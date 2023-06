Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eine Ausfahrt durch den Spessart und Live-Musik

Motorradclub UrWald feiert in Urphar 30. Geburtstag

Wertheim 26.06.2023 - 17:01 Uhr 1 Min.

Blickfang beim Mopped-Fest des Motorradclubs Urwald bei Urphar: die Bikes der Motorradfreunde, hier eine Variante mit auffälligem Beiwagen.

Das Mopped-Fest begann zunächst am Freitag mit einer privaten Feier für die Clubmitglieder und deren Familien auf dem Grillplatz im Dreieck zwischen Urphar, Lindelbach und Bettingen. 28 Angehörige zählt der Club aktuell, hauptsächlich aus den Ortschaften im Wertheimer Osten. Wie Vorsitzender Detlev Dosch mit einem Schmunzeln erzählt, soll es tatsächlich Leute geben, die bei allen Treffen dabei waren und immer noch dabei sind. Auch der Veranstaltungsort hat sich in 30 Jahren nicht geändert.

Im Mittelpunkt des Clubgeschehens stehen die Kameradschaftspflege, der gemeinsame Besuch von Konzerten und das Mitwirken bei Veranstaltungen im Dorf. Der Club ist seit vielen Jahren auch mit einem eigenen Stand auf dem Wertheimer Altstadtfest vertreten.

Das eigentliche Motorradtreffen begann am Samstag schon am Vormittag mit einer geführten Motorradausfahrt durch den Spessart zum Engländer, einem Waldhaus im Landkreis Aschaffenburg. Geführt wurde die Ausfahrt vom ältesten Clubmitglied, mittlerweile 71 Jahre alt. 17 Motorräder, ein Quad und ein Trike beteiligten sich bei sommerlichen Temperaturen an der Tour durch schattige Wälder und waren über drei Stunden unterwegs.

Am späten Nachmittag spielten Die Fische, die erste Live-Band an diesem Tag. Vorsitzender Detlev Dosch lud beim Bieranstich zu Freibier ein. 30 Liter Bier spendierte der Club zu seinem 30. Geburtstag. Freilich wurden Biker- und Pokalspiele durchgeführt und als Traditionsspiel das Schweineaugen-Weitspucken. Ein Wettbewerb nicht nur für harte Männer, hier gilt es in hochprozentigem Alkohol eingelegte Schweineaugen möglichst weit zu spucken.

Am Abend folgte Live-Musik von Zwack & Band, beliebte Folk-, Country- und Rocksongs sorgten für tolle Stimmung auf dem Festplatz. Pokale wurden vergeben, unter anderem für den größten Club und den Motorradfahrer mit der weitesten Anreise. Der kam übrigens aus der Schweiz zum UrWald-Treffen an den Main. Rund 250 Besucherinnen und Besucher fühlten sich am Samstag auf dem Grillplatz auf der Anhöhe oberhalb der Streuobstwiesen sichtlich wohl.

Etwa 50 Biker nutzten die Möglichkeit, dort in Zelten zu übernachten. Das Treffen endete am Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück und der Abreise der Übernachtungsgäste. Durchaus zufrieden waren die Biker mit dem Rahmenprogramm zur Feier des Mopped-Festes an einem idyllisch gelegenen Platz hoch über dem Main. »Bei uns geht es immer friedlich zu«, lautete das Resümee von Vorsitzendem Detlev Dosch, der sich besonders darüber freute, dass im Vorfeld der Veranstaltung einige junge und neue Mitglieder in den Motorradclub aufgenommen werden konnten.

