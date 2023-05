Ein Trauercafé im Pop-up-Format

Bestenheider Pfarrerin will Kirche zu den Menschen bringen

Wertheim 11.05.2023 - 16:03 Uhr 2 Min.

Ein Gesteck liegt auf einem frischen Grab. Friedhofsbesuchern bietet ein "Pop-up Trauercafé" am Sonntag die Möglichkeit, über Tod und Verlust zu sprechen. Sophia Weber.

Wie intensiv jemand trauert, hängt davon ab, wie alt oder jung derjenige war, der starb, ob jemand nach langer Invalidität aus dem Leben schied oder, zum Beispiel durch einen Unfall, plötzlich aus dem Dasein gerissen wurde. Pfarrer bekommen alle möglichen Sterbe- und Trauersituationen mit. »Vor zwei Wochen habe ich eine 94-Jährige bestattet, in diesem Fall war es für die Angehörigen vergleichsweise einfach, loszulassen«, berichtet Sophia Weber. Eine Woche davor beerdigte sie eine Frau, die gerade einmal 46 Jahre alt wurde. »Häufig ist in diesem Fall der Schmerz viel größer«, sagt die 30-Jährige.

Ziel der jungen Theologin, die seit einem halben Jahr als Pfarrerin von Bestenheid fungiert, ist es, Kirche nach und nach im öffentlichen Leben präsenter werden zu lassen. »Wir müssen rausgehen zu den Leuten«, betont sie. Am 14. Mai will Sophia Weber zusammen mit Diakonin Elvira Ungefucht und Dekanin Wibke Klomp von der Evangelischen Kirchengemeinde Wertheim für alle Menschen auf dem Waldfriedhof ansprechbar sein: »Wenn das jemand wünscht, begleiten wir auch zum Grab.« An Stehtischen wird Kaffee und Tee serviert. Sowohl Gespräche als auch Gebete sind möglich.

Im Geist der Ökumene suchen die drei Frauen Kontakt mit allen trauernden Menschen, unabhängig von der Konfession. »Der Waldfriedhof ist städtisch, es gibt katholische und evangelische, orthodoxe und muslimische Gräber«, sagt Sophia Weber. Niemand müsse eine Taufbescheinigung vorlegen, um einen Kaffee zu erhalten und ins Gespräch zu kommen: »Wir haben für alle ein offenes Ohr.« Die Pfarrerin hofft, dass durch den lockeren Rahmen selbst Trauernde, die ihren Kummer seit langem in sich begraben haben, weil sie niemanden belästigen möchten, Mut fassen und über das sprechen, was sie belastet.

Trauernde können sich oft nicht vorstellen, dass sie jemals wieder vor Freude strahlen werden. Dass sie jemals wieder glücklich sind. Ohne den geliebten Menschen erscheint das Leben leer. Manche schildern, dass sie sich gar nicht mehr als »vollständig« empfinden. Besonders schmerzhaft kann die Trauer für Menschen sein, die sich während der Corona-Krise von einem geliebten Angehörigen nicht verabschieden durften, sagt Sophia Weber: »Wir wissen hier von schlimmen Erlebnissen.« Wem es widerfahren ist, dass er einen Angehörigen im Pflegeheim oder in der Klinik alleine sterben lassen musste, kann sich ebenfalls an die Theologinnen im »Pop-up Trauercafé« wenden.

Klar ist Sophia Weber und ihren Kolleginnen, dass es inzwischen große Vorbehalte gegen die Kirche gibt. Auch dafür, sagt sie, ist das Trio am 14. Mai ansprechbar. Es muss also nicht unbedingt um das Thema Trauer gehen. Für die Pfarrerin selbst ist es das Wichtigste, als Kirche an einem öffentlichen Ort sichtbar zu sein. Dass das Konzept »Pop-up Trauercafé« aufgeht, habe man im übrigen schon andernorts erfahren können: »Zum Beispiel auf dem Mannheimer Hauptfriedhof.« Das ungewöhnliche Wort »Pop-up« bedeutet laut Sophia Weber, dass es sich zunächst um ein einmaliges Angebot, also quasi um einen Versuchsballon, handelt: »Wir können den Bedarf selbst noch nicht abschätzen.«

Sollte sich herausstellen, dass eine zwingende Notwendigkeit besteht, mehr Angebote in und um Bestenheid für Menschen in Trauer zu schaffen, wollen die drei Theologinnen im Nachgang versuchen, den Bedarf zu decken. Wobei es natürlich im Main-Tauber-Kreis bereits gute Angebote gibt, allen voran bei den Maltesern. Zu diesen Angeboten, betont die Theologin, möchte ihre Pfarrei auf keinen Fall in Konkurrenz treten.

Hintergrund: Pop-up Trauercafé Das "Pop-up Trauercafé" wird am Sonntag, 14. Mai, von 15 bis 17 Uhr vor der Trauerhalle auf dem Bestenheider Waldfriedhof stattfinden. Menschen, die an diesem Tag die Gräber ihrer Verstorbenen besuchen, sind eingeladen, an Stehtischen einen Kaffee zu sich zu nehmen und darüber zu sprechen, was sie bewegt. Das "Pop-up Trauercafé" ist als einmalige Veranstaltung geplant, um zu sehen, wie groß der Bedarf von Trauernden nach seelsorgerlichen Gesprächen ist. pat