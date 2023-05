Elternbeiträge für die Kreuzwertheimer Kindergärten steigen

Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

KREUZWERTHEIM. Im Gemeinderat gab es am Dienstagabend im Rathaus noch folgende Themen:

Keine Gehwegerweiterung: An der Schotterfläche am Abzweig Felderweg/Unterwittbacher Straße in Röttbach gibt es eine Schotterfläche.

Von einem Anwohner wurde darauf hingewiesen, dass beim Überfahren dieser immer wieder Steine auf die öffentliche Straße gelangen. Er schlug vor, zu prüfen, ob man den Gehweg auch entlang der Unterwittbacher Straße bis zum Fußweg an der Trafostation verlängern und um die Ecke ziehen könnte. Dadurch könnte die Verunreinigung der Straße mit Schotter deutlich minimiert werden. Die Kosten für eine Gehwegverlängerung liegen laut konkretem Angebot bei rund 13.100 Euro brutto.

Mit nur einer Ja-Stimme lehnte der Gemeinderat die Verlängerung des Gehwegs mit deutlicher Mehrheit ab. Begründung war, dass die Kosten für einen Gehweg, der nicht von Fußgängern gebraucht wird, zu extrem sind.

Bauantrag: Einstimmig zugestimmt hatte das Gremium einem Bauantrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren zum Umbau einer Terrasse zu einem unbeheizten Sommergarten im Tannenweg in Unterwittbach zu.

Fahrzeugumrüstung: Die Feuerwehr Röttbach bekommt ein neues Fahrzeug. Das alte Fahrzeug der dortigen FFW geht an die Abteilung Unterwittbach.

Damit das Fahrzeug mit dem bisherigen Unterwittbacher gleichwertig ist, sind Umbauarbeiten am Röttbacher Fahrzeug nötig. Diese wurden für rund 8800 Euro netto an die Firma Umert Wertheim vergeben.

Sturzflut-Risikomanagement: Der Auftrag zur Erstellung des »Integralen Konzepts zum Kommunalen Sturzflut-Risikomanagement« wurde für rund 65.000 Euro netto plus rund 14.000 anfallender Optionspositionen an die Firma Obermeyer Neu-Ulm vergeben.

Fürstin-Wanda-Haus. Nachträglich stimmte der Gemeinderat der Auftragserteilung zur Umgestaltung des Außenbereichs des Fürstin-Wanda-Hauses an die Firma Behringen als günstigstes Angebot zu. Die Kosten belaufen sich auf rund 5700 Euro brutto. Die Arbeiten laufen bereits.

Straßensperrung: Für die geplante Deckensanierung wird die Kreisstraße (MSP 32) zwischen Kreuzwertheim und dem Gewerbegebiet Wiebelbach vom 5. Juni bis 23. Juni gesperrt. Die Umleitung führt von Röttbach kommend über das Gewerbegebiet Wiebelbach nach Unterwittbach und weiter nach Kreuzwertheim und umgekehrt.

Anfragen der Räte: In den Anfragen der Räte wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die Sitzbank am Trieb in Röttbach nicht gut für Senioren geeignet sei. Außerdem wurden mehrere defekte Brunnen gemeldet.

Noch kein Ergebnis gibt es für die Verbesserung der Mülltonnenlagerung an der alten Schule Kreuzwertheim. Verbesserungen geht man beim Blumenschmuck am Rathaus der Marktgemeinde angehen, hieß es auf weitere Nachfragen. bdg