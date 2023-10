Ein moderner Blick auf Märchen und Sagen

Kultur: Literatengruppe Lyriksündikat organisiert eine mythische Lesung beim Kleinkunstverein Convenartis in Wertheim

Wertheim 08.10.2023 - 16:20 Uhr 2 Min.

Lyriksündikat bei Convenartis

Das Lyriksündikat, das sich vor vielen Jahren in Uissigheim zusammenfand, liest noch heute gemeinsam, auch wenn die Mitglieder weiträumig verstreut sind: Martin Köhler ist Reicholzheimer, Armin Hambrecht wohnt in Gerlachsheim, Brigitte Volz und Marion Betz in Marktheidenfeld und Dörzbach. Trotz dieser Entfernung von an die 100 Kilometer ist die Gruppe zusammen geblieben; diese Harmonie kann man spüren. In der Lesung übernehmen die Vortragenden abwechselnd die Moderation, lesen gemeinsam.

So hat Betz beispielsweise Köhler gebeten, ihren Text über Vampire vorzulesen. Er hat dazu einfach die passendere Stimme. Mit dieser schaffte er es, die mythische Stimmung in den Raum zu tragen, wie an vielen anderen Stellen in der Aufführung.

Vier Themenschwerpunkte

Der Abend gliederte sich in vier Teile: Legenden, die Natur im Märchen, das Dunkle im Märchen und moderne Adaptionen. Zunächst eröffnete Betz mit einem Quiz, bei dem die Zuhörer klassischen Märchen Zitate zuordnen sollten. »Wir machen heute eine schräge Reise durch die Welt der Märchen, von der Völkerwanderung bis heute«, beschrieben die vier ihr Projekt. Und ließen gleich eine Warnung folgen: »Märchen sind ein Quell der Weisheit und Lebenshilfe. Von unseren Texten dürfen Sie das nicht erwarten.«

Dem konnte das Publikum am Ende des Abends widersprechen. Denn Denkanstöße wie Armin Hambrechts Märchen von den drei drogenabhängigen Brüdern, denen alles egal ist und die letztlich für den nächsten Schuss den roten Knopf drücken, werden bei den Zuhörern noch lange nachwirken. Ebenso wie Volz Geschichte »Frau Holle in Paris« über eine Holocaust-Überlebende, die Volz versprach, ihr nach ihrem Tode eine Feder als Zeichen aus dem Jenseits zu schicken. Volz fiel diese an einem Brunnen in Paris vor die Füße.

Doch zunächst begann Martin Köhler, das in Jahrhunderten altbewährte Märchenschreiben mit etwas sehr Modernem zur Verknüpfen: Künstlicher Intelligenz. Im Dialog mit Chat-GPT schuf er ein Taubertaler Märchen, das deutlich die Grenzen eines Computers in einem Bereich aufzeigte, in dem es um Gefühle, Zwischentöne und Stimmungen geht. Gerade, weil die KI sich im Lauf immer wieder entschuldigt, dass sie das nicht kann, bringt der Vortrag zum Lachen.

Zum Lachen angeregt

Einen ähnlichen Effekt erreichte das Gespräch der beiden weiblichen Ensemble-Mitglieder, die im Rahmen einer astrologischen Partnervermittlung, die Vor- und Nachteile von Männern verschiedener Sternzeichen erörterten, um letztlich wieder bei Mutter einzuziehen. Oder Köhlers Geschichte vom chinesischen Laubbläser mit drei möglichen Enden. In den lyrischen Texten interpretieren die Autoren viele mythische Wesen neu, etwa Betz die Krimhild aus der Nibelungensage oder Hexen. Durch Abwechslung zwischen verschiedenen Genres, Textgattungen und Vortragsformen kommt in der zweistündigen Lesung keine Langeweile auf.

Die Übergänge gestaltete der Musiker Joachim Geßlein am E-Piano mit fetzigen Melodien, unter anderem Interpretationen von Kinderliedern wie »Ein Männlein steht im Walde« und »Hänschen klein«.

Und wer danach noch nicht genug hatte von Literatur, konnte nach der Veranstaltung von einem besonderen Erstverkauf profitieren. Gerade ist das erste Jahrbuch Literatur Main-Tauber-Kreis erschienen, für das das Lyriksündikat als Jury fungierte. Wenn man die Qualität und den Humor ihrer eigenen Texte anlegt, kann man sicher gespannt sein, was sich sonst noch literarisch im Kreis tut. Damit es nicht so kommt, wie die Sündikater es in einem Vortrag schilderten: Dass nämlich viele Dichter ihren verdienten Ruhm erst posthum bekommen.

