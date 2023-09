Wertheimer Eiscafé will Automaten-Offensive starten

Erstes Gerät steht seit 2. September in Külsheim

Külsheim 11.09.2023 - 16:05 Uhr 3 Min.

Marco de Filippo setzt rund um Wertheim künftig auf Eis aus dem Automaten.

"Ich habe das Ganze auf einer Messe in Italien gesehen", sagt der Wertheimer, der mit seiner Familie das Eiscafé Boutique am Engelsbrunnen in der Altstadt betreibt und mit einem Eiswagen in der ganzen Region unterwegs ist. Eigentlich wollte er den ersten, knallbunten Automaten in Wertheim aufstellen. Doch die Stadt habe abgewunken, weil das Gerät nicht in die Optik der Altstadt gepasst habe, sagt de Filippo. "Dann habe ich erstmal die Lust verloren."

Anfrage aus Külsheim

Aber nicht lange: "Anfang Juni hat sich jemand aus Külsheim gemeldet, ob ich Interesse habe, einen Eisautomat aufzustellen." Und innerhalb weniger Tage wurden Nägel mit Köpfen gemacht: De Filippo bestellte zwei der Eisautomaten, neben dem Gerät in Külsheim, das seit 2. September aufgestellt ist, gibt es ein weiteres in Ahorn.

"Wir wollen Eis", sagen zwei Jungs, die mit ihrer Mutter des Weges kommen. "Aber ich habe kein Geld dabei", wehrt die Frau ab. De Filippo lächelt. Nicht nur Bares schluckt der Automat, auch per Karte lässt sich zahlen, außerdem mit verschiedenen Online-Bezahldiensten wie Paypal. Gut für die Mutter, dass das die Kinder noch nicht wissen.

"Das Teil sieht aus wie ein normaler Warenautomat, hat aber eine Kühlung, die bis minus 20 Grad geht", sagt de Filippo. Er hat auf die modernste Version gesetzt, mit Internetanbindung und Touchscreen. "Kostet über 20.000 Euro pro Stück", sagt er auf Nachfrage. Ist die Ware alle oder droht ein Stromausfall, die Leckereien schmelzen zu lassen, bekommt er eine Nachricht per App.

Auf vier Etagen stehen Zehnerreihen mit je fünf kleinen Papp-Eisbechern. Der Holzlöffel schlummert unter dem Deckel, darunter 160 Gramm handwerklich gefertigtes Eis. Für den großen Hunger kommen noch 60 500-Milliliter-Behälter dazu. In Külsheim stößt de Filippo damit in eine Marktlücke: Wer Eisdielen-Eis haben will, muss ansonsten nämlich nach Wertheim oder Tauberbischofsheim fahren.

So wie Annette Dieplinger, die mit ihren Töchtern am Automaten vorfährt. "Wir haben es bei Facebook gesehen und wollten unbedingt herkommen", sagt die Steinbacherin. "Jetzt braucht ihr nicht extra nach Wertheim", sagt de Filippo zu seinen Stammgästen. Doch beim Cookie-Eis, das sich Lena Dieplinger ziehen will, streikt der Automat. "Der Motor hakt manchmal noch", sagt der Eismann, der von einer Testphase spricht.

Die Geräte sind mit Touchscreen und Datenverbindung ausgestatt, auch über Online-Zahldienste wie Paypal kann man sich sein Eis holen.

Gerade zu Beginn ist noch einige Experimentiererei gefragt. Ein Metallbauer hat ein Dach über dem Automaten errichtet, wenige Tage nach dem Start hat er nebenan auch einen Mülleimer aufgestellt. Neue Sorten sollen dazukommen, da richtet sich de Filippo ganz nach Kundenwunsch. "Nutella ist gerade der Hit, aber die klassischen Sorten gehen immer", sagt er. Ob der Automat auch im Winter stehen bleiben wird, ist noch nicht klar.

Nahversorgung stärken

Seine Runden mit dem Eiswagen wird er weiter drehen, trotz Eisautomat, "ich habe ja meine Stammkunden", erzählt de Filippo, während sich Kunde um Kunde am Külsheimer Automaten eindeckt. Für nächstes Jahr hat er noch acht weitere Automaten bestellt. Sie sollen in den Ortschaften rund um Wertheim aufgestellt werden und dort die Nahversorgung verbessern. "Wo genau, kann ich noch nicht sagen, weil noch Gespräche laufen." Ein Stadtteil habe neben dem Eis- auch einen Automaten für Getränke und Snacks angefragt. "Für mich wäre das kein großer Mehraufwand." Auch in Kreuzwertheim soll künftig ein Eisautomat aufgestellt werden.

"Ich glaube, dass es in Zukunft weiter in diese Richtung geht", sagt der Wertheimer, der eine eigene Maschine zur Befüllung der Eisbecher angeschafft hat. "Nächstes Jahr jagen wir die Produktion hoch. Wo genau, das überlegen wir gerade noch." Dass andere Eisdielen schnell mit Automaten nachziehen, fürchtet er nicht. "Es sieht einfach aus, aber es steckt viel Arbeit dahinter." Wenn das Eiscafé schließt, fährt de Filippo zum Automaten-Nachfüllen raus. Wenn noch mehr Automaten kommen, muss er vielleicht jemanden einstellen. Erstmal allerdings müssen die Automaten da sein. "Die Nachfrage ist sehr groß. Die, die ich jetzt bestellt habe, kommen nächstes Jahr im Februar."

Eisdielen-Eis ohne Eisdiele: Lena (links) und Annette Dieplinger sind froh über das neue Angebot.

Konkurrenzlos im Gebiet ist der Wertheimer ohnehin nicht, denn schon etwas länger im Geschäft ist das Würzburger Eiscafé Casa mit seinem Standort nahe der Residenz: Im August 2022 hat der Betrieb den ersten Automaten aufgestellt, mittlerweile sind es etwa 20 Stück in und rund um Würzburg. Einer davon steht seit Ende Mai 2023 am Pfeifermuseum in Niklashausen. Es ist das gleiche Modell, das auch de Filippo verwendet.

Theresa Belz, die das Casa zusammen mit ihrem Mann Maximilian betreibt, spricht von durchweg positiven Erfahrungen - gerade aus Gemeinden, wo es sonst kaum noch Nahversorgung gebe. Zweieinhalb Jahre Vorlauf habe es gebraucht, um mit den Automaten an den Start zu gehen. "Aber wenn du schläfst, wirst du aufgefressen." Die nächsten Automaten sind schon bestellt.

Matthias Schätte

Stichwort: Warenautomat Warenautomaten für Lebensmittel haben in den vergangenen Jahren einen echten Boom erlebt - verstärkt und beschleunigt durch die Corona-Pandemie. Nach einer Studie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat sich beispielsweise die Zahl der von Direktvermarktern betriebenen Automaten binnen sechs Jahren verdreifacht. Der Vorteil: Es wird nicht dauerhaft Personal vor Ort gebraucht und die Waren sind rund um die Uhr verfügbar. Während rund um Wertheim schon Direktvermarkter Eier, Fleisch, Wurst und Milch mit Automaten verkauft werden, sind Eisautomaten noch eine relative Neuigkeit. Neben dem in Külsheim gibt es seit Mai einen in Niklashausen. Laut Gewerbeordnung ist in Deutschland die Aufstellung des Automaten als "stehendes Gewerbe" anzeigepflichtig. (scm)