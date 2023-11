Wertheimer Elektronikfirma zieht um: Spatenstich für eine neue Ära

ATG Luther und Maelzer

Wertheim 14.11.2023 - 16:20 Uhr 2 Min.

Spatenstich ATG. Verantwortliche von ATG, dem Mutterunternehmen Mycronic, der Stadt Wertheim und dem Bauunternehmen beim ersten Spatenstich für die neue ATG-Zentrale.

Der Firmensitz in Reicholzheim, welcher vor fast 45 Jahren gegründet wurde, wird mit diesem Schritt zum Reinhardshof verlegt. Am alten Standort sind laut Geschäftsführer Jochen Kleinertz die Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt. Das Bauprojekt wird von der Firma Goldbeck als Generalunternehmer geplant und ausgeführt. Seit Mai 2022 haben ATG und Goldbeck gemeinsam den neuen Firmensitz auf dem Baugrundstück in der Karl-Carstens-Straße geplant.

Fertig im November 2024

Fertig soll das Projekt bis November nächsten Jahres werden. Bis dahin soll ein dreistöckiges Bürogebäude mit 1300 Quadratmetern Nutzfläche und ein zweistöckiger Fertigungsbereich auf 2500 Quadratmetern entstehen. Beide bieten Platz für etwa 100 Mitarbeiter. Beim Bau wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet, unter anderem mit einer Photovoltaikanlage mit 20 Kilowattstunden Peak Leistung und Wärmepumpenheizung. Man lege hier das Fundament für die weitere Entwicklung des Unternehmens, sagte Alexander Arnold von der Baufirma Goldbeck.

Im Wesentlichen überprüft ATG elektronische Bauteile und Leiterplatten auf Fehler in deren System. Diese Komponenten befinden sich in ziemlich allen Geräten von Smartphones bis hin zu Spülmaschinen oder in Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. ATG ist laut eigener Darstellung führend in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von elektronischen Prüf- und Testgeräten für unbestückte Leiterplatten.

Hauptsitz in Wertheim

Zu den Firmenniederlassungen gehören China, Taiwan und die Vereinigten Staaten. Wertheim bleibe Hauptstandort von ATG Luther und Maelzer, unterstrich Geschäftsführer Jochen Kleinertz: »Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Unternehmens soll nun beginnen.«

Das neue Gebäude solle zu mehr Kooperationen innerhalb verschiedener Abteilungen ermutigen und eine moderne Arbeitsumgebung für Mitarbeiter bieten. Kleinertz zeigte sich ebenfalls dankbar gegenüber der Stadt Wertheim für die gelungene Kooperation, welche die Investitionsentscheidung erleichtert habe. Mit der Stadt war die Firma seit 2015 in Gesprächen über eine mögliche Erweiterung. Mit Wertheim als Hauptsitz profitiere das Unternehmen nicht nur von den Fachkräften am Standort, sondern auch vom guten Netzwerk an führenden Zulieferern in der unmittelbaren Umgebung.

Aus Garage hinaus gegründet

»Es ist höchste Zeit, diesen Schritt zu gehen«, sagte Kleinertz und bedankte sich bei der Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim. »Wenn man an ein Start-Up aus einer Garage denkt, denkt man ans Silicon Valley. Aber manchmal passiert das auch in Wertheim«, erinnerte Oberbürgermeister Herrera Torrez an die Anfänge der Firma in Reicholzheim. Er vertraute in einer kurzen Ansprache auf den Erfolg des neuen Hauptstandorts und bot auch für den weiteren Ausbau die Unterstützung der Stadt an.

Nach dem symbolischen Spatenstich sollen in spätestens zwei Wochen die Bagger auf der Baustelle rollen. Bis dahin ist laut Alexander Arnold vom Generalunternehmen Goldbeck die Erteilung der Baugenehmigung zugesagt.

Elisa Hörner/Matthias Schätte

Stichwort: ATG Luther und Maelzer Die Elektronik-Firma ATG ist Marktführer für Testsysteme für unbestückte Leiterplatten und entstand 1979 in Wertheim als ATG Elektronic GmbH. Seit 1986 hat die Firma ihren Sitz in Reicholzheim und spaltete sich 1993 in die Firmen ATG Test Systems und die Adaptronic Prüftechnik GmbH - Spezialist und Europamarktführer im Bereich Kabelprüftechnik mit Sitz im Industrie- und Gewerbegebiet Reinhardshof - auf. ATG Test Systems fusionierte 2006 mit der Luther und Maelzer GmbH aus Wunstorf bei Hannover zur heutigen ATG Luther und Maelzer GmbH. Mit rund 200 Mitarbeitern weltweit ist ATG nach Eigendarstellung führend in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von elektrischen Prüf- und Testgeräten für unbestückte Leiterplatten. Elektronische Bauteile führender Hersteller in Smartphones und Computern werden mit ATG-Geräten getestet. Im Juni 2021 erwarb der schwedische Hightech-Konzern Mycronic AB aus Täby nördlich von Stockholm die Reicholzheimer Firma. Gut ein Jahr später, im Juli 2022, gab die Firma ihren Umzug in einen Neubau im Wertheimer Gewerbegebiet Reinhardshof bekannt. Das Unternehmen hält zahlreiche Marken und Patente. 2020 erwirtschaftete die ATG 44 Millionen Euro Umsatzerlös. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 4,8 Millionen Euro. (scm)