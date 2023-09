Eine Woche im Zirkus

Ferienspiele

Wertheim 05.09.2023 - 15:44 Uhr 2 Min.

Klaus Göpfert ist Muck. Den Ball über den Saum des Tuches laufen lassen - das ist zur einen Hälfte Technik und zur anderen Magie. Alex Schuck hat ein Mittel bei Pollenallergie.

Bis dahin ist es noch ein Stück Weges. Viele Ideen und Training sind notwendig und immer auch ein bisschen Magie, damit es dann wirklich läuft. Über einige der Ferienkinder sagt Clown Muck, dass sie Profis seien - manche kennt er bereits aus dem vergangenen Jahr, als das Zirkusprojekt für die Sieben- bis Zwölfjährigen zum ersten Mal an den Start gegangen war.

Der Wochenplan ist klar abgesteckt. Als erstes gibt es eine Vorstellungsrunde mit Rollenverteilung. Die meisten der Kinder sind frei heraus, manche aber auch leise und sehr zurückhaltend. Betreuerin E Reuer, die sich den Kindern gegenüber E nennt und ihren Vornamen nicht in der Zeitung lesen möchte, erzählt den Kindern etwas über die Grundlagen: Was macht man, damit es eine gute Vorstellung wird? Was braucht man? Akrobatik, Scherze, verkleiden, basteln. »Ihr dürft ausprobieren«, sagt sie.

Gerade mal eine Handvoll der Kinder war überhaupt schon mal im Zirkus. Was daran das Beste war? Ein Mädchen in Seifenblasen gehüllt, Turner am Trapez, Jonglage, Seiltänzer, lauten die Antworten. Die ganz klassischen Zirkusattraktionen haben den Mädchen und Jungen am besten gefallen - exotische Tiere und Dressuren werden nicht genannt. Ganz leise von der Seite meldet sich Clown Muck zum ersten Mal zu Wort. »Das war schon richtig toll«, sagt er.

Verkleidet ist er nicht, erst recht trägt er keine Schminke. »Diese Dinge schaffen eine Distanz zu den Kindern, und die will ich nicht. Manche Kinder fürchten sich sogar vor dem Clown«, erklärt Muck alias Klaus Göpfert. Die Einführungsrunde gewinnt schnell Eigendynamik. »Mutig wie ein Löwe« will eines der Kinder sein. »Dann lasst uns mal anfangen«, sagt Muck und übernimmt.

Er hat ein ganzes Auto voller Zirkusutensilien. Ausgeladen wird nur ganz sparsam. Erst einmal können sich die Kinder an einer leichteren Jonglage versuchen und rotierende Teller auf Stangen balancieren. Wenn man es kann, dann sieht es ganz leicht aus. »Das ist auch für uns sehr interessant, sagt die Sozialarbeiterin E. Die Kinder ließen sich da auf einen durchaus längeren Prozess ein. Bis so eine Zirkusaufführung stehe, dauere es Tage, da sei Durchhaltevermögen gefragt und viel Selbstreflexion. »Welche Ideen sind wirklich gut und lassen sich auch umsetzten?«

Die Kinder fänden heraus, dass sie gute Ergebnisse nur miteinander schaffen könnten. »Wir achten natürlich auch darauf, dass keines der Kinder zurückgelassen wird«, betont Reuer. Zirkus sei so gesehen das wahre Leben, da würden Frustrationstoleranzen neu kalibriert, und die Kinder lernten, die eigenen Möglichkeiten und Wirksamkeiten realistisch einzuschätzen. »Die Vielfalt ist super, und alles kommt aus den Kindern heraus, wir lenken da nur ganz sanft«, sagt Reuer.

Etwas später kommt Greta Zanetti hinzu. Die 14-Jährige ist Teil der Chriz´schen Physical Funk-Crew und wird einige der Zirkuskinder zu Hip-Hopern machen. »Rhythmus und Bewegung sind wichtig, man kann die Gefühle dabei ausdrücken«, sagt sie. Druck stehe keiner dahinter: »Darauf, besser zu werden, kommt es gar nicht an. Hauptsache es macht Spaß«, erklärt sie. »Und es sind natürlich wichtige Erfahrungen.« Lampenfieber zu erleben und dabei zu bestehen, das stärke und verändere die Kinder.

Michael Geringhoff

Zur Person: Clown Muck "Ohne den Muck gäbe es mich vielleicht schon gar nicht mehr", sagt der Eibelstädter Klaus Göpfert (56). Seit bald 20 Jahren ist er der Clown Muck, die Kunstfigur ist ihm zum Schutz- und Lebensraum gleichzeitig geworden. "Muck ist lustig und frech, dabei aber nie unverschämt", und er lehre besonders die Kinder, wie man miteinander lachen könne, ohne dabei hämisch übereinander zu lachen, sagt Göpfert. Ihm selbst habe die Kunstfigur entscheiden geholfen, den überraschenden Tod eines sehr nahen Freundes zu überwinden. Mal aus sich heraustreten und die Dinge von außen betrachten zu können, auch das mache der Muck. Der Clown sei die Rolle seines Lebens sagt der 56-Jährige. Als einstiger Sonderschüler sei ihm damals nur der Weg ins Metzgerhandwerk geblieben, dann wurde er Altenpfleger, aber der Muck sei seine wahre Berufung. Ge