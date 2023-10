Ein Geburtsbaum für 32 Kinder: Ehrlichsgärten werden zu klein

Kreuzwertheim 29.10.2023

Einen Geburtsbaum haben die Kreuzwertheimer in diesem JAhr stellvertretend für 32 Kinder gepflanzt.

Kreuzwertheim. Zu viele Kinder kann man ja nie haben, zu viele Bäume an sich auch nicht, aber dann doch. Den Kreuzwertheimern geht der Platz aus. Erstmals wurde in diesem Jahr nur ein einziger und stellvertretender Geburtsbau in den Keuzwertheimer Ehrlichsgärten gepflanzt - eine rare Apfelsorte. Es ist der erzwungene Bruch mit einer noch relativ jungen Tradition und Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma sinnt schon auf Abhilfe. Bereits 32 kleine Neu-Kreuzwertheimer hat das Jahr gesehen und eigentlich wären 32 neue Bäume in den Ehrlichsgärten hinzugekommen, plus jene Geburtsbäume, die die Eltern im eigenen Garten auf Gemeindekosten pflanzen. Jetzt erst einmal sind die Ehrlichsgärten, trotz beachtlicher 45 Hektar und ehedem schon 3000 Obstbäumen, zu klein geworden. Das Geburtsbaumfeld ist voll. In diesem Jahr haben gut 50 Eltern und Großeltern und nochmal so viele Kinder und Geschwister einen einzigen symbolischen Jahres-Geburtsbaum gepflanzt, der dafür stehen soll: "Dass sich unsere Kinder in einer gesunden und grünen Welt entwickeln können und in unserer Gemeinde geborgen und sicher aufwachsen", der Baum solle ein Leben lang Freude an der Natur und der Kulturlandschaft schenken, so der Wunsch des Bürgermeisters - Klaus Thoma ist selbst fünffacher Vater. Am späteren Samstagnachmittag war es dann, gestärkt durch gemeinsame Brotzeit und Bratwurst, Sache der Eltern das unangenehm günstige Pflanzwetter zu nutzen, um daheim, zusammen mit den Kindern, die individuellen Geburtsbäume zu pflanzen. Ge / Foto: Geringhoff

Michael Geringhoff