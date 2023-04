»Emotionale Achterbahn« von Jens Müller ist vorbei

Prozess: Nach Vergleich eine Million Euro erhalten

Hasloch 19.04.2023 - 20:23 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Hofgarten ist »abgehakt«. Jens Müller hat für sein Unternehmen in Wertheim-Bestenheid komplett neue Räume gefunden. Foto: Steffen Schreck

Jens Müller kommt dabei im wahrsten Sinne des Wortes vergleichsweise gut weg und kann sich auf seine neuen Projekte konzentrieren. Insgesamt eine Million Euro bekam und bekommt er ausgezahlt. Je nachdem, wie er sein Haus verkaufen kann, bleibt er »nur« auf geschätzten 100.000 bis 200.000 Euro Kosten sitzen.

»Das Leben ist ein Lernprozess«, sagt Müller, der auch eine Tagespflege in Hasloch betreibt, im Gespräch mit dem Medienhaus Main-Echo. »Eine richtig harte Schule«, ergänzt der Unternehmer nach seinen Erfahrungen der letzten beinahe sechs Jahre. »Ich habe gedacht, ich gehe zu einem Architekten, sage was ich will und nach der Bauzeit ist alles erledigt«, erzählt der Pflegedienst-Inhaber. Doch weit gefehlt. Er berichtet vom Baubeginn und wie er die Dachdeckerfirma auf einen möglichen Fehler bei der Ausführung hingewiesen hat. Was diese zurückgewiesen habe. Die Katastrophe passierte. Wassereinbruch. Als er den vermeintlich kleinen Wasserschaden (5000 Euro) gemeldet hat, wurde nicht fachgerecht getrocknet. Und das Schicksal nahm seinen Lauf.

»Dann kommen Kosten über Kosten, keiner ist schuld, keiner will zahlen und es wird einfach nur gelogen und abgestritten«, beschreibt Müller das Szenario. Auch als der Schaden bei der Versicherungsgesellschaft gelandet ist, sei erst einmal nichts passiert. »Wie funktioniert so eine Versicherung«, fragt der Unternehmer und liefert die Antwort gleich selbst: »Die sind gewinnorientiert, zahlen erst einmal nicht«, so Müller. Er schildert, wie Versicherungen mit Top-Anwälten kommen, versuchen einzuschüchtern, gar zu erpressen und den Begünstigten mit Almosen abzuspeisen.

»Nehmen Sie das Geld«

»Halten Sie acht Jahre durch, mit uns zu prozessieren«, zitiert Müller einen der Anwälte der beteiligten Versicherungen. »Nehmen Sie das Geld, es ist gutes Geld«, zitiert Müller weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 175.000 Euro bekommen. Zudem wollte die Versicherung ihm weitere 100.000 Euro von im Jahr 2019 durch den Architekten selbst errechneten 370.000 Euro Schaden erstatten. Und es damit auf sich beruhen lassen.

Erst auf Druck der Öffentlichkeit, als sein Fall breit durch die Medien ging, sei Bewegung in die Sache gekommen. »Denn ihren Namen in Zusammenhang mit negativen Meldungen lesen die nicht gerne in der Zeitung«, weiß Müller. Nach mehreren Verhandlungen vor dem Landgericht in Mosbach bekam Müller im September 2021 vor Gericht Recht. »Das ist eindeutig«, meinte die Vorsitzende Richterin damals. Die Versicherung des Architekten und der Architekt selbst leisteten daraufhin weitere Zahlungen, die Versicherung des Dachdeckerunternehmens legte Berufung ein. Eine Stelle, an der Müller einhakt. »Das war dann der Punkt, wo das Restrisiko zu groß wurde«, erklärt der wohnhafte Hasselberger. Die Berufungsverhandlung in Karlsruhe hätte erneut viel Zeit in Anspruch genommen. »Und was ist, wenn dann eine Firma Insolvenz anmeldet«, fragt Müller.

Juristisch betreut wurde er die ganze Zeit von Rechtsanwalt Bernd Kober. Müller sagt, Kober habe ihm einerseits die volle Entscheidungsfreiheit gelassen, andererseits immer alle möglichen Konsequenzen seiner Entscheidungen aufgezeigt. »Mit ihm war ich super beraten, nie hatte ich das Gefühl, er sagt was, damit vielleicht er selbst besser fährt«, so Müller.

Die Vergleichsverhandlungen bringen ihm jetzt unter dem Strich eine Million Euro. Errechnet hat er als Schaden, auch durch entgangenen Gewinn, etwa 1,9 Millionen Euro. Dabei räumt er aber ein, dass ein Teil davon natürlich auf Intensivpflegeplätze gefallen wäre, die er ja nicht bauen und betreiben konnte.

Wertvoller Rückhalt

Dennoch war auch der Betrieb seines Pflegediensts mit 90 Angestellten und 640 Kunden auf Kante genäht. »Hier geht der Bau nicht weiter, da kommt Corona und fährt den Umsatz runter«, erinnert er sich an 2020 zurück. »Und meine Abgestellten lesen auch alle Zeitung«, sagt Müller. Sie hätten alle wie eine Wand hinter ihm gestanden und versprochen, jeden Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. »Das und der Rückhalt in der Familie hat mir überhaupt erst die Kraft gegeben, so lange durchzuhalten«, sagt ein sichtbar dankbarer und gerührter Jens Müller. »Eine emotionale Achterbahn«, fasst er die Ereignisse der letzten Jahre zusammen. Rund 1000 E-Mails sowie zwei Waschkörbe an Akten bleiben ihm nun als Erinnerung an seinen langen Kampf. »Haken dran, nach vorne schauen, weitergehen«, schreibt er sich nun selbst auf die Fahne.

Und den ersten Schritt hat er auch bereits getan. In Wertheim-Bestenheid hat er neue Räume gekauft. »Da passt alles rein, Parkmöglichkeiten ohne Ende, wie gemacht für uns«, sagt Müller. Allen anderen Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, gibt er den Rat, nicht aufzugeben. »Keine Angst vor großen Namen und großen Gesellschaften«, fordert Müller. »Und bei einem Bauprojekt lieber mit einem Generalunternehmer arbeiten, sich Versicherungspolicen samt Deckungssummen zeigen lassen, vielleicht auch vorher ein paar Euro in die Hand nehmen und alles juristisch prüfen lassen«, lautet sein Appell.

sts