Ein Herz für Kinder und Geografie

Geburtstag: Die engagierte Pädagogin Alice Jäger wird 70 Jahre alt - Langjährige Leiterin der Gemeinschaftsschule Alte Steige

Wertheim 26.04.2023 - 05:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine engagierte Pädagogin: Alice Jäger feiert heute ihren 70. Geburtstag.

»Mein Geburtstag ist eng mit der Schule verbunden, vielleicht war mein Werdegang damit vorgezeichnet«, schmunzelt Alice Jäger. Denn an einem 26. April wurde die geborene Wertheimerin mit sieben Jahren in Sachsenhausen eingeschult. Und an einem 26. April trat sie nach ihrer Ausbildung zur Hauptschullehrerin ihre erste Stelle in Külsheim an. Es folgte gleich der Praxisschock: »Ein Hauptschullehrer soll alles machen und können. Ich bekam eine neunte Klasse mit 42 Schülern in Biologie - völlig fachfremd.«

Jäger hatte nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Heidelberg die Fächer Deutsch und Geografie sowie später auch Mathematik studiert. »Das Interesse für Geografie liegt in unserer Familie«, erzählt sie. »Auch Mathematik fand ich immer interessant, aber dummerweise hat mir ein Mathelehrer eingeredet, dass das nichts für Mädchen sei.« Aus dieser Erfahrung heraus war ihr später wichtig, Kindern nie ihre Möglichkeiten auszureden. So förderte Jäger nach einer entsprechenden Spezialausbildung beispielsweise Kinder mit einer Rechenschwäche. Dies tut sie sogar jetzt im Rentenalter noch.

»Ich bin mein Leben lang leidenschaftlich gern in die Schule gegangen, zuerst als Schülerin, dann als Lehrerin und Rektorin«, schwärmt die Wertheimerin für ihren Berufsweg. Für die Hauptschule habe sie sich entschieden, da sie dort größere pädagogische Wirkungsmöglichkeiten sah als an einem Gymnasium. »Lehrer sind nicht nur Wissensvermittler«, ist sie überzeugt. Ihr sei es wichtig gewesen, zu erziehen, zu bilden und ihr wichtige Werte zu vermitteln: »Das wussten auch meine Schüler. Und sie haben es anerkannt.«

Nach acht Jahren in Külsheim und einer siebenjährigen Familienpause, in der sie sich um ihren Mann und ihren Sohn kümmerte, fragte dessen Schule - die Alte Steige - an, ob Jäger Sprachunterricht für die damals ankommenden Aussiedler geben würde. Und schon war sie wieder voll drin im Schulgeschehen - dieses Mal in der Grundschule am Wartberg und in der Stadt.

Als Grund- und Hauptschule in Wertheim 1998 zusammengelegt wurden, agierte sie auch wieder in der Sekundarstufe. Insgesamt unterrichtete sie in ihrer Lehrerlaufbahn zehn Jahre an der Grundschule und 27 Jahre im Sekundarbereich. Jäger arbeitete von 1998 bis 2003 als pädagogische Beraterin und Schulberaterin beim Staatlichen Schulamt und beim Regierungspräsidium. Sie half dabei unter anderem Junglehrern beim Einstieg und unterstützte als Multiplikatorin für den Bildungsplan 2004.

Besonders seien ihr die Übergänge wichtig gewesen, zwischen Kindergarten und Grundschule sowie zwischen Primar- und Sekundarbereich, erzählt sie heute. Aufgeschlossen war Jäger gegenüber verschiedenen Methoden, zum Beispiel Montessori-Pädagogik und Freiarbeit. Früh führte sie Wochenpläne ein und differenzierte. Später lernten die Grundschüler im sogenannten Atelierunterricht jahrgangsübergreifend nach Interessen.

So war sie sehr offen, als die Stadt und das Schulamt 2014 anregten, die Schule, deren Rektorin sie seit 2007 war, zur Gemeinschaftsschule weiterzuentwickeln. Auch deshalb, weil sie in der neuen Schulform Möglichkeiten sah, das umzusetzen, was ihr so wichtig ist: bestmögliche Chancen für jedes Kind. Dazu gehören auch scheinbar banale Punkte wie die Tatsache, dass ein Kind nur arbeiten kann, wenn es gegessen hat. Deshalb führte Jäger gemeinsam mit einem Hauptsponsor und Spenden aus der Bevölkerung das Schulfrühstück für die Schüler ein. Oder die Möglichkeit, sich zu bewegen, wofür sie mit der Errichtung des Fun Courts sorgte.

Ein weiteres einschneidendes Jahr für die Schule sei 2010/2011 gewesen, als sich durch die Schließung der Hauptschulzweige in Bestenheid und am Reinhardshof Kollegium und Schülerschaft massiv vergrößerten. Als geschäftsführende Schulleiterin der Großen Kreisstadt musste Alice Jäger über die eigene Schule hinaus den gesamten Prozess mitbegleiten.

Nach einem engagierten Lehrerleben könnte man meinen, dass es der Pädagogin in der Rente langweilig wird. Aber das ist nicht der Fall. »Ich habe meine Begeisterung fürs Gärtnern entdeckt«, berichtet sie. Außerdem unterstützte sie in der Corona-Zeit das Gesundheitsamt und hilft seit einem Jahr ehrenamtlich im Glasmuseum, und seit zehn Jahren ist sie Vorstandsmitglied im Lions Club.

Ihren Geburtstag wird Alice Jäger mit ihrer Großfamilie und Freunden feiern. Inzwischen gehört auch ein Enkelkind dazu, das ihr große Freude macht. Denn ihre Liebe zu Kindern ist bis heute geblieben.

Nadine Schmid