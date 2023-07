Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

TV Sachsenhausen feiert 100-jähriges Bestehen

Eine Bereicherung für das Dorfleben

Wertheim 03.07.2023 - 15:42 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hoch hinaus wollen schon die Jüngsten - beim TV Sachsenhausen läuft es auch im 101. Jahr. Die Vorstandschaften des Turnvereins seit 1966.

Jetzt, im Jahr 2023, gab es sogar eine Kinderolympiade. Soweit waren die Gründer um Jakob Kirchner, Karl Schaber und natürlich den »Wertheimer Turnvater« Leonhard Karl damals nicht gegangen. Sport, Spiel und Geselligkeit standen jedoch schon vor 100 Jahren in den Vereinsstatuten. Der monatliche Mitgliedsbeitrag anno 1923 lag dabei beim Gegenwert eines Hühnereis. Auf Zahlenwerte wollte man sich offenbar nicht festlegen, der Liter Milch kostete gegen Ende des Hyperinflationsjahres 1923 immerhin fast 300 Millionen Mark.

Heute schreibt der Verein neue Geschichte - am Wochenende mit einem großen Volleyballturnier, mit Spanferkel, Musik, Wirtshaussingen, Gottesdienst und viel Buntem für die Kinder des Vereins. 380 Mitglieder hat der im Moment. Das bedeutet, dass zwei Drittel der Sachsenhäuser Mitglied im TV sind.

So hatte es auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez nachgerechnet. »Verein und Dorf bilden eine Symbiose«, um die Zukunft des TV sei ihm nicht bange, sagte Herrera Torrez und würdigte jene, die den Verein über 100 Jahre gestützt hatten. Vom OB kam aber auch der Hinweis auf den Wandel der Zeit, dahingehend, dass ein Verein, gründete man ihn im Jahr 2023, kaum noch die Chance habe, 100 Jahre alt zu werden.

Ortsvorsteher Udo Beck schaute auf die erstaunliche Entwicklung, die der TV genommen hat. In Becks Jugend ging man raus auf den Turnplatz. Die Sport- und Festhalle war erst 1958 gebaut worden. Die Halle, jüngst wieder hübsch gemacht, sei nach wie vor super. »Wir wollen keine andere, unsere Halle entspricht zu 100 Prozent unseren Ansprüchen«, sagte Beck in Richtung des OB. Für die Stadtkasse sind das blendenden Nachrichten.

Beck erinnerte auch an die für den Verein wichtige Freundschaft mit den amerikanischen Soldaten aus den damaligen Peden Barracks. US-Militärs hatten in den 1980er-Jahren in einer spektakulären Aktion mit schwerem Gerät den Boden für den heutigen Sportplatz geebnet. »Eine wunderbare Sache«, sagte Beck - und dass das Dorfleben ohne den TV ärmer wäre.

Im Namen des Main-Neckar- und des badischen Sportbundes holte Werner Wießmann weit aus und stellte soziales Engagement und gesunde Lebenskultur in den Mittelpunkt. Kurz und launig machte es Matthias Götzelmann vom BSB-Kreisverband Tauberbischofsheim. Ganz wichtig dabei seine Randbemerkung, dass der TV Sachsenhausen von daher kaum unter Corona gelitten habe, als dass die Austrittsquote sich bei 0,0 Prozent gehalten habe. Andere Vereine hatten weit weniger Rückhalt.

Für den TV ist das Jubiläum nur eine Station. »Wir machen weiter, der Ausbau des Angebots liegt uns am Herzen«, sagte Andrea Weimer.

Ge