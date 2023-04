Auch in die­sem Jahr wird der Ba­de­see in Freu­den­berg wie­der ein be­lieb­ter Au­f­ent­halt­s­ort an den war­men Ta­gen sein. Der Ge­mein­de­rat hat in sei­ner Sit­zung am Mon­tag ein­stim­mig ei­ne maßvol­le Er­höh­ung der Ein­tritt­s­p­rei­se be­sch­los­sen. Auch die Öff­nungs­zei­ten für die kom­men­de Sai­son wur­den fest­ge­legt.