit sein, in dieses Krankenhaus zu gehen, sie müssten auch bereit sein, »die Risiken und finanziellen Auswirkungen eines Hauses in möglicher städtischer Trägerschaft mitzutragen.

Millionendefizit bleibt

Das neue medizinische Versorgungskonzept, das jüngst von den beiden Sanierern des Krankenhauses vorgestellt wurde, beinhalte auch in Zukunft ein Millionendefizit, verwies der Oberbürgermeister im Gemeinderat darauf, dass nach der Krankenhausreform noch nicht abzusehen sei, »wie sich das Defizit in einem solch kleinen Krankenhaus entwickeln wird«. Interessenten für eine neue Trägerschaft stehen nach Informationen des Oberbürgermeisters »derzeit nicht Schlange«. »Auch das Land Baden-Württemberg hat sich auf meinen schriftlichen Hilferuf bisher noch nicht gemeldet«, was vielleicht auch daran liegen könne, »dass der aktuelle Träger das Gespräch mit potenziellen anderen Trägern noch gar nicht aktiv gesucht« habe, so Herrera-Torrez zu einer möglichen Beteiligung des Landes an einer Trägerschaft.

Mit dem heutigen Kenntnisstand, so Herrera Torrez, sei es ein Fehler gewesen, die Trägerschaft des städtischen Krankenhauses an die Rotkreuzschwestern München abzugeben. An einen Träger, dem »das Fachwissen in der Führung und Entwicklung eines Krankenhauses im 21. Jahrhundert fehlt«, dem zudem »Fingerspitzengefühl gegenüber leitenden Mitarbeitern und Ärzten fehlt und dem es daran mangelt, der Belegschaft notwendige Wertschätzung, Anerkennung und Sicherheit zu vermitteln«, kritisierte der Oberbürgermeister die Rotkreuzschwesternschaft deutlich.

Der Träger habe es zudem am »notwendigen Gespür für die Kommunikation und Vermittlung von Vertrauen zu den Patienten« gemangelt - zumindest am Standort Wertheim. Besser wäre es - mit dem Wissen von heute - damals gewesen, das städtische Krankenhaus in eine »gemeinsame und stabile Trägerschaft mit dem Landkreis und der Gesundheitsholding Tauberfranken zu überführen«, so der Oberbürgermeister.

Hintergrund: Neue Trägerschaft Die Wertheimer Rotkreuzklinik befindet sich seit dem 7. September in einem sogenannten dreimonatigen Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht. Das Verfahren zur Sanierung der Klinik verbindet die vorläufige Eigenverwaltung mit dem Ziel der frühzeitigen Vorlage eines Insolvenzplans, um so die Sanierung des Krankenhauses zu erleichtern. Derzeit arbeiten der Generalbevollmächtigte der Klinik, Mark Boddenberg, und der Gesundheitsexperte Christian Höftberger an einem Sanierungskonzept für die Wertheimer Klinik, von dem bekannt ist, dass es eine neue Struktur der Krankenhausleistungen ebenso geben soll wie einen neuen Träger. Eine Fortführung der Trägerschaft der Rotkreuzschwesternschaft hat Boddenberg bereits ausgeschlossen und erst jüngst wieder einen neuen Träger für die Klinik gefordert. Hier gebe es verschiedene Möglichkeiten: Neben einer alleinigen Trägerschaft der Stadt Wertheim, das damals städtische Krankenhaus war im Oktober 2009 an die Rotkreuzschwesternschaft München verkauft worden - damals mit einem Defizit von 700.000 Euro -, käme auch eine Trägerschaft mit mehreren Partnern in Frage, etwa auch die Gesundheitsholding Tauberfranken, dem - nach eigenen Angaben - "größten Träger" medizinischer und pflegerischer Dienstleistungen im Main-Tauber-Kreis, darunter auch die beiden Krankenhäuser in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Größter Anteilseigner der Holding ist die BBT-Gruppe, einem christlichen Träger von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. An der Gesundheitsholding Tauberfranken gGmbH ist der Landkreis aktuell mit 20 Prozent beteiligt. gufi