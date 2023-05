Ein Parkchaos rund um die Schule auf dem Reinhardshof soll verhindert werden

BSZ-Umzug: Kreis hat mehr als 50 PKW-Abstellflächen in der Theodor-Heuss-Straße angemietet

Wertheim 19.05.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Die Grundschule Reinhardshof - hier in der Abendsonne von Vockenrot aus gesehen - wird für zwei Jahre Interimsstandort für Teile des Beruflichen Schulzentrums. Anwohner haben Sorgen, die Behörden versichern hingegen, dass alles für ein verträgliches Miteinander gatan werde. Foto: Geringhoff

"Keine Panik", so lautete am Mittwoch die zentrale Botschaft an die Bürgerschaft des Reinhardshofes. Der vorübergehende Umzug von Teilen des Berufschulzentrums Bestenheid (BSZ) in die Grundschule auf dem Reinhardshof werde für die Bürger absolut verträglich sein. Sollte es dennoch zu vermeidbaren Härten kommen, so werde zügig Abhilfe geschaffen - so lautete das Versprechen aller Verantwortlichen in der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirates. Die Anlieger fürchten vor allem wegen der zahlreichen Autos von Schülern und Lehrkräften ein Verkehrschaos rund um die Schule.

Diese Sitzung war nötig, denn alter Unmut sitze tief und habe zu Politikverdrossenheit und Vertrauensverlust beigetragen, so hatte es der Stadtteilbeiratsvorsitzende Walter Ploch gesagt. Der Grundschulstandort ist aus seiner US-Geschichte heraus verkehrlich schlecht angebunden. Elterntaxis und Co. sorgen seit 20 Jahren für schwierige Bedingungen. Vom "jahrelangen Chaos" war immer wieder die Rede. Auch der Mittwoch kam nicht ohne den wiederholten Hinweis aus, dass der vormalige Oberbürgermeister Stefan Gläser den belasteten Reinhardshöfern eine ergänzende Zuwegung von Vockenrot her zugesagt habe, die nach wie vor nicht gebaut ist - dabei, wegen der Umweltnachteile, ebenfalls nach wie vor umstritten ist.

Schule, Stadt und Kreis waren in der Stadtteilbeiratssitzung vor Ort, um noch einmal entschieden deutlich zu machen, dass die Interessen der Anwohner beim Schulinterim im Vordergrund stehen werden. Was schulisch zunächst einmal kommt, erläuterte der Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Manfred Breuer den zahlreichen Zuhörern. Dem BSZ steht die Generalsanierung am Standort Bestenheid ins Haus. Rund 250 Schüler des gewerblichen Zweiges müssen für die Dauer zweier Jahre in der Grundschule Reinhardshof unterrichtet werden. Es geht um 15 Klassen, von Schülern unterschiedlichen Alters ab 16 Jahren aufwärts, die niemals alle zeitgleich unterrichtet werden.

Die Unterrichtszeiten seien versetzt angeordnet, einen verkehrsintensiven Pendelbetrieb zum Bestenheider Haupthaus des BSZ werde es nicht geben, versprach Manfred Breuer. Schon jetzt, unbemerkt von der Bevölkerung habe der Umzug begonnen. Grundschulmobiliar werde gegen größeres getauscht und die Computeranlage installiert. Der eigentliche Umzug starte am 10. Juli, der echte Schulbetrieb dann am 11. September. Um der größten Sorge, jener um Verkehr und Parkraum, gerecht werden zu können, hatte das BSZ vorab bei den Schülern ermittelt, wer welches Verkehrsmittel nutzt. Deutlich über die Hälfte kommt demnach mit dem Bus der Linie 971.

Dauerhafte Verkehrsüberwachung

Der hält in Vockenrot, es gibt einen Fußweg, den die Schüler nutzen werden. Mülltonnen sollen den Fußweg säumen, um einer gefürchteten Müllproblematik entgegenzuwirken. Jene Schüler, die mir dem Rad oder dem Moped kommen, sollen rechts und links des Schuleingangs parken, erläuterte Breuer weiter. Bei 65 Schülern gehet man davon aus, dass sie im Auto kommen werden. Fahrgemeinschaften eingerechnet seien 35 Schülerautos zu erwarten, zudem bis zu 15 Fahrzeuge der Lehrkräfte. Für all diese Autos hat das Landratsamt die Stellfläche an der Theodor-Heuss-Straße gemietet. Insgesamt sei Raum für mehr als 50 Fahrzeuge, mit einer Verschärfung der sowieso schwierigen Parksituation sei folglich nicht zu rechnen. Der Leiter des Ordnungsamtes Volker Mohr sagte den besorgten Anliegern obendrein eine dauerhaft intensive Verkehrsüberwachung zu. Auch die Schule versprach, die Schüler für die Belange der Anwohner zu sensibilisieren. Nach vier Wochen Unterrichtsbetrieb soll es ein erstes Treffen mit den Anwohnern geben, bei dem gemeinsam geschaut werden soll, wie es klappt. "Wir werden da nichts Ungutes einreißen lassen", versicherte Manfred Breuer.

Michael Geringhoff