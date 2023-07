Einblicke in die Schullandschaft des Main-Tauber-Kreises

Digitalisierung und Kleinklassen als Themen

Main-Tauber-Kreis 17.07.2023

An der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim bekam Schopper Einblicke in die Schullandschaft. Landrat Christoph Schauder erläuterte, dass es 82 Schulen im Kreis gibt. Davon stünden sechs berufliche Schulen und zwei Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentren in Trägerschaft des Landkreises. "Auch wenn alle 82 Schulen im Landkreis bereits vor der Corona-Pandemie an Glasfaser angebunden waren, treibt uns der Digitalpakt Schulen um", erläuterte Schauder. "Die Förderungen aus dem Digitalpakt laufen in ein paar Monaten aus. Es wäre sehr wichtig, dass es hier eine Anschlussförderung gibt", sagte Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt.

Schopper erläuterte, dass in Baden-Württemberg 99 Prozent der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen abgerufen worden seien. In den kommenden Monaten müssten Verhandlungen mit dem Bund geführt werden, um die Weichen für eine weitergehende Förderung zu stellen.

Bei einem Rundgang durch die Schule bekam die Ministerin auch einen Einblick in den Unterricht der Bäckerklasse und die Bedeutung solcher Kleinklassen für einen Flächenlandkreis. "Schülerinnen und Schüler aus Wertheim sind beispielsweise mehr als zwei Stunden am Tag unterwegs, um nach Bad Mergentheim in die Schule und wieder zurück nach Hause zu gelangen. Sofern die theoretische Ausbildung nicht mehr bei uns im Landkreis angeboten wird, stirbt der Bäckerberuf und damit auch ein Stück weit Kultur bei uns im Main-Tauber-Kreis aus", sagte Mühleck.

Pressemitteilung Landratsamt (gekürzt)