EnerGeno Heilbronn stellt Solarpark "Kümmelberg" vor

Bürgerinformationsveranstaltung: Leuchtturmprojekt in Wenkheim mit Bürgerbeteiligung geplant

Werbach 07.07.2023

In der Tauberhalle in Werbach klärt die EnerGeno Heilbronn-Franken über den geplanten Bürgersolarpark "Kümmelberg" in Wenkheim auf. Albrecht Rudolph, Werbach, Georg Dukiewicz und Lukas Bühler (EnerGeno), Hartmut Kappes, Wenkheim (von links).

Albrecht Rudolph, Bürger und Gemeinderat von Werbach, hob in seiner Begrüßung hervor, dass es sich bei dem geplanten Projekt "Kümmelberg" um ein zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt handele, das durch eine weitere geplante Maßnahme der Stadtwerke Tauberfranken im Gewann Rosenberg, Gemarkung Werbach noch sinnvoll ergänzt werden werde. So ergeben sich Synergieeffekte für die Entwicklung beider Projekte. Im Gegensatz zum Projekt "Kümmelberg" handelt es sich dort nicht um ein sogenanntes Bürgerprojekt.

Wertschöpfung im Blick

Hartmut Kappes, Bürger von Wenkheim und Initiator der geplanten Maßnahme "Kümmelberg", wies darauf hin, dass dort nicht nur eine regionale Wertschöpfung durch die Bürgerbeteiligung erzielt werden soll, sondern dass der geplante Park auch eine möglichst hochwertige ökologische Wertschöppfung beinhaltet. Auf der gesamten Fläche ist die Anlage einer dauerhaften Bienenwiese vorgesehen.

Vorstandsmitglied Lukas Bühler von der EnerGeno Heilbronn-Franken erläuterte weitere Details der geplanten Anlage. Der Park soll sich harmonisch in die Landschaft einfügen und wird an den wenig einsehbaren Stellen von Sichtschutzpflanzungen umgeben. Es wurden zahlreiche schon verwirklichte Maßnahmen der bereits circa 75 Solarprojekte der Genossenschaft EnerGeno vorgestellt und erläutert. Bei der Fläche am Kümmelberg handelt es sich Steillagen, die früher als Weinberg genutzt wurden und aus heutiger landwirtschaftlicher Sicht eine geringere Bodenqualität mit wenig Auflage und steinigem Untergrund bieten. Es werden der Landwirtschaft also keine großen Nutzungsflächen entzogen.

Vorstandsmitglied Georg Dukiewicz ging auf die Betriebsstruktur der Genossenschaft EnerGeno ein, die ihren Sitz in Heilbronn hat. Ein Leitmotiv der Genossenschaft ist, dass die Zukunft eine dezentrale Energiewelt sein wird, basierend auf erneuerbaren Ressourcen und unter Beteiligung der Menschen in der jeweiligen Region. Derzeit haben mehr als 1600 Mitglieder Genossenschaftsanteile gezeichnet, Tendenz steigend. In den zurückliegenden Jahren wurde eine durchschnittliche Dividende von 4,5 Prozent ausgeschüttet. Jährlich findet eine Genossenschaftsversammlung statt.

Zusammen mit anderen Genossenschaften hat sich EnerGeno zu einer Bürger-Projekt-Gemeinschaft zusammengeschlossen. Sie wollen sich auf Projekte konzentrieren, die die regionale Wertschöpfung stärken. Dazu suchen sie die Kooperation mit Flächenbesitzern und Kommunen.

Beteiligung interessiert Bürger

Nach Darstellung des Sachverhalts hatten die anwesenden Bürger das Wort und stellten zahlreiche Fragen. Dabei stand insbesondere die Möglichkeit über die Höhe der zu zeichnenden Anteile im Zuge einer Mitgliedschaft im Vordergrund. In der Startphase können zunächst pro Person zehn Anteile à 100 Euro gezeichnet werden. Vor Baubeginn im Gewann "Kümmelberg" können dann wesentliche größere Anteile oder Beträge eingebracht werden. Strom soll nach Auskunft der EnerGeno in den Jahren 2025/26 fließen.

Zur weiteren Vereinfachung und Vorortpräsenz wird im Juli 2023 eine Regionalgruppe Welzbach-Tauber gegründet werden.

