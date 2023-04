Ein neues Bild von Wertheim

Gu­te Nach­rich­ten für die Wert­hei­mer Kunst­sze­ne: Der Künst­ler Jo­han­nes Schwab führt das Ate­lier Schwab in der Sch­loss­gas­se als Ga­le­rie und Ver­an­stal­tung­s­ort wei­ter. Am Sonn­tag, 23. April, kön­nen sich Kun­st­in­ter­es­sier­te bei der ers­ten Ver­nis­sa­ge des Jah­res von der Neu­ge­stal­tung der auch bis­her schon ein­drucks­vol­len Räu­me über­zeu­gen. Und na­tür­lich von der Aus­stel­lung mit dem Ti­tel »Ton in Ton spie­lend« der Main­zer Künst­le­rin San­d­ra Trösch.