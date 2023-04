Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein Leben für die Musik

Ehrung: Erhard Weimer für 70 Jahre beim Musikverein Rauenberg ausgezeichnet

Freudenberg 13.04.2023 - 15:25 Uhr < 1 Min.

Ehrenvorsitzender Erhard Weimer mit Goldener Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief.

Er sei der "Inbegriff der Blasmusik in Rauenberg", sagte Vorsitzender Wolfgang Konrad über den Geehrten. Weimer wurde nun beim Frühjahrskonzert des Musikvereins im würdevollen Rahmen verabschiedet. "Nun kommt eine Ehrung, die es in der 123-jährigen Geschichte des Musikverein noch nicht gegeben hat", so hatte Konrad die Auszeichnung angekündigt.

Weimers Laufbahn im Musikverein begann bereits 1952. Der 83-Jährige sei ein "Jahrhundertmusiker" und habe den Musikverein maßgeblich geprägt, sagte Konrad. Neben seiner 70-jährigen Tätigkeit als Musiker war Weimer zudem 23 Jahre erster Vorsitzender (1970 bis 1993). Für seine Verdienste erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen.

Berthold Rüth, Präsident des Musikverbands Untermain, sagte: "Ich bin seit 15 Jahren Präsident, aber es ist das erste Mal, dass ich jemanden für 70 Jahre ehren darf."

Etwas Wehmut lag in der Luft, denn Weimer ging in den musikalischen Ruhestand: "Du warst Steuermann, Macher und Visionär", sagte Konrad. Weimer sei es zu verdanken, dass man heute Frauen im Orchester habe. Durch sein weitsichtiges Verhalten habe er dem Musikverein zu hoher Bekanntheit über das Dorf hinaus verholfen.

"Ein Leben für die Musik", dieser Satz passe für keinen anderen Musiker so gut, sagte Konrad. Es sei "eine außergewöhnliche Leistung eines außergewöhnlichen Menschen". Weimer bedankte sich bei seinen Musikerfreunden und dem Vorstand für die geselligen Stunden und die gemeinsamen musikalischen Erfolge.

Es gab noch weitere Ehrungen beim Frühlingskonzert: Die Ehrennadel in Silber erhielt Monika Mazur. Als Saxofonistin spielt sie seit 25 Jahren im Musikverein. Thorsten Hildenbrand (Schlagwerk) und Volker Steuer (Tuba) sind seit 40 Jahren dabei und wurden mit der Goldenen Ehrennadel des Musikverbands Untermain ausgezeichnet.

