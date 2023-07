Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein eigener Song und Rap auf dem Akkordeon

Sommerkonzert

Freudenberg 17.07.2023 - 12:13 Uhr 1 Min.



Beim großen Finale des Sommerkonzerts der Musikschule Freudenberg singen unter Führung der Kinderband Crazy Kids alle Mitwirkenden gemeinsam das Lied "Regenbogenfarben", passend zum Konzertmotto.

Die Eröffnung übernahm die Kinderband Crazy Kids unter Leitung von Musikschulleiter Michael Korn. Die Neun- bis Zwölfjährigen spielen seit etwa 1,5 Jahren zusammen und sind schon echte Profis. Das bereits die Kleinsten viel Spaß an Musik und Rhythmus haben, zeigten die Kinder aus der musikalischen Früherziehung. Bei ihnen ging es unter anderem tierisch zu.

Neben vielen Duos und Einzelauftritten begeisterten beim zweistündigen Konzert auch die Ensembles und Chöre der Musikschule. Dazu gehörten das Gitarrenensemble, das historisches Ensemble, die Bläserklasse Dorfprozelten als Kooperation mit der Musikschule und die Freudenberger Goldkehlchen, der gemeinsame Schulchor der Musik- und der Lindtalschule.

Das Gitarrenensemble präsentierten mit Musik und Gesang das Stück «Jerusalem" in Zulu, einer der Hauptsprachen Südafrikas. Svenja Zipprich trug einen eigenen Song vor, zu dem sie sich am Klavier begleitete. Eine weitere Besonderheit des Konzerts war der Auftritt von Maximilian Jeske zusammen mit den Goldkelchen als Tanzbegleitung: Unterstützt durch die Originalmusik, begeisterte er mit seiner Akkordeon-Version von »Feel the Moment« von Rapper Pitbull und Sängerin Christina Aguilera.

Für viele Mitwirkende der Goldkehlchen war es auch ein Abschiedskonzert vom Chor, denn sie werden im neuen Schuljahr auf die weiterführenden Schulen wechseln. Beim großen Finale stimmten alle Mitwirkenden unter Leitung der Crazy Kids passend zum Konzertmotto das Lied »Regenbogenfarben« an. Alle Mitwirkenden bekamen vom begeisterten Publikum viel Applaus.

Weitere Mitwirkende das Konzerts waren: Chelsey Dick, Linus Eckert, Mara Krank, Liya Lotzow und Fiona Rauch (alle Sopran-Blockflöten), Levin Eckert (Trompete), Julian Röchner (Trompete), Vadim Gerner (Keyboard), Aaron Scheiber (Trompete), Leni Henning und Aline Stelzig (beide Gesang), Elsa Mendoza (Cello), Yannis Zipprich (Alt-Saxofon), Arthur Friesen (E-Guitar) zusammen mit den Lehrern Rainer Kern (Bass und Gesang) und Michael Korn (Schlagzeug) sowie Leonie Aulich (Gesang).

