Elektrische Zahnbürste mit Zahnpasta-Fach erfunden

Kreative Köpfe Wertheim: Zwei Realschüler haben die Idee

Wertheim 02.11.2023 - 12:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Leon Obert (links) und Vincent Bernert entwickelten eine Zahnbürste mit integriertem Zahnpastafach für die Einhandbedingung. Unterstützung gab es von der Firma Brand und unter anderem (hinten von links) Benedikt Mehler, Christian Kirsch und Nikolas Herbach. Foto: Birger-Daniel Grein

Leon Obert warb im Gespräch mit unserem Medienhaus für die Idee: »Unsere Zahnbürste hat viele Vorteile, man füllt Zahnpasta in den Hohlraum und hat sie direkt an der Bürste dabei.« Vincent ergänzte, man brauche nur eine Hand.

Dies sei zum Beispiel bei Verletzungen hilfreich. Außerdem habe man die Zahnpasta automatisch dabei, könne sie schnell nutzen und dann nachfüllen. Auch für Menschen mit Beeinträchtigung oder im Krankenhaus sei das Produkt hilfreich.

Vorerst nur der Prototyp

Aus Zeitgründen hatte es bei den beiden bisher nur für den Prototyp gereicht, doch dieser funktioniert. Er besteht aus einer Kartusche für die Zahnpasta mit Mechanismus, um diese auf den Bürstenkopf zu drücken sowie einer elektrischen Zahnpasta daneben. Die Paste wird händisch über Spindel und Kolben durch einen Schlauch nach oben befördert und kommt über ein kleines Loch direkt auf den Bürstenkopf.

Eigentlich wollten die Beiden den Bürstenkopf auch tauschbar machen. Dies habe man aus Zeitmangel nicht umsetzen können, sagten sie. Der Test durch den Autor dieses Artikels zeigt, die Zahnpasta lässt sich dank Mechanismus mit einer Hand auftragen. Wie bei Prototypen oft der Fall, ist das Modell noch etwas groß. Hier gibt es von den Jungen bereits die Idee, den Behälter ins Innere der elektrischen Zahnbürste zu integrieren. Hier sei es eine Herausforderung, genügend Platz im Gehäuse zu finden. So konzentrierte man sich auf das Modell mit dem Außentank. »Wir haben verschiedene Schlauchdurchmesser zum Bürstenkopf ausprobiert«, berichtete Vincent. So fand man heraus, welcher Durchmesser die optimale Menge liefert.

Dichtungen eingebaut

»Wir stellten fest, das Ganze funktioniert nur mit Gel-Zahnpasta.« Der Schlauch habe einen Innendurchmesser von zwei Millimeter. Weitere Schritte waren das Entwickeln des Kolbensystems mit Anpassung des Kolbens und das Einbauen von Dichtungen.

Zum Einsatz kam bei der Modellentwicklung der 3D Druck. Einige Versuche gab es auch zum Einsatz eines Elektromotors, um die Zahnpasta herauszudrücken. Diese waren aber zu zeitaufwendig. »Wir sind relativ zufrieden. es so weit geschafft zu haben«, freute sich Leon Obert.

Die beiden hätten bis auf den 3D-Druck alles selber machen können. Ab und an habe man auch zusätzlich zu Hause am Projekt gearbeitet und die Idee des Mechanismus' entwickelt. Vincent Berner meinte: »Die Projektzeit war interessant.« Es sei nicht so einfach gewesen. Er habe gedacht, es gehe schneller.

Die größte Herausforderung sei der Transportmechanismus gewesen. Lob hatten sie für die Zusammenarbeit mit ihren Betreuern Benedikt Mehler, Christian Kirsch, Nikolas Herbach, Steffen Gros und Bastian Böhme.

Gute Zusammenarbeit

Nikolas Herbach sagte, die Zusammenarbeit mit den Erfindern sei gut gewesen. Die Sommerzeit mit Urlaubszeit habe für zeitliche Herausforderungen gesorgt. Das Projekt sei interessant. Normalerweise brauche man zwei bis drei Jahre bis zur Serienreife, verdeutlichte er. »Wir sind mit dem Prototyp sehr zufrieden.« Eine Herausforderung sei aufgrund Lieferzeiten die Beschaffung von Elektrokomponenten.

Beide Jungen waren zum ersten Mal am Wettbewerb dabei. Vor der Jurysitzung waren sie sehr aufgeregt. »Wenn ich eine Idee habe, bin ich nächstes Jahr wieder dabei«, so Leon Obert. Vincent Berner ist sich noch nicht sicher. Es habe Spaß gemacht, sagten beide. Außerdem wecke es Interesse an technischen Berufen, so Leon Obert.

BIRGER-DANIEL GREIN