Wertheimer Schul-Musical: Wie 96 Realschüler »Peter Pan - Fliege deinen Traum« auf die Bühne bringen

Bei der Generalprobe klappt nicht alles reibungslos

Wertheim-Bestenheid 03.11.2023 - 14:25 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Generalprobe für das Schul-Musical »Peter Pan - Fliege Deinen Traum« in der Sporthalle 1 in Bestenheid.

»In wie viel Monaten ist Premiere?«, fragt Annika Kegelmann scherzhaft. Es ist der Donnerstag vor den Herbstferien in der Sporthalle 1 in Bestenheid - und die erste Generalprobe der Schüler vor den Aufführungen Mitte November in der Aula Alte Steige. Noch nicht alles klappt so reibungslos, wie es sich die Musiklehrerin, ihre Kollegin und Regisseurin Bernadette Latka und Corina Grimm von der Tanz-AG wünschen. »Konzentriert euch«, sagt Latka. »Das hier ist unsere Hauptprobe und wir haben nur noch eine bis zur Premiere.«

Improvisieren angesagt

Rot-weiße Pylonen und die Linien der Sporthalle dienen zur Orientierung, wo die Bühne ist, wo der Raum vor der Bühne und welche Laufwege einzuhalten sind. Zwei Schülerinnen mit Stoppuhr messen nach, wie lange die einzelnen Szenen brauchen. Mittendrin hantiert Regisseurin Latka nicht nur mit dem Textbuch und gibt Anweisungen, sondern übernimmt an diesem Tag auch die Rolle der »Wendy«. Die eigentlich für diese Rolle vorgesehene Schülerin hat die Schule gewechselt. Bei der Aufführung wird sie trotzdem dabei sein. Aber nicht bei jeder Probe. »Wir haben so ein bisschen Personalprobleme«, sagt Latka. »So extrem wie bei diesem Stück war es noch nie. Drei Hauptrollen sind uns nach den Sommerferien weggebrochen.«

Dennoch kein Grund zum Verzweifeln, denn für Latka und ihr Team - Corina Grimm, Heike Biechele, Annika Kegelmann und Chris-Patrick Schöffler - ist es nicht das erste Musical, das sie mit Schülern auf die Beine stellen. »Insgesamt ist es unser viertes Musical. Wir haben langsam angefangen und uns immer weiter gesteigert«, sagt Latka.

Im November 2016 brachte das Team »Alice im Wunderland« mit etwa 70 Schülerinnen und Schülern auf die Bühne. »Wir hatten eine Aufführung, wo wir niemanden mehr reinlassen durften«, erinnert sie sich an den großen Zuspruch. Das ist auch der Grund, wieso es dieses Mal statt zwei drei Aufführungen geben wird - plus eine besondere für die Fünftklässler und Grundschüler der »Alten Steige«. Für Lehrerin Latka eine Zwickmühle: »Wenn du zwei Vorstellungen machst, heißt es: Macht doch mehr. Macht man vier, heißt es: Das ist doch zu viel. Ich finde aber, bei all dem Aufwand loht es sich, vier Vorstellungen zu machen.«

Generalprobe für das Schul-Musical "Peter Pan - Fliege Deinen Traum" in der Sporthalle 1 in Bestenheid.

Seit 2020 laufen die Vorbereitungen, die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt. Gemeinsam haben die Lehrer das aufzuführende Stück ausgesucht. Das Buch stammt von Christian Berg und Melanie Herzig, die Musik von Konstantin Wecker. »Wecker ist schon anspruchsvoll von der Musik her«, sagt Annika Kegelmann. »Von den Harmonien schwerer als andere.« Nicht die einzige Herausforderung für das Musicalteam: Die Schüler könnten sich anfangs wenig darunter vorstellen, wie die Umsetzung aussehe. »Die hören Musical und machen mit. Erst wenn sie dabei sind, merken sie es«, spricht Kegelmann über die einsetzende Begeisterung, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. »Jetzt kommen Schüler an und fragen, ob sie noch mitmachen können. Aber das ist leider nicht mehr machbar.« Wegen der langen Umsetzungsphase hätten einige Rollen neu besetzt werden müssen. »Der 2020 vorgesehene Peter Pan ist jetzt Neuntklässler. Das hätte nicht mehr gepasst.« Alle machen freiwillig mit, sagt Kegelmann: »Ich will nur dabei haben, wer Lust drauf hat.«

Bei den jungen Schauspielern, Tänzern und Sängern steigt die Aufregung vor der großen Premiere am Mittwoch, 15. November (siehe Hintergrund). Es ist der Höhepunkt von fast eineinhalb Jahren Arbeit. Lange haben alle Beteiligten im Klassenverband geprobt: Die zwei Klassen des Chors von Kegelmann, die Tänzerinnen und Tänzer von Grimm, die Theater-AG von Latka. Erst seit September fügen sich alle Puzzlestücke zusammen. Sogar ein ganzes Probenwochenende haben die Schüler Anfang Oktober absolviert - inklusive Übernachtung in der Schule. »Da haben wir richtig alles zusammen gepaukt, Szene für Szene. Das war für die Kids ein tolles Ding«, sagt Latka. »Spätestens danach brennen alle richtig für die Sache, obwohl das für alle ganz schön anstrengend war.«

