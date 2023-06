Eine App für jede Ortschaft geplant

Angebot: Stadt übernimmt Supportkosten

Wertheim 27.06.2023 - 16:53 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Wertheim befindet sich die App mittlerweile in acht Ortschaften in der Testphase, und zwar in Lindelbach, Höhefeld, Bettingen, Urphar, Waldenhausen, Dörlesberg, Kembach und Sachsenhausen. In einem zweiten Schritt solle die App auf die übrigen Ortschaften, die Stadtteile und die Innenstadt ausgeweitet werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Um dies zu gewährleisten, braucht es im zweiten Halbjahr 2023 außerplanmäßige Ausgaben von etwa 4000 Euro, die durch Umschichtungen im Ergebnishaushalt generiert werden sollen. Für 21 personalisierte Apps (15 Ortschaften, fünf Stadtteile plus Innenstadt) kalkuliert die Verwaltung jährliche Kosten von rund 10.680 Euro pro Jahr, die die Serverkosten, die Bereitstellung von Updates und den gesamten technischen Support umfassen.

Schon jetzt sei die Nutzung der in der Testphase befindlichen Dorf-Apps hoch, so Herrera Torrez. Von den 4377 Einwohnern der acht teilnehmenden Ortschaften haben bereits mehr als 44 Prozent die Village App auf ihr Smartphone geladen. Auch die Nutzungszahlen seien positiv, heißt es aus der Verwaltung. Der Anteil der aktiven Nutzer habe in einer Woche bei mehr als 85 Prozent gelegen.

Neben der Stadt- und den Ortsverwaltungen, die ihre Nachrichten über die App verbreiten können, haben angemeldete Nutzer der jeweiligen Kommune die Möglichkeit, Kommentare und Likes abzugeben, aber auch Beiträge und Veranstaltungen einzutragen. Weil es nicht möglich sei, etwas anonym zu posten, seien bislang keine Hassbotschaften verbreitet worden, wertete der Oberbürgermeister die Anmeldemodalitäten positiv. Zudem gibt es auch einen digitalen Markplatz mit mittlerweile über 200 Inseraten, heißt es in der Verwaltungsvorlage weiter.

gufi