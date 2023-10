Eine Diagnose, die alles umwirft

Medizin: Kinderkrebs-Experten der Uni Würzburg referieren auf Einladung von Aktion Regenbogen und Rotariern

Wertheim 22.10.2023 - 18:27 Uhr 4 Min.

Am Freitag referierten in Wertheim Arzt Professor Paul-Gerhardt Schlegel, Forschungsmitarbeiter Dr. Ignazio Caruana sowie Arzt Professor Matthias Wölfl (rechts) über die Arbeit der Krebstherapie an der Kinderuniversitätsklinik Würzburg und der Forschung zu neuen Therapien. Eingeladen hatten dazu Rotary Club Wertheim (Dr. Gerhard Schüder, links) sowie die Aktion Regenbogen Main-Tauber (Vorstand Rüdiger Schulze, Michael Bannwarth, Brigitte Gläser). Bildunterschrift 2023-10-23 --> Veranstalter und Referenten im Gespräch (von links): Gerhard Schüder (Rotary-Club Wertheim), Rüdiger Schulze, Michael Bannwarth, Brigitte Gläser (Aktion Regenbogen), Paul-Gerhardt Schlegel, Ignazio Caruana und Matthias Wölfl. Foto: Birger-Daniel Grein Ein Krebsforscher arbeitet in einem Labor des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen mit einer Pipette. (zu dpa «Forschung abseits von Corona: Kommen Krebsmedizin und Co nun zu kurz?») +++ dpa-Bildfunk +++ Bildunterschrift 2023-10-23 --> Ein Krebsforscher arbeitet in einem Labor des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen mit einer Pipette. Auch in Würzburg wird daran geforscht, Krebserkrankungen besser zu behandeln. Einblicke dazu haben Ärzte und Forscher in Wertheim gegeben. Foto: picture alliance/Uwe Anspach (dpa)

Am Freitag haben Ärzte und Forscher im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses Einblicke in ihre Arbeit gegeben - mit bewegenden Beispielen.

Dabei gab es einen Überblick in die geförderte Forschung sowie die Arbeit der Kinderonkologie der Klinik. Veranstaltet wurde er von der Aktion Regenbogen zusammen mit dem Rotary Club Wertheim. Die Ärzte Professor Paul-Gerhardt Schlegel, Professor Matthias Wölfl und Forschungsmitarbeiter Dr. Ignazio Caruana sprachen nicht nur über ihre Arbeit, sondern betonten die Bedeutung der Förderung durch die Aktion Regenbogen - verbunden mit einem Dank an den Verein und alle weiteren Unterstützer.

Zellen passend aufbereiten

Paul-Gerhardt Schlegel stellte einleitend die generelle Arbeit auf den Stationen Regenbogen (Krebstherapie), Schatzinsel (Stammzellentransplantation) sowie der onkologischen Tagesklinik vor. »Viele Kinder kommen auch aus der Region des Taubertals zu uns«, berichtete er. Man verfüge über ein eigenes Stammzellenlabor, um diese optimal für den Patienten aufzubereiten. »Unsere Patienten reichen von Kindern mit drei bis vier Monaten und fünf Kilogramm bis zu großen mit 19 Jahren und auch mal bis 120 Kilogramm.« Für jeden Patienten müsse man die Zellen passend aufbereiten.

Eine Krebsdiagnose verändere im Leben der ganzen Familie alles. Zusätzlich zu den Sorgen verändere sich auch der Alltag komplett. Es gäbe unendlich viele Fragen, die vom Team der Klinik aufgefangen werden müssen. Krebs sei eine vergleichsweise seltene Erkrankung bei Kindern, es gebe 2100 bis 2200 Betroffene jährlich. An verschiedenen Beispielen zeigte Schlegel auf, wie sich die Therapie und damit die Heilungschancen in den letzten Jahrzehnten massiv verbessert haben. »80 Prozent der Kinder können heute dauerhaft geheilt werden.« Das Team der Klinik und Forschung kümmere sich insbesondere auch um Kinder, bei denen es heute noch nicht möglich ist.

Immunsystem pausiert

Matthias Wölfl gab eine Übersicht über das Thema Stammzellentransplantation. Sie käme bei Leukämie oder speziellen Gendefekten mit starken negativen Wirkungen auf das Immunsystem zum Einsatz. Zum Therapievorgehen sagte er, zuerst schalte man das Immunsystem des Patienten ab. Mit den neuen Stammzellen, die man per Infusion verabreiche, starte man dieses neu. Man hoffe immer auf ein gutes Anwachsen der Stammzellen, und dass Immunzellen darunter sind, die die Leukämiezellen erkennen und bekämpfen.

