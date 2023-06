Ein Jahrhundert für den Sport

Nassiger Schützenverein:Festabend mit zahlreichen Ehrungen - Gutes Miteinander aller Generationen

Wertheim 25.06.2023 - 18:17 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Festakt zum 100-jährigen Jubiläum sorgten unter anderem die Jagdhornbläser Wertheim für die musikalische Umrahmung. Foto: Birger-Daniel Grein Beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Schützenverein Nassig wurden zahlreiche Mitglieder für lange Treue und Engagement im Verein geehrt. Gratulation zum Jubiläum gab es von Vertretern aus Politik und Sportverbänden. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Rahmen des Festabends wurden zahlreiche Vereinsmitglieder für langjährige aktive Mitgliedschaft sowie großen und langen Einsatz für den Verein geehrt. Zu ihnen gehörte Willi Klein. Er wurde mit dem Ehrenkreuz in Bronze, der höchsten Auszeichnung des Deutschen Schützenbunds auf Vereinsebene ausgezeichnet. Er war 27 Jahre Vorsitzender des Nassiger Vereins und gehörte 1952 zu den Mitgliedern, die ihn nach dem zweiten Weltkrieg wieder gründeten.

Mehr als Schießen

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von den Jagdhornbläsern Wertheim und dem Gesangsverein Nassig. Oberschützenmeister Klaus Sadowski, Vorsitzender des Vereins, erinnerte an über fünf Generationen, die in den hundert Jahren in Verein gewirkt hatten. Man habe in der Geschichte des Vereins stets an der Tradition festgehalten sich nicht unterkriegen zu lassen von weltpolitischen Ereignissen und Seuchen.

Er betonte, dem Verein ist das gute Miteinander aller Generationen wichtig. Gemeinsam sangen die zahlreichen Gäste eine extra für das Jubiläum umgedichtete Version des Badener Lied.

Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreises, gratulierte auch im Namen des Landkreises. Hinter dem Schützensport verberge sich viel mehr als das bloße Schießen mit Schusswaffen. »Der Sport hat das Ziel, Interessierten einen sportlichen Umgang mit Waffen anzuerziehen und das Können im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen zu messen.« Er lobte besonders die engagierte Jugendarbeit des Vereins. »Die Werte, die den jungen Menschen hier mit auf den Weg gegeben werden, sind von unsagbarem Wert.«

Verstaubtes Image ablegen

Die Festrede hielt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Er gratulierte auch im Namen der gesamten großen Kreisstadt Wertheim sowie des Gemeinderats. Er unternahm in seiner Ansprache eine kleine Zeitreise in die Vereinsgeschichte. Wer sich heute Schütze nenne, ernte Stirnrunzeln, zitierte er aus einem Artikel des deutschen Waffenjournal.

Das Ansehen der Schützenvereine habe sich in den letzten Jahrzehnten hin zum Ambivalenten gewandelt. »Schützenvereine gehören zu den am meisten reglementieren und überprüften Vereinen im Land«, trat er anders lautenden Stimmen entgegen.

Das Besondere am Schützenverein Nassig sei, hier kämen Jung und Alt zusammen und packen gemeinsam an. »Sie sind auf gutem Weg das verstaubte Image abzulegen, wenn es dieser Verein überhaupt ja hatte.« Der Schützenverein Nassig solle so die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter machen.

Einsatz für die Gemeinschaft

Nassigs Ortsvorsteher Volker Mohr gratulierte die Namen von Bürgerschaft und Ortschaftsrat. Er dankte ihm für seinen großen Einsatz für das Dorf und lobte die Zusammenarbeit der Nassiger Vereine beim Fest.

Roland Wittmer, Ehrenpräsident des Badischen Sportschützenverbandes (BSV), lobte den Einsatz der Nassiger. »Es ist wichtiger denn je, unseren Sport in der Mitte der Gesellschaft zu halten«, betonte er.

Er freue sich bei einem Verein zu Gast zu sein, der die Tugenden der Sportart aufrechterhalte und ihm das nötige Ansehen verschaffe.

Die Glückwünsche und Dankesworte des Sportschützenkreis sprach Kreisschützenmeisterin Margareta Geiger aus. Die Glückwünsche des Badischen Sportbunds (BSB) überbrachte Magnus Müller, Präsidiumsmitglied des BSB und Vorsitzender der Badischen Sportjugend. Weitere Glückwünsche kamen vom Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhard, der dafür eine Videobotschaft übermittelt hatte.

Vor dem Festakt fand der Zug der Schützen zum Friedhof mit Totengedenken und Kranzniederlegung statt. Nach dem offiziellen Teil des Festabends folgte ein lockerer Abend mit Beat und Tanzmusik. Für Unterhaltung sorgen »Michael Geiger and Friends.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Die Ehrungen beim Festabend Im Rahmen des Festabends zum 100-jährigen Bestehen des Schützenverein Nassig wurden Mitglieder für Treue und langes Engagement geehrt. Das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Schützenbunds (DSB) erhielt Willi Klein. Die Verdienstnadelin Gold des Präsidenten des DSB erhielten: Hermann Walter senior und Horst Scheurich. In Silber erhielten: Heinz Klein, Ewald Dosch, Armin Pahl und Otto Hock. Die Verdienstnadel in Bronze erhielten: Manuel Rösner, Achim Geibel, Horst Kühlinger, Klaus Kempf, Matthias Münkel, Tobias Hörner und Stefan Brünner. Das Abzeichen in Grün erhielten: Joachim Kempf und Tom Kühlinger. Das Protektorabzeichen in Silber für besondere Verdienste um das deutsche Schützenwesen wurde vergeben an: Jürgen Dosch, Hubert Dosch, Gerhard Heilmann, Peter Rösner, Kurt Reubold, Willi Lorenz, Bruno Kunkel, Friedhelm Klein und Robert Kuhn. Die DSB Verdienstnadel Gold erhielten: Micha Weimer, Franz Rhein, Tanja Kempf, Gerhard Kempf, Manfred Görlich und Berthold Kühlinger. ()