Eifrige Kulissenbauer

Während in der Halle die Proben laufen, wird auch in der Schule eifrig gewerkelt. In liebevoller Kleinarbeit entstehen aus Pappmaché, anderen Materialien und viel Farbe unter anderem ein Krokodil, ein Papagei und Bäume. »Ein Felsen, so groß wie ein Bücherregal, ist schon fertig«, sagt Lehrerin Heike Biechele, für deren »Bühnenbild-AG« es jetzt vor den Ferien in den Endspurt geht. »Wird alles rechtzeitig fertig«, ist sie sicher. »Anfangs waren wir nur zu fünft, dann ist Verstärkung gekommen«, sagt sie. »Für so was wie den Pappmaché-Felsen braucht es viele Hände. Da kommt man mit fünf oder acht Leuten nicht weit.«

Das Krokodil ist auf der Zielgeraden seiner Herstellung und wird bemalt. Von außen sind ihm seine »inneren Werte« nicht anzusehen: Der Körper ist ein Kinder-Spieltunnel, der Schwanz aus Stoff, das Maul aus Holz, im Pappmaché ist auch einiges an Draht verbaut. »Unser Paradestück«, sagt Biechele und lacht. Auch wenn die Bühnenbauer keine Rollen als Schauspieler oder Tänzer haben, wäre ohne sie das Stück unmöglich umzusetzen. »Bei der Vorstellung sind wir hinter der Bühne mega-aktiv und müssen genau wissen, was wann wo aufgestellt wird«, sagt Biechele.

Nach den Herbstferien geht es auf die Zielgerade, die öffentlichen Aufführungen sind am Mittwoch, 15. November, Freitag, 17. November und Samstag, 18. November, jeweils um 18.30 Uhr in der Aula Alte Steige in Wertheim. Karten für die Vorstellungen können noch von 6. bis 11. November in der großen Pause in Raum 105 der CRW erworben werden.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Das sagen die jungen Schauspieler Hauptrolle als Peter Pan: Liam O'Neal. Liam O'Neal (11 Jahre, Klasse 6s) aus Kreuzwertheim spielt den Peter Pan. »Ich habe in einem Raum vorgesungen für das Musical. Ziemlich schnell habe ich dann die Rolle gehabt«, erklärt er. In der Generalprobe zeigt er sich so textsicher, dass er sogar den anderen Schauspielern bei Bedarf die Texte soufflieren kann. Dabei sei nicht Schauspielerei sein Hobby. »Ich gehe zum Singen ins Kulturhaus in Wertheim«, sagt er. Die Vorfreude auf die Auftritte steigt: »Ich bin gespannt, wie es wird.« Rolle als Indianerin: Melina Bundschuh. Melina Bundschuh (11/6s) aus Mondfeld spielt eine Indianerin: »Ich bin über das Casting zu meiner Rolle gekommen«, sagt sie. Tanzen? Kein Problem, auch wenn sie keine Vorerfahrungen aus der Faschingsgarde hat. »Aber ich turne.« Die Proben fallen leicht, »es macht Spaß und ist eigentlich nicht anstrengend für mich«, sagt sie. Auch wenn etwas Aufregung vor der Bühnenpremiere da ist. »Ein bisschen nervös bin ich. Aber wirklich nur ein bisschen.« Bringt die Geschichte als Erzählerin voran: Kaliyah Dozier. Kaliyah Dozier (11/6s) ist Erzählerin: »Ich war schon immer ein Typ, der gern schauspielern wollte. Als ich vom Musical gehört habe, wusste ich: Da mache ich mit.« Die Rollen seien nach dem Casting von Bernadette Latka eingeteilt worden. »Meine Familie kommt auch zum Zuschauen, wenn wir auftreten. Ich freue mich drauf, bin aber auch ein bisschen aufgeregt.«

Spielt sonst Fußball, im Musical aber den Michael: Finn Lehmkühler. Finn Lehmkühler (11/6s) aus Nassig spielt Michael, das jüngste der drei Geschwister, die ihre Abenteuer mit Peter Pan erleben. »Es ist mittelschwer, sich das Ganze zu merken«, sagt er zu seinem Sprechertext. »Ich habe da Glück, weil ich nicht so viel Text habe. Für Leute wie den Peter Pan ist das schon schwerer.« Eigentlich sei er gar nicht so der Schauspieler: »Ich spiele Fußball. Aber das hier ist eine schöne Abwechslung. Ich freue mich schon, wenn meine Familie zum Auftritt kommt.« Begeistert mit tänzerischen Einlagen: Emily Ulbrich. Emily Ulbrich (13/8s) aus der 8s aus Mondfeld spielt mit viel Akrobatik die Fee. »Ich gehöre zur Tanz-AG, da durfte ich den Part mal als Solo aufführen«, erklärt sie, wie sie zu einer der Hauptrollen gekommen ist. Vorkenntnisse im Tanz sind unerlässlich. »Ich mache seit acht Jahren Ballett und bin in der Faschingsgarde aktiv«, erklärt sie. Die Proben für das Musical seien »ziemlich anstrengend, machen aber auch viel Spaß. Ich freue mich auf die Auftritte.« (scm)