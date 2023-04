Ein Lastwagen musste rückwärts aus Eichel wieder ausfahren

L 2310: Nach einer Woche Sperrung der Landesstraße haben sich Anwohner auf Unannehmlichkeiten eingestellt

Wertheim 07.04.2023

Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt Eichel bis Ende der Ferien wegen Straßensanierung der L2310 voll gesperrt. Für Einwohner besteht eine Zufahrtsmöglichkeit in die Straße "Am Eichler Eck". Eine Fahrt weiter nach Urphar ist nicht möglich.

Seit Montag ist die L 2310 in der Ortsdurchfahrt Eichel wegen des Aufbringen des neuen Fahrbahnbelags voll gesperrt. Im Vorfeld hatte es bei den betroffenen Anliegern viele Unsicherheiten gegeben (wir berichteten). Unser Medienhaus hat am Donnerstag bei Roland Olpp, Vorsitzender des Stadtteilbeirats Eichel/Hofgarten nachgefragt, wie die Situation für die Bürger aktuell ist. Insgesamt, so sein Resümee, kommen die Anwohner mit den Einschränkungen zurecht. Allerdings gab es im Laufe der ersten Woche immer wieder PKW und LKW, die versuchten, durch den Hofgarten und Eichel in Richtung Urphar zu fahren und dann wenden mussten. Ein Lastwagen musste sogar rückwärts aus der Straße "Eichelsetz" wieder ausfahren.

Parksituation entspannt

Zu den Arbeiten an der Landesstraße selbst sagte er, diese liefen normal, er habe nichts Negatives gehört. Ein von den Bürgern in der letzten Sitzung des Stadtteilbeirats angesprochene Thematik war die Sorge vor einem Parkchaos durch die Sperrung. Olpp resümierte: "Die Parksituation hat sich entgegen ersten Sorgen entspannt." Ursprünglich hatten die Anwohner sich gewünscht, auf dem abmarkierten Teil der Landesstraße aus Fahrtrichtung Wertheim parken zu dürfen. Dies konnte die Verkehrsbehörde aus Sicherheitsgründen nicht gestatten, heißt es von der Stadtverwaltung. Als Gründe wurden der noch fließende Anwohnerverkehr zwischen Wertheim und Eichel und der Baustellenverkehr, sowie die fehlende erforderlichen Gehwegverbindungen genannt.

Olpp ergänzte, die Großgeräte der Baustelle würden zu dicht an diesem Bereich vorbeifahren. Die Anwohner mainseitig parkten unter anderem am Sportplatz und am Friedhof. Auch in den Straßen gebe es einige Parkmöglichkeiten, sagte er. Für die Anwohner bergseits sei das Parken im Hofgarten möglich. "Wir verzichten auf den Tag der Umwelt am Ostersamstag", berichtete der Vorsitzende weiter. An diesem reinigten die Vereine die Landschaft in und um das Dorf. Viele Helfer kämen mit dem Auto und man wolle die Parksituation nicht zusätzlich belasten. Außerdem sei die Aktion besser durchführbar, wenn die L 2310 wieder beidseits begangen werden könne. Dann will man sie auch nachholen.

Die Eichler könnten mainseits über die Straße "Am Eichler Eck" und bergseits über den Hofgarten ein- und ausfahren und dann die offiziellen Umleitungen nutzen. Funktioniert habe auch die Müllabholung an den vom Abfallwirtschaftsverband Main-Tauber angegebenen Sammelstellen. Betroffen von der Lösung seien nur die direkten Anwohner der Ortsdurchfahrt. Die anderen Straßen könnten die Müllfahrzeuge anfahren. "Es gibt mehrere Sammelplätze, damit müssen die Tonnen nur relativ kurze Wege geschoben werden." Auch Post- und Paketzustellung funktionierten weiterhin.

Auch LKW hatte sich verfahren

Trotz weitläufiger Sperrausschilderung wurde die Sperrung zu Beginn nicht von allen Verkehrsteilnehmern beachtet. Dies macht ein Beitrag in einer Wertheimer Blitzergruppe auf Facebook vom Montag deutlich. Die Beitragserstellerin schrieb: "Hier in der Eichelsetz irren sehr viele Auto umher! Und ein 40 Tonner ist auch schon durch das Wohngebiet! Die Ecke Eichelsetz ist dafür nicht geeignet!" In den Kommentaren wurde unter anderem berichtet, dass in den Rainwiesen ("Sackgasse!!") am Montag auch circa 50 Autos waren, die dachten sie kommen Richtung Urphar weiter. Auch in den folgenden Tagen mussten vereinzelt Fahrer von auswärts, die die Umleitung nicht beachteten, in Eichel wieder umdrehen.

Olpp berichtete von einem LKW, der versucht hatte, über die Straße "Am Bildacker" im Hofgarten und den Eichelsetz auf die L2310 zu kommen, was wegen der Sperrung nicht möglich ist. "Er musste beim Umkehren rückwärtsfahren, weil er nicht wenden konnte." Dies sei aber seines Wissens der einzige LKW gewesen, dem dies passiert sei. Insgesamt stellte er fest, man merke im Hofgarten keine Verstärkung des Verkehrs durch die Sperrung. "Die Leute verstehen die Sperrung, auch da sie die Woche zuvor von der Verkehrsbehörde gut kommuniziert wurde." Abschließend erklärte er, bisher hätten ihn keine Bürgerbeschwerden im Bezug zur Sperrung erreicht.