Komplikationen möglich

Anhand einer Studie mit 155 Patienten der Klinik mit Stammzellentransplantation wegen schwerer Erkrankungen zeigte er auf, 78 Prozent seien ohne weitere Therapie am Leben, zwölf Prozent verstarben an der Grunderkrankung, die man nicht mehr in den Griff bekommen habe. Zehn Prozent würden leider auch an Komplikationen in der Behandlung sterben. Doch dieser Anteil sei in den vergangenen Jahren gesunken. Man wolle die Therapien weiter verbessern, um den Anteil der Kinder, die nicht überleben, weiter zu verringern.

Bei den möglichen Komplikationen ging er auf die »Transplantat-gegen-Empfänger-Erkrankung« ein: eine Überreaktion des Immunsystems nach der Stammzellentransplantation, die Schäden verursacht. Geforscht wird unter anderem zu Markern im Blut, die als Frühwarnsystem dafür agieren und so frühzeitiges Reagieren ermöglichen.

Caruana ging auf den aktuellen Forschungsstand der sogenannten CAR-T-Zell-Therapie ein. Diese Krebsimmuntherapie basiert auf gentechnisch veränderten T-Zellen mit synthetischen antigenspezifischen Rezeptoren, die besonders bei Leukämiepatienten zum Einsatz kommt. Ziel dabei ist, die eigenen T-Zellen des Patienten mit gentechnischen Methoden so anzupassen, dass sie spezielle Eiweiße an den Krebszellen erkennen und die bösartigen Zellen dann zu bekämpfen.

Zellen im Labor stärker machen

60 Prozent der Patienten würden auf diese Therapie ansprechen, sagte Caruana. Man forsche auch daran, warum es bei den anderen Patienten nicht wirkt. Geforscht werde auch, wie man die T-Zellen im Labor fitter machen könne, um besser gegen Tumore zu kämpfen. Außerdem verbessert man die Verfahren zur Anpassung der T-Zellen weiter, sodass diese günstiger und flexibler wird. Aktuell ist diese nur in wenigen großen Zentren weltweit möglich.

In der anschließenden Fragerunde wurde erklärt, die Krankenkassen würden nach Einzelfallprüfung die 280.000 Euro Kosten pro Behandlung mit den modifizierten T-Zellen übernehmen, wenn es keine Alternativen gibt. Auch auf die Grenzen der Therapie und der Abwägung dieser zu klassischen Therapien wurde eingegangen.

BIRGER-DANIEL GREIN

»Lösung für Patienten, die sonst keine Heilungschancen haben« Professor Paul-Gerhardt Schlegel ist Leiter des Schwerpunkts pädiatrische Hämatologie, Onkologie, Stammzelltransplantation an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg. Er ist Facharzt für Kinderheilkunde, Kinderonkologie und Hämatologie sowie Transplantationsmedizin. Oberarzt Professor Matthias Wölfl hat die gleiche Qualifikation. Forschungsmitarbeiter Dr. Ignazio Caruana ist Biologe. Sie beantworten drei Fragen unseres Mitarbeiters. Welche Momente sind in Ihrem Beruf besonders schön? Schlegel: Besonders schön ist es, wenn man Kinder, die man behandelte, später in der Ambulanz trifft und sie sagen, es geht ihnen gut. Wölfl: Ich freue mich, wenn Patienten, um die man sich viele Sorgen machte, die Station munter verlassen und wir ihnen helfen konnten. Caruana: Ein schöner Moment ist, wenn man in der Forschung das findet, was man sucht und die Lösung bekommt für das, was die medizinischen Kollegen brauchen. Was finden Sie an ihrem Forschungsfeld besonders interessant? Schlegel: Ich habe mir lange gewünscht, dass eine Therapie so klug, effektiv und zielgerichtet sein kann, dass sie wirkt. Spannend ist zu verstehen, wie die Zellen miteinander kommunizieren und interagieren - und dies für die Therapie nutzen zu können. Wölfl: Mich interessiert besonders, etwas Neues zu finden und Theorien zu beweisen und damit ein Stück weiterzukommen. Meine Forschung ist praxisorientiert. Caruana: Ich finde es Interessant, Lösungen zu finden für Patienten, die sonst keine Heilungschancen haben. Wie wirkt sich Ihr Beruf auf Ihr Privatleben aus? Schlegel: Ich nehme viele der bewegenden Geschichten auch mit nach Hause. Sie beschäftigen mich länger als bis zur Kliniktür. Ich überlege auch daheim weiter, welche Therapie helfen könnte. Die Einzelschicksale von Menschen berühren einen immer auf tiefer Ebene. Wölfl: Ich nehme die Fälle mit nach Hause, wenn es einzelnen Patienten schlecht geht. Für mich ist Sport in Form von Triathlon ein Ausgleich. Caruana: Ich verbringe auch an Abenden und Wochenenden viele Stunden auf der Arbeit. Ich versuche aber, eine Balance zwischen Arbeit und Familie zu finden. Das ist aber ein Kampf. Ich arbeitete früher als Grundschullehrer und hatte da Kinder mit Leukämie. Das bewegte mich, in die Forschung dort zu gehen und mich darin stark einzusetzen.