Ab dem Spät­som­mer sol­len die Ein­woh­ner Kreuz­wert­heims ihr Trink­was­ser aus dem neu­en Hoch­be­häl­ter im Wald ober­halb der Grund­schu­le be­kom­men. Die Ar­bei­ten da­für ge­hen in die Ziel­ge­ra­de. Am Don­ners­tag ga­ben Ste­fan Wolf, tech­ni­sche Füh­rungs­kraft bei den Stadt­wer­ken Wert­heim, und Kai Heiß­ner vom Büro Baur­con­sult ei­nen Ein­blick in die Bau­s­tel­le.