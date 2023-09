Heimat- und Quätschichfest: Ein Erfolg auf der ganzen Linie

Beteiligte ziehen positives Fazit

Kreuzwertheim 04.09.2023 - 17:27 Uhr 2 Min.

Besonders gefragt waren am Montag auf dem Heimat- und Quätschichfest Züngle und Kesselfleisch. Neu auf der Bühne des Heimat- und Quätschichfests am Montag: Die Partykracher.

Für Theobald war es das erste Fest als Gremiumsvorsitzender. »Ich bin begeistert auch über unser Team, ich werde weitermachen«, betonte er. Die Stimmung im Team sei positiv. Beide freuten sich, dass alle Helferschichten funktioniert hätten. Rund 300 Helfer leisteten inklusive Auf- und Abbau insgesamt rund 3000 Helferstunden. Hinzu kam die gesamte Zeit für Planung und Vorbereitung. »Großes Lob an die Helfer« sagte Theobald. Diese seien so motiviert, dass sie sagten, sie würden nächstes Jahr sicher wieder mit anpacken, freute sich der Vorsitzende.

Helfer aus Nachbarorten

Veranstalter des Fests ist eine Gesellschaft aus 13 Vereinen aus dem Kernort Kreuzwertheim. Die Marktgemeinde unterstützt. »Als Folge unseres Helferaufrufs kamen auch Helfer aus den Ortsteilen und sogar darüber hinaus, auch von Nachbarorten in Baden-Württemberg.« Kleinigkeiten nachbessern werde man noch bei der digitalen Helferliste. »Es tut uns leid, dass beim neuen System noch nicht alles reibungslos lief«, sagte Theobald.

Die Helfer hatten an allen Festtagen durchweg gut zu tun. In Zelt und Biergarten passen gleichzeitig rund 800 Gäste. Beides war am Fest mehrfach komplett gefüllt. Am Freitag sei die Eröffnung genauso gut besucht gewesen wie im Vorjahr, sagten Theobald und Miltenberger. Bei DJ Lou Beeger seien es diesmal etwas weniger gewesen als letztes Jahr. »Die Tanzfläche war aber voll, und die Stimmung im Zelt war super.«

Mehr Senioren als im Vorjahr

Finanziell sei man Freitag etwas schwächer gewesen als beim ersten Fest nach Corona. »Aber besser als in Vor-Corona-Zeiten«, so Miltenberger. Der Samstagnachmittag sei sehr gut besucht gewesen. Es seien mehr Senioren als 2022 gewesen. »Sie blieben auch wesentlich länger als in den Vorjahren«, sagte er. Auch der Abend mit Upgrade sei super besucht gewesen.

Von der Tendenz her werde man den finanziellen Erfolg von 2022 fast wieder erreichen. Dies ist wichtig, denn von den Überschüssen profitieren die Vereine für ihre ehrenamtliche Arbeit. Zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag waren rund 200 Gäste gekommen. Anschließend wurde kräftig im Festzelt gefeiert, und die Ehrengäste zogen am Nachmittag von der Brauerei kommend in das Festzelt ein.

Gut kam auch das Mittagessen an. »Die 170 Portionen Mittagessen waren schnell ausverkauft.« Die Leute seien am Sonntagabend auch nach der Auslosung der Tombola sitzen geblieben, auch da es kühler wurde. Gewinnerin des Hauptpreises der Tombola, eine Brauereibesichtigung bei der Spessart Brauerei für 25 Personen, gewann Maria Klein.

70 Reservierungen

Die Entscheidung, die Band am Sonntag kürzer spielen zu lassen, um die Helfer zu entlasten, sei richtig gewesen, waren beide überzeugt. Ursprünglich war bis 19 Uhr geplant, wegen der vielen Gäste spielte die Breitenbrunner Trachtenkapelle aber sogar bis 19.45 Uhr. Für den Tag der Betriebe waren 70 Tische reserviert, das sind etwa zwei Drittel der gesamten Plätze. Hinzu kamen viele weitere spontane Gäste. »Wir sind mehr als zufrieden. Wir hatten viele Besucher, gute Stimmung und motivierte Helfer mit viel Spaß.«

Kein Problem mit der Sicherheit

Auch sicherheitstechnisch habe es keine Vorfälle gegeben, ebenfalls höchstens kleine Verletzungen, um die sich Rotes Kreuz und Wasserwacht im Sanitätszelt kümmerten. Die Arbeit der vielen Helfer zeigte sich auch an den großen Mengen an Essen und Getränken. So gingen bis Sonntagabend beispielsweise 400 Kilogramm Pommes, 42 große Bleche Quätschichbloatz, viele weitere Kuchen und Torten, 2400 Liter Festbier, 600 Liter Radler und rund 2500 Liter alkoholfreie Getränke über den Tresen.

Für 2024 gehe man in regulär in die Planung. Wie auch Bürgermeister Klaus Thoma betonte, werde man alles daransetzen, dass das Fest wieder am Festplatz stattfinden kann, auch wenn dieser Durchfahrtsweg für den Brückenneubau dienen wird.