Einkaufsmeile Bahnhofstraße in Wertheim wird verkehrsberuhigt

Die neue Bahnhofstraße mit ihren zahlreichen Geschäften und Praxen wird zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich. In Zukunft dürfen Fahrzeuge hier nur noch 20 Stundenkilometer schnell fahren. Foto: Gunter Fritsch

Bei der aktuellen Großen Verkehrsschau am 9. März 2023 hat das Polizeipräsidium Heilbronn jetzt vom Kaufland bis zur Einmündung Weingärtnerstraße die Einrichtung eines sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs angeordnet. Damit darf dann auf diesem Streckenabschnitt lediglich noch maximal 20 Stundenkilometer gefahren werden, erläuterte der Leiter des Ordnungsamtes, Volker Mohr, am Montag im Gemeinderat.

Verschärfte Situation

Die neue Bahnhofstraße war eines von drei Zielen, die sich zahlreiche Vertreter von Behörden, der Polizei und der Wertheimer Gemeinderatsfraktionen anschauten. Bereits bei der Verkehrsschau 2019 war der Streckenabschnitt Ziel der Verkehrsschau gewesen. Bei der erneuten Begutachtung Anfang März dieses Jahres wurde nun deutlich, dass sich die Verkehrssituation in der neuen Bahnhofstraße weiter verschärft hat. Vor den Geschäften und Arztpraxen ein- und ausparkende Fahrzeuge, Passanten auf den Fußwegen und ein insgesamt hohes Verkehrsaufkommen führen immer wieder zu gefährlichen Situationen in der Straße.

Ein sogenannter verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern solle das Risiko minimieren, dass Menschen oder Fahrzeuge zu Schaden kommen, so Mohr bei der Vorstellung der Ergebnisse weiter.

»Bunte« Gefahrenmischung

Auf dem Streckenabschnitt gebe es »eine bunte Mischung an Gefahren«, beschrieb er die Situation vor Ort. Gekennzeichnet wird der Straßenabschnitt nun zwischen dem Kaufland (Einmündung Landesstraße 508) und der Einmündung der neuen Bahnhofstraße in die Weingärtnerstraße durch eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer. Zugleich kündigte der Ordnungsamtsleiter an, dass man die neue Geschwindigkeit dann auch kontrollieren werde.

Längere Abbiegespur

Auf der Landesstraße 508 gibt es auf der Höhe des Kauflandes eine Aufstellfläche für den Lieferverkehr, der nach rechts in den Lebensmittelmarkt einbiegen will. Diese soll nun zugunsten einer verlängerten Linksabbiegespur an der Kreuzung Odenwaldbrücke in Fahrtrichtung Kreuzwertheim aufgelöst werden. Hier kommt es immer wieder zu Staus von Linksabbiegern, die dann auch ein Rechtsabbiegen auf die Odenwaldbrücke in Fahrtrichtung Würzburg verhindern.

Im Zuge der Deckensanierung im kommenden Jahr solle zudem geprüft werden, ob auf diesem Streckenabschnitt ein Fahrradweg und eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut werden können, erläuterte Volker Mohr das weitere Vorgehen auf diesem Streckenabschnitt. Die Uihleinstraße bleibt so, wie sie bei ihrer umfassenden Sanierung im vergangenen Jahr im Rahmen des Lärmaktionsplans ausgebaut wurde, teilte der Ordnungsamtsleiter.

In den vergangenen Monaten habe es »einzelne Bürgerbeschwerden« über hohe Lärm- und Verkehrsbelastungen, aber auch zu schnelles Fahren gegeben, auf die auch noch einmal Ingo Ortl (SPD) aufmerksam machte.

Nach einer Begehung, auch mit einem Anlieger, der in der Vergangenheit mehrere Eingaben veranlasst hatte, habe das Gremium bei der Verkehrsschau entschieden, dass es keine weiteren Beschilderungen oder Maßnahmen auf dem Streckenabschnitt »erforderlich und rechtlich möglich« seien.

Ortl regte das Aufstellen von Geschwindigkeitsanzeigetafeln auf diesem Streckenabschnitt an, die zu einer Verringerung der Geschwindigkeit vor allem bergab beitragen könnten. Messungen an der Rotkreuzwache, so Mohr, hätten allerdings ergeben, dass es auf der Uihleinstraße zu keinen »besorgniserregenden Überschreitungen« der zulässigen Höchstgeschwindigkeit komme.

