Eine echte Uraufführung für Ebenheid

Komödienstadl spielt »Doppelkorn im Mohnfeld«

Freudenberg 09.11.2023 - 18:42 Uhr 1 Min.

Eine Szene aus dem Stück "Doppelkorn im Mohnfeld", das das Komödienstadl ab dem 24. November in Ebenheid zeigt. Foto: Komödienstadl

Der Dreiakter »Doppelkorn im Mohnfeld« beginnt für die Brüder Kurt und Erich Zirkelbach (Egon Schmitt und Jan Voit) wenig erbaulich, nachdem sie sich in einer Fernseh-Kuppelshow vergeblich um Gefährtinnen bemüht haben. Durch die Ausstrahlung der TV-Sendung wird jedoch eine international gesuchte Kunstdiebin (Brigitte Bundschuh-Hock) auf die glücklosen Zirkelbach-Brüder aufmerksam, denn sie entdeckt in deren Wohnstube ein wertvolles Gemälde, das sie unbedingt haben möchte. Prompt schmiedet sie mit ihrem Komplizen (Reinhold Ott) einen Plan, das Kunstwerk zu stehlen und bezieht unter falscher Identität eines der hofeigenen Gästezimmer.

Der Plan ist simpel und wäre eigentlich leicht durchführbar, hätte nicht der Komplize ein folgenschweres Handicap und wären da nicht die Zirkelbach-Brüder nebst weiterer kurioser Hofbewohner (Hilde Berberich, Simon Schaber, Nadja Schmitt und Sebastian Nehr), die zu allem entschlossen gegen die Verbrecherin in den Kampf ziehen. Im Laufe des Abends wird jeder und jede von ihnen - und natürlich auch das Publikum - die eine oder andere Überraschung erleben, denn die diebische Elster ist nicht die einzige Person, die ein Geheimnis hütet.

Die Aufführungen finden statt am Freitag, 24., Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, sowie am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, im Gemeindezentrum Ebenheid. Der telefonische Ticketvorverkauf beginnt am Samstag, 11. November, um 8 Uhr.

Im vergangenen Jahr sei die Telefonleitung völlig überlastet gewesen, heißt es in der Mitteilung. Deswegen gibt es diesmal am Vorverkaufstag für jeden Spieltag eine eigene Telefonnummer. Wer Karten für mehrere Spieltage bestellen möchte, kann dies auch gesammelt unter einer der betreffenden Nummern tun.

Die Nummern für den Vorverkauf:

Freitag, 24. November, 19.30 Uhr: Telefon 0151 165-32885;

Samstag, 25. November, 19.30 Uhr: Telefon 0151 165-05599;

Sonntag, 26. November, 18 Uhr: Telefon 0151 165-89556;

Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr: Telefon 0151 165-55775;

Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr: Telefon 0151 165-00410.

Nach dem 11. November sind die Restkarten unter 09378 9085985 erhältlich.

