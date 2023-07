Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Elsa und Horst Grandke: Gemeinsames Leben mit der Kirche

Diamantene Hochzeit

Wertheim 26.07.2023 - 08:00 Uhr 1 Min.

Das Jubelpaar Elsa und Horst Grandke.

Horst Grandke wurde im Februar 1938 in Breslau in Schlesien geboren. Er ging dort zur Schule, allerdings nur jeden zweiten Tag, wie er sich erinnert. An den anderen Tagen musste der Lehrer beim Ausheben von Schützengräben helfen. Im Mai 1946 kam der Achtjährige im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Wertheim, wo schon der Großvater lebte. Hier absolvierte er nach dem Schulabschluss eine Lehre zum kaufmännischen Angestellten beim Glaswerk.

Elsa Grandke kam aus Pforzheim nach Wertheim

Seine Frau Elsa kam im Mai 1930 in der Nähe von Pforzheim als Tochter eines Pfarrers zur Welt. Mit 14 Jahren wurde sie zur Tante nach Wertheim geschickt, um den Bombenangriffen zu entgehen. Sie besuchte bis zur Mittleren Reife das Gymnasium. Anschließend machte sie ein Praktikum in der evangelischen Kirchengemeinde, bei dem sie Einblick in die Jugendarbeit und die Krankenpflege bekam.

Sie entschied sich für den zweijährigen Besuch einer evangelischen sozialen Frauenschule in Freiburg. Danach ging sie für ein Jahr nach England. «Mein Vater meinte, da ich kein Abitur gemacht hätte, sollte ich wenigstens mein Englisch verbessern« , begründet Grandke diesen Schritt. Danach begann sie ihre Arbeit als Gemeindehelferin in Wertheim.

Die Hochzeit der Grandkes am 26. Juli 1963.

Derweilen wurde der acht Jahre jüngere Horst Grandke auf die evangelische Jugendarbeit aufmerksam. Dort begegnete er seiner zukünftigen Frau. Er habe sich um die Jungen gekümmert, sie sich um die Mädchen, erinnert sich das Jubelpaar. Irgendwann kamen sie sich näher, die Hochzeit hat sich dann irgendwann ergeben , berichten sie.

Das paar hat drei Kinder und fünf Enkel

Das paar bekam drei Kinder, die heute auswärts leben, aber ihre Eltern regelmäßig besuchen. Auch fünf Enkel gehören zur Familie. Mit diesen werden die Grandkes auch ihren großen Tag im Familienkreis feiern.

Mit der Geburt der Kinder beendete Elsa Grandke ihre hauptamtliche Arbeit, blieb der Gemeinde ehrenamtlich über viele Jahrzehnte treu. Gleiches gilt für ihren Mann, der unter anderem 42 Jahre das Amt des Kirchenältesten innehatte, im Bezirkskirchenrat mitwirkte und den Predigtdienst übernahm. Außerdem kümmerten sich die beiden viele Jahre um die Austeil-Organisation des Gemeindebriefes und die Organisation des Besuchsdienstes. Elsa Grandke sang zudem 30 Jahre im Kirchenchor mit.

Neben dem kirchlichen Engagement war Horst Grandkes Hobby immer sein Garten. Elsa Grandke beschäftigte sich neben der Kindererziehung und ihren Ehrenämtern gerne mit Lesen und Stricken.